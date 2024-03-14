الجمعة 15 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ذبح 2100 رأس غنم و180 رأس بقر

خروف بلدي (تعبيرية)
خروف بلدي (تعبيرية)
عمان- أكد مدير المسالخ في أمانة عمان الكبرى د. شادي عثمان، معاينة وذبح 2100 رأس غنم، و180 رأس بقر، وذبح وتجهيز 45 ألف طير دواجن أول أيام الشهر الفضيل ومعاينة 40 طن لحم مبرد طازج مستورد وسمك.اضافة اعلان
وقال إن الأمانة حددت دوام مسلخ عمان في رمضان من الـ6 صباحا وحتى الـ6 مساء، موضحا بأن هناك فريقا تابعا لدائرة المسالخ من أطباء بيطريين، سيرافق فرق التفتيش الموحد على الأسواق والمولات، للتأكد من أختام اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك البشري، ومعالجة أي شكوى ترد حول اللحوم الحمراء والبيضاء.
ودعا المواطنين عند شراء اللحوم، للانتباه إلى ختم مسلخ الأمانة والتعامل مع المحلات المرخصة، كما دعا التجار للالتزام بسائر الشروط الصحية في نقل وعرض وتخزين وتداول اللحوم، والتعامل معها حسب الأصول حفاظا على صحة المواطنين.
وكانت دائرة الرقابة الصحية والمهنية بالأمانة، استعدت ضمن خطة عمل لها، لاستقبال شهر رمضان، وقد حددت فيها دوام فرق التفتيش والأقسام الصحية على مدار 3 فترات يومياً (صباحية، مسائية، وليلية).
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