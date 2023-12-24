رأس منيف تسجل أعلى كمية أمطار خلال الـ48 ساعة الماضية

اضافة اعلان

عمان- قال مدير ادارة الارصاد الجوية، رائد آل خطاب، إن المنخفض الجوي الذي شهدته المملكة منذ يوم الجمعة الأول في مربعانية الموسم الحالي، تركزت هطولاته المطرية في المناطق الشمالية بما فيها الأغوار الشمالية، والتي كانت الأشد غزارة.وأضاف أن محطة رصد جوي رأس منيف سجلت أعلى مجموع مطري خلال الـ48 ساعة الماضية في المناطق الشمالية وبلغ 100.1 ملم، والذي يشكل ما نسبته 17 بالمئة من معدله الموسمي العام، تلتها محطة رصد جوي صما بمجموع مطري بلغ 94.7 ملم، والذي يشكل ما نسبته 21 بالمئة من معدلها الموسمي العام، تلتها محطة رصد إربد بمجموع مطري بلغ 83.0 ملم، وبنسبة 19 بالمئة من معدلها الموسمي العام، ومن ثم محطة رصد الباقورة في الأغوار الشمالية بمجموع مطري بلغ 79.0 ملم وبنسبة 21 بالمئة من معدلها الموسمي العام.وتابع آل خطاب، أن عمان سجلت في محطة رصد جوي حدائق الحسين أعلى مجموع مطري في المناطق الوسطى وبلغ 55.5 ملم والذي يشكل ما نسبته 11 بالمئة من معدلها الموسمي العام، تلتها محطة رصد الجامعة الأردنية بمجموع مطري بلغ 53.0 ملم وبنسبة 10 بالمئة من معدلها الموسمي العام، فيما لم تسجل أغلب المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة حتى صباح اليوم الأحد أي هطولات مطرية.وبين أن أمطار المربعانية تشكل عادة ما نسبته 30 بالمئة من المعدل الموسمي المطري العام في أغلب مناطق المملكة، فيما يحقق الأسبوع الأول من فترة المربعينية ما نسبته 4 بالمئة من المعدل الموسمي العام، وقد حققت مجاميع الأمطار في المناطق الشمالية خلال الـ48 ساعة الماضية نصف الأمطار المفترض تحقيقها خلال المربعينية، كما حققت المناطق الوسطى ثلث مجموع الأمطار لفترة المربعينية. -(بترا)