دورات تأهيلية لـ"عتاة" مخالفي نظام النقاط المرورية

حنان بشارات

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عمان - عدلت الحكومة نظام النقاط المرورية رقم 31 لسنة 2018 من خلال زيادة عدد النقاط المرورية للمخالفات التي جاءت انسجاما مع تعديلات قانون السير الجديد.وشخص النظام المعدل للعام 2024 الذي ما يزال قيد الدراسة على موقع قانون التشريع والرأي المخالفة بعدد النقاط؛ لتتدرج بها من 6 نقاط إلى نقطتين، فيما طلب النظام المعدل الحصول على دورة تأهيلية في المعهد المروري إذا وصل مجموع النقاط المرورية إلى 12 نقطة.وأشار النظام المعدل إلى أن النقاط تشطب حال الحصول على الدورة، ولا يتم احتساب النقاط الواردة للمخالفات لغايات وقف العمل برخص القيادة.ولفتت التعديلات إلى أن هذا النظام يسمى نظاما معدلا لنظام النقاط المرورية لسنة 2024، ويقرأ مع النظام رقم 31 لسنة 2018 المشار إليه بـ”النظام الأصلي” وما طرأ عليه من تعديل، نظامًا واحدًا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.وأشارت التعديلات إلى أنه تسجل بحق السائق الذي يرتكب أيا من المخالفات التالية 6 نقاط، وهي: مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية حمراء، وقيادة مركبة دون لوحات أرقام أمامية وخلفية، وقيادة المركبات على الطريق أو الطريق السريع (المركبات المصممة لأغراض محددة للعمل داخل الأماكن والساحات المغلقة والمسارات الخاصة خارج الطريق أو في ميادين مخصصة لها).كما تشمل قيادة مركبة تحت تأثير الكحول أو أي من المؤثرات العقلية، بحيث يفقد سائقها السيطرة على قيادتها، أو تناول الكحول أثناء القيادة، وقيادة المركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية بنسبة تزيد على الحد المسموح به لتركيز الكحول في الدم، وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية.كما تسجل 6 نقاط بحق مدرب السواقة إذا تناول المشروبات الكحولية أثناء التدريب، أو السائق الذي يقود مركبة تحمل مواد خطرة أو قابلة للانفجار أو الاشتعال داخل الأماكن المأهولة أو المناطق غير المسموح بدخولها دون الحصول على تصريح بذلك، أو تركها داخل أي منها.وقضت التعديلات بتسجيل 6 نقاط بحق من قاد المركبة بعكس الاتجاه المقرر على طرق مفصولة الاتجاهات بجزيرة وسطية، ومن استخدم لوحات مركبة أو رخصة مركبة بصورة غير مشروعة.وتسجل 4 نقاط بحق السائق الذي اتخذ مسربا خاطئا، أو قيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثر من 50كم/ساعة، أو قيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضية على الطرق، أو قيادة الدراجة الآلية دون ارتداء خوذة الرأس للسائق والراكب.وفي المخالفة ذاتها تسجل 4 نقاط لكل من تلاعب بلوحات أرقام المركبات من خلال الكشط أو التحبير أو الإلصاق أو أي طريقة أخرى تؤدي إلى التغيير أو الالتباس في قراءة أرقام اللوحة، أو قيادة المركبة برخصة قيادة لا تخوله فئتها حق قيادتها، أو قيادة مركبة أثناء وقف العمل برخصة القيادة إداريا أو قضائيًا، أو تغيير سائق المركبة المسرب بشكل مفاجئ. أو قطع المركبات للجزر الوسطية من الأماكن غير المخصصة لذلك، أو قيام سائق المركبة بالتجاوز الخاطئ في الحالات والأماكن التي يمنع التجاوز فيها.وفي حال قام السائق بقيادة مركبة بعكس اتجاه السير أو مخالفة شواخص ممنوع المرور فإنه تسجل بحقه 3 نقاط، وتنسحب على محالفات عدم إعطاء الأولوية للمشاة على ممرات المشاة المخصصة لعبورهم، أو استخدام سائق المركبة الهاتف أثناء سير المركبة إذا كان الهاتف محمولا باليد.فيما تسجل بحق السائق نقطتان إذا ما أوقف المركبة في الأماكن المخصصة لمركبات الأشخاص ذوي الإعاقة أو قيادة مركبة شحن يزيد وزنها الإجمالي على الحد المقرر، أو سير المركبات على شكل مواكب، ما يؤدي إلى إعاقة حركة السير أو خروج جزء من أجسام الركاب من تلك المركبات في أثناء سيرها أو عدم تقيدها بالسير على المسرب الأيمن.كما تسجل للسائق نقطتان إذا كانت قيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثر من 30 كم/ساعة ولغاية 50 كم/ ساعة، أو الرجوع بالمركبة إلى الخلف المؤدي إلى وقوع حادث أو إعاقة حركة السير أو عدم التزام مركبات الشحن والحافلات المتوسطة والمركبات الإنشائية والزراعية بالسير على المسرب الأيمن من الطريق متعدد المسارب، أو قيادة مركبة الشحن دون إحكام تغطية حمولتها أو عدم تثبيت الحمولة على المركبة أو الدوران في المركبة في الأماكن الممنوع الدوران فيها على الرغم من وجود شاخصة.إضافة الى تعامل السائق مع المنعطفات بشكل خاطئ أثناء السير، وعدم تقيد السائق بالشواخص الإلزامية أو علامات الطرق الأرضية، أو وقوف المركبة بشكل مزدوج على الطرق.وأوضحت التعديلات أنه تطبق الإجراءات الحصرية على كل من يرتكب المخالفات الواردة، ما يوجب عليه الحصول على دورة تأهيلية في المعهد المروري إذا وصل مجموع النقاط المرورية إلى 12 نقطة.وقضت التعديلات بأنه تشطب النقاط في حال حصول السائق المخالف على الدورة، ولا يتم احتساب النقاط الواردة للمخالفات لغايات وقف العمل برخص القيادة المنصوص عليه في التعديلات الجديدة.