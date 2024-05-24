 
السبت 25 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ذكرى الاستقلال.. القطاع الزراعي رفد للميزانية وتشغيل للعمالة

عمال زراعيون خلال عملهم في إحدى مزارع المفرق-(أرشيفية)
عمال زراعيون خلال عملهم في إحدى مزارع المفرق-(أرشيفية)
عمان- على مدار تاريخها، كان الأردن وما يزال يضع الاهتمام بالإنتاج الزراعي، والنهوض به، والحد من مشاكله، ومعالجتها، ووضع حلول لما قد يُستعصى منها، فالقطاع الزراعي المحلي، واحد من أبرز القطاعات الحيوية، ذات المردودات المهمة برفد الميزانية وتشغيل العمالة، والمساهمة تحسين شروط الأمن الغذائي الوطني، وتطوير مفهوم الإنتاج الزراعي في نطاق التطور التقني، وتحسين الناتج المحلي الإجمالي.اضافة اعلان
وقد أولى جلالة الملك عبدالله الثاني القطاع الزراعي اهتماما كبيرا، وقد تجلى ذلك في رؤيته بأن يتحقق نهوض لهذا القطاع، يواكب أحدث الطرق في الإنتاج الزراعي، وبأكلاف تسهم بإرساء قواعد إنتاج حيوية للمزارعين والمواطنين.
في هذا السياق، فإن تنفيذ الإستراتيجة الوطنية للقطاع الزراعي، كانت خطوة متقدمة للارتقاء به، وتوجيه فاعليته إلى استخدام التقنيات في الزراعة، وكذلك مساعدة المزراعين بتوفير ما يحتاجونه من برامج تمويلية، ليتمكنوا من الاستمرار بتنمية القطاع، وتعزيز الأرضية العلمية في تطوير المنتج الزراعي الأردني، وفق المواصفات والمقاييس العالمية.
وأمام معضلة المياه التي يواجهها القطاع إلى جانب أزماته المتنوعة، فقد تجلت رؤية جلالة الملك باقتراح أفكار متقدمة في الزراعات المتنوع والمتطورة، ذات الاستهلاك المعتدل للمياه، بالإضافة إلى وضع حلول عملية ومستدامة لتأمين المزارعين بالمياه طوال أيام العام.
وفي وقت مر فيه القطاع بأزمات متتالية، كارتفاع تكاليف الإنتاج ونقص للمياه وارتفاع لأجور الأيدي العاملة، وإغلاق متكرر لمعابر حدودية، أثر كل ذلك وسواه على حجم الصادرات الزراعية الأردنية، لذا اتجه العمل للبحث عن بدائل وخيارات إيجابية، تسهم بالتخفيف من حدة الأزمات التي تأثر بها المزارع، والتركيز على إيجاد حلول تعمل على عودة عمل القطاع، بدءا من المزارع ووصولاً إلى مائدة البيت الأردني.
يمر عيد الاستقلال هذا العام، وسط أزمة غذاء عالمية، سبق لجلالة الملك عبدالله الثاني أن حذر من تفاقمها، وهي اليوم تبرز على سطح المشاكل العالمية، والإقليمية، بخاصة وأن حجم إنتاج الغذاء عالميا بدأ يتراجع، وأصبح تحقيق الأمن الغذائي لدول العالم، مطلبا أساسيا، وهو ما استشرفه جلالة الملك مبكرا، ودفع إلى وضع الأردن على خريطة الحفاظ على الأمن الغذائي الإقليمي والعالمي، وجاء ذلك في نطاق وضع حلول وبدائل تسهم بالتخفيف من معاناة ملايين السكان في العالم من نقص الغذاء.
على مر الحكومات المتعاقبة، كان القطاع الزراعي على رأس أولويات العمل، التي تساعد في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني، وتتصاعد معها الحاجة إلى برامج وطنية ذات أهداف تواكب التطور التكنولوجي والتحديث المستمرين في برامج توريد المنتجات الزراعية، والبحث عن أسواق بديلة لهذه المنتجات التي تحمل جودة عالية، تنافس المنتجات العالمية، إلى جانب وضع حلول لمشاكل نقص المياه، بالإضافة للبحث عن أصناف مقاومة للتغيرات  المناخية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Untitled-1 copy

بطريقته الخاصة.. "جوجل" يحتفل بعيد استقلال الأردن 78

منذ3 ساعة
إنقاذ 5 أشخاص ضلوا طريقهم في منطقة ماعين

إنقاذ 5 أشخاص ضلوا طريقهم في منطقة ماعين

منذ3 ساعة
العلم الأردني يرفرف

78 عاما من مسيرة وطن مزدهر

منذ6 ساعة
59e8687e-8144-47ab-b1f4-dcb7d4ad44cd

سفير بلغاريا لـ "الغد": حوار سياسي بناء مع الأردن

منذ6 ساعة
مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في عمان-(أرشيفية)

السياسة الأردنية.. اعتدال يؤسس لعلاقات متوازنة في الإقليم والعالم

منذ6 ساعة
مبنى وزارة التربية والتعليم-(ارشيفية)

التعليم.. رافعة للنهوض تواكب العصر وحاجاته وترتقي بالوطن والمواطن

منذ6 ساعة
افكار و مواقف

الاعترافات بالدولة الفلسطينية

د. محمد حسين المومني |اليوم

فلسطين ومزيد من الاعترافات الدولية

خالد دلال |اليوم
ترجمات
موقع بناء محطة تشانغجيانغ للطاقة النووية، مقاطعة هاينان الصينية، 28 حزيران (يونيو) 2023 - (أرشيفية)

الدوافع الحقيقية وراء التوسع النووي الصيني

ترجمات | منذ6 ساعة
الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي - (أرشيفية)

ماذا بعد وفاة الرئيس رئيسي؟‏

ترجمات |22 أيار 2024
متظاهرون في برلين يحملون يافطة تقول: معاداة الصهيوني لا تساوي معاهدة السامية - (أرشيفية)

‏إسرائيل كدولة قومية يهودية ومعاداة السامية‏

ترجمات |21 أيار 2024
انقسام اسرائيلي داخلي

هل تنقسم " اسرائيل" إلى دولتين؟؟

ترجمات |21 أيار 2024
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (يسار) في حوار مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن - (أرشيفية)

لدى الزعيم الإسرائيلي "الذي لا غنى عنه" اقتراح "لليوم التالي" في غزة‏

ترجمات |20 أيار 2024
النائب السابق آلن دانكن من حزب "المحافظين"، قد يطرد بسبب معارضته "المتطرفين" المؤيدين لإسرائيل في الحزب - (المصدر)

المحافظون البريطانيون منقسمون بشدة حول الحرب في غزة وإسرائيل

ترجمات |20 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78

1946 23 أيار 2024

357d9064-45d5-48e2-a175-11ae3be899c4 (1)

يعشقون الأرض أكثر 22 أيار 2024

hajjaj

حلوان القرض 21 أيار 2024

حمزة حجاج - حلوان القرض

هوس التصوير 20 أيار 2024

هوس التصوير

مجاعة الحرب في غزة 19 أيار 2024

حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة
 