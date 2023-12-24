الأحد 24 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

رأس منيف تسجل أعلى كمية أمطار خلال الـ48 ساعة الماضية

3524ae52-8cb5-48eb-a71f-f38f57bd6953
مشهد من أمطار اليوم في العاصمة عمان -(تصوير: ساهر قدارة)
عمان- قال مدير ادارة الارصاد الجوية، رائد آل خطاب، إن المنخفض الجوي الذي شهدته المملكة منذ يوم الجمعة الأول في مربعانية الموسم الحالي، تركزت هطولاته المطرية في المناطق الشمالية بما فيها الأغوار الشمالية، والتي كانت الأشد غزارة.اضافة اعلان
وأضاف أن محطة رصد جوي رأس منيف سجلت أعلى مجموع مطري خلال الـ48 ساعة الماضية في المناطق الشمالية وبلغ 100.1 ملم، والذي يشكل ما نسبته 17 بالمئة من معدله الموسمي العام، تلتها محطة رصد جوي صما بمجموع مطري بلغ 94.7 ملم، والذي يشكل ما نسبته 21 بالمئة من معدلها الموسمي العام، تلتها محطة رصد إربد بمجموع مطري بلغ 83.0 ملم، وبنسبة 19 بالمئة من معدلها الموسمي العام، ومن ثم محطة رصد الباقورة في الأغوار الشمالية بمجموع مطري بلغ 79.0 ملم وبنسبة 21 بالمئة من معدلها الموسمي العام.
وتابع آل خطاب، أن عمان سجلت في محطة رصد جوي حدائق الحسين أعلى مجموع مطري في المناطق الوسطى وبلغ 55.5 ملم والذي يشكل ما نسبته 11 بالمئة من معدلها الموسمي العام، تلتها محطة رصد الجامعة الأردنية بمجموع مطري بلغ 53.0 ملم وبنسبة 10 بالمئة من معدلها الموسمي العام، فيما لم تسجل أغلب المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة حتى صباح اليوم الأحد أي هطولات مطرية.
وبين أن أمطار المربعانية تشكل عادة ما نسبته 30 بالمئة من المعدل الموسمي المطري العام في أغلب مناطق المملكة، فيما يحقق الأسبوع الأول من فترة المربعينية ما نسبته 4 بالمئة من المعدل الموسمي العام، وقد حققت مجاميع الأمطار في المناطق الشمالية خلال الـ48 ساعة الماضية نصف الأمطار المفترض تحقيقها خلال المربعينية، كما حققت المناطق الوسطى ثلث مجموع الأمطار لفترة المربعينية. -(بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الأمانة تعلن جاهزية المناهل والعبارات لأمطار الشتاء

الأمن العام يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر خلال الأجواء السائدة

منذ22 ساعة
متظاهرون إسرائيليون في تل الربيع "تل أبيب" يطالبون بوقف إطلاق النار وتنحي نتنياهو - (وكالات)

غزة.. الحل بالتخلص من نتنياهو

منذ22 ساعة
المستشفيات الميدانية الأردنية في الأراضي الفلسطينية.. سردية تجسد روح التضامن

المستشفيات الميدانية الأردنية في الأراضي الفلسطينية.. سردية تجسد روح التضامن

منذ22 ساعة
أمطار تهطل على إحدى المناطق في عمان-(أرشيفية)

هطولات ما قبل "الأربعينية" تفوق التوقعات.. وآمال بموسم مطري جيد

منذ22 ساعة
المركز الوطني لمكافحة الأوبئة - (أرشيفية)

1.186 مليون دينار ارتفاع بموازنة "الوطني للأوبئة " في 2024

منذ22 ساعة
وزارة التنمية الاجتماعية - (أرشيفية)

"التنمية": ضعف في برامج الرعاية اللاحقة

منذ22 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

مم أخاف؟

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

توظيف مقصود لخسائر الفلسطينيين

ماهر أبو طير |اليوم

المغالطة في فهم "الحضارة"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

المنح الخارجية في موازنة 2024

سلامة الدرعاوي |اليوم

ملهى الرعيان

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
أهالي الإسرائيليين المحتجزين في غزة، ‏‏الانتظار الذي لا نهاية له – (المصدر)

‏إسرائيل لا تعرف ما تفعله بشأن الأسرى في غزة ‏

ترجمات | منذ22 ساعة
تاريخ "حي الشجاعية" المقاوٍم الذي يجهله الصهاينة - (أرشيفية)‏

سر "الشجاعية" – الحي الغزي الباسل الذي لا تستطيع إسرائيل كسره

ترجمات | منذ22 ساعة
1703201597110113500

حملة القصف الإسرائيلية الفاشلة على غزة

ترجمات |22 كانون الأول 2023
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

موت إسرائيل‏

ترجمات |20 كانون الأول 2023
1702890908384254200

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-3)

ترجمات |18 كانون الأول 2023
1702890908454254400

كيف نرثي كل أطفال غزة؟

ترجمات |18 كانون الأول 2023
 