السبت 12 آب 2023
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ديوان الخدمة المدنية يؤجل امتحانات تنافسية بسبب موجة الحر

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ديوان الخدمة المدنية
قرر ديوان الخدمة المدنية تاجيل عقد امتحانات تنافسية لوظيفة معلم .

وقال ديوان الخدمة المدنية إن المرشحين الذي تم دعوتهم للامتحان التنافسي لاشغال وظيفة (معلم)  بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم  تم  تاجيل الامتحانات التنافسية لهم وفقا لما يلي :اضافة اعلان

١- تاجيل الامتحان التنافسي الذي كان من المقرر عقده يوم الاحد القادم الموافق ٢٠٢٣/٨/١٣ الى يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٨/٢١. 

٢- تاجيل الامتحان التنافسي الذي كان من المقرر عقده يوم الاثنين القادم الموافق  ٢٠٢٣/٨/١٤ الى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٨/٢٢ .

وفقا للاوقات والاماكن المحددة سابقا في الاعلان المنشور بهذا الخصوص في الصحف وعلى موقع ديوان الخدمة المدنية الالكتروني وصفحته الرسمية على الفيسبوك.

وذلك حرصا على سلامة الاخوة المواطنين من الاثار الناجمة عن التعرض المباشر لموجة الحر التي تؤثر على المملكة خلال الايام القادمة.
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