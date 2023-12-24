رأس منيف يسجل أعلى مجموع مطري بمقدار 100 ملم

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عمان- قال مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد آل خطاب، إن المنخفض الجوي الذي شهدته المملكة منذ يوم الجمعة الأول في مربعانية الموسم الحالي، تركزت هطولاته المطرية في المناطق الشمالية بما فيها الأغوار الشمالية، والتي كانت الأشد غزارة.وأضاف أن محطة رصد جوي رأس منيف سجلت أعلى مجموع مطري خلال الـ48 ساعة الماضية في المناطق الشمالية وبلغ 100.1 ملم، والذي يشكل ما نسبته 17 بالمائة من معدله الموسمي العام، تلتها محطة رصد جوي صما بمجموع مطري بلغ 94.7 ملم، والذي يشكل ما نسبته 21 بالمائة من معدلها الموسمي العام، تلتها محطة رصد إربد بمجموع مطري بلغ 83.0 ملم، وبنسبة 19 بالمائة من معدلها الموسمي العام، ومن ثم محطة رصد الباقورة في الأغوار الشمالية بمجموع مطري بلغ 79.0 ملم وبنسبة 21 بالمائة من معدلها الموسمي العام.وتابع آل خطاب، أن عمان سجلت في محطة رصد جوي حدائق الحسين أعلى مجموع مطري في المناطق الوسطى وبلغ 55.5 ملم والذي يشكل ما نسبته 11 بالمائة من معدلها الموسمي العام، تلتها محطة رصد الجامعة الأردنية بمجموع مطري بلغ 53.0 ملم وبنسبة 10 بالمائة من معدلها الموسمي العام، فيما لم تسجل أغلب المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة حتى صباح أمس أي هطولات مطرية.وبين أن أمطار المربعانية تشكل عادة ما نسبته 30 بالمائة من المعدل الموسمي المطري العام في أغلب مناطق المملكة، فيما يحقق الأسبوع الأول من فترة المربعينية ما نسبته 4 بالمائة من المعدل الموسمي العام، وقد حققت مجاميع الأمطار في المناطق الشمالية خلال الـ48 ساعة الماضية نصف الأمطار المفترض تحقيقها خلال المربعينية، كما حققت المناطق الوسطى ثلث مجموع الأمطار لفترة المربعينية.إلى ذلك، ذكرت إدارة الأرصاد الجوية، أنه يطرأ اليوم، ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.ويطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مشمسة وباردة نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.وتكون الأجواء بعد غد الأربعاء، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال لهطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات ومثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.-(بترا)