رؤية للتعليم تعكس فهما عميقا لاحتياجات الاقتصاد الوطني وتطلعات الشباب

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عمان - سار ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله على خطى والده، جلالة الملك عبدالله الثاني، في مهمة تعزيز التعليم وتطويره، بما يحقق للأردن أفضل المؤشرات في التنمية محليا وإقليميا ودوليا، مسهما بنقل التعليم من صورته التقليدية، إلى مواكبته للثورة الصناعية الرابعة.وينطلق سمو ولي العهد في اهتمامه بالتعليم، من الإيمان بأن هذا المجال الحيوي، هو الأداة الأمثل للاستثمار في الموارد البشرية، لرفد الدولة بما تحتاجه من مهارات وخبرات ومهن وأدوات تقدم ونهوض، كل ذلك يستمده من رؤية مستقبلية، تستشرف ما سيحدثه التعليم من تحولات في الارتقاء بالنهضة الوطنية والتقدم الذي تمضي إليه المملكة، بتعلم متطور يواكب الثورة الصناعية الرابعة ومقتضياتها، كما يطمح سموه.والمتتبع لمسيرة سمو الأمير الحسين، يمين جلالة الملك، في المناسبات والمحافل واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية، يدرك عمق الرؤية التي امتلكها سموه في قراءة الواقع، والتعرف على نقاط القوة والضعف في المجتمعات والسياسات، بخاصة التي تتعلق بنهوض الدول، والتي ترتكز في أساساتها على التعليم ونوعيته، وقدرته على مواكبة العصر وحاجات المجتمعات.من هنا، يمكن للرائي إدراك مدى اهتمام سموه بكل ما هو جديد وعصري وحديث في مسارات التعليم بالعالم، والتي تستند على دعمه المستمر لهذا القطاع، والاهتمام بموارده البشرية، بدءا من الطالب فالمعلم والمدير، إلى جانب المؤسسة التعليمية، والفضاءات الجديدة في وسائط التعليم، التي تتعلق بتكنولوجيا المعلومات، والمناهج التي تُحدّث بما يحقق الرؤية العصرية للتعليم ومخرجاته، في نطاق التركيز على الشباب والاستثمار بقدراتهم وتهيئة الفرص لهم للإبداع والتميز.وتعكس رؤية سموه لتطوير التعليم المهني والتقني فهما عميقا لاحتياجات الاقتصاد الأردني وتطلعات الشباب عبر الاستثمار في هذا القطاع، بما يسهم ببناء جيل من الكفاءات المهنية القادرة على قيادة الابتكار والنمو الاقتصادي في المستقبل.لذا، تأتي مبادرات سمو ولي العهد في قطاع التعليم، حاضنة أساسية، تبنت في نطاقها التعليم التقني، وتعزيز منظومة الابتكار وتشجيع الطلبة ودعمهم، وتعزيز أدوارهم في مجتمعهم، وتوجيههم لتعليم يرتقي بالمشاريع التنموية والاقتصادية والمعرفية والاجتماعية، وغيرها من المجالات الحيوية للنهوض بالوطن والمواطن.مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي بوزارة التربية والتعليم سابقا د. محمد أبو غزلة قال إن المتابعين لخطى وجهود سمو ولي العهد، ورعايته للتعليم بشكل عام كرافد أساس من روافد التنمية في الدولة، يلحظ اهتمام سموه الكبير في مجال التعليم المهني والتقني ودوره في تلبية متطلبات المستقبل من المهارات والخبرات التي تعزز التنمية.فضلا عن جهوده البارزة في رعاية المؤتمرات واللقاءات حول الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني (AIDTSEC 2023)، ومشاركته في منتدى تواصل 2024 حول الذكاء الاصطناعي التي عقدته مؤسسة ولي العهد حوار حول الواقع والتطلعات في مجمع الملك الحسين للأعمال، ومداخلاته في جلسة الجاهزية للمستقبل: وأهمية المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل بالاستمرار في تحديث المناهج، بما يتواكب مع التطورات العالمية في التعليم، مع ضرورة تأهيل المدرسين وتوفير بيئة تعليمية مناسبة وإرشاد للطلبة، وتمكينهم من المهارات اللازمة من التدريب والتعليم، وتأكيد سموه على ضرورة مواكبة التطور في مجالات الذكاء الاصطناعي، والمهارات المطلوبة في سوق العمل الحالي والمستقبلي، انطلاقا من قناعة سموه بأن الذكاء الاصطناعي سيسهم بتحسين أداء الأفراد والمؤسسات وإنتاجيتها على مستوى الأردن.وأوضح أبو غزلة، أن هذه الرعاية والاهتمام، جاء من باب السير على خطى أجداده الهاشميين منذ تأسيس الإمارة، لا سيما أن جميع أفراد الأسرة الهاشمية ساروا على الدرب نفسه من حيث الاهتمام بالتعليم في جميع مراحله وإشكاله بشكل عام، والتعليم المهني والتقني وتكنولوجيا التعليم بشكل خاص، وجعلوه على سلم أولويات اهتمامهم، انطلاقا من إيمانهم بأن التعليم هو الأداة الأمثل للاستثمار في الموارد البشرية، القادرة على بناء الدولة وإدامتها والمحافظة على تميزها لتحسين جودة حياة الناس فيها.وبين أبو غزلة، أن جهود سموه في مجال الاهتمام بالتعليم المهني والتقني، تبرز عبر البرامج التي تتبناها جامعة الحسين التقنية، لتوفير نموذج تعليم تقني تطبيقي مبتكر في الأردن، يتماشى مع آخر ما توصل إليه في المجال التقني في العالم، بهدف إصلاح وتعزيز وتطوير قطاع التدريب المهني والتقني، وتوفير برامج تعليمية وتدريبية مهنية عصرية وعالية الجودة، تتماشي مع ما أحدثته الثورة الصناعية الرابعة، ومع المتطلبات الحقيقية لسوق العمل، بالإضافة لتسهيل وصول الشباب والشابات إلى التقنيات والمهارات والأدوات اللازمة، لتلبية متطلبات سوق العمل، ولتطوير فهمهم لعالم ريادة الأعمال، وتشجيعهم على المشاركة الفعّالة في الاقتصاد المحلي والعالمي، بالشراكة مع قطاعي الصناعة والأعمال.إضافة إلى اهتمام سموه بالبرامج المتعددة التي تنفذها مؤسسة سمو ولي العهد، التي تصمم لخدمة الشباب الأردني من أنحاء المملكة كافة، ومن مختلف الفئات العمرية التي تركز على مجالات متنوعة، كالقيادة والريادة والتعليم المهني والتقني والتنمية المجتمعية، والمشاركة الاقتصادية والتدريب والتطوع وغيرها، ومنها برنامج تعلم البرمجة بدون معلّم وبدون حصص دراسيّة، والمقدم بشكل مجاني للشباب.وأشار أبو غزلة إلى أن اهتمام سموه، برز في تطوير التعليم المهني والتقني، ومتابعته مع وزارة التربية لتنفيذ خطة تطوير التعليم المهني ومساراته، واستثمار طاقات الأجيال الإبداعية، ليستمروا بالحفاظ على رسالة النهضة العربية، لمواكبة روح العصر وتطوير الموارد البشرية، خدمة للأجيال المقبلة ووطنهم.بدوره، قال الخبير التربوي فيصل أبو تايه، إن سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني يدرك بأن المستقبل الواعد، هو للتخصصات التقنية والمهنية، فسموه صاحب نظرة استشرافية ثاقبة لمستقبل الأجيال، إذ يحث باستمرار على تطوير بيئة التدريب المهني والتعليم التقني، وتزويد الشباب بمهارات يحتاجها سوق العمل، والتي تسهم بخفض نسبة البطالة وتوفر فرص عمل جديدة، مع تأكيده المستمر على تغيير الثقافة المرتبطة بالوظائف المهنية، ومواكبة المتغيرات التي يشهدها سوق العمل محليا وعالميا.وبين أبو تايه، أن سموه، يؤكد دائما أهمية التوجه نحو مخرجات تعليمية، توفر خريجين ذوي كفاءة واختصاص في القطاعات الحيوية، وإيمانه بضرورة وجود كفاءات متميزة ومبدعة، قادرة على تسطير نماذج نجاح في القطاعات الحياتية، إذا ما هيئ لهم الدعم والمساندة، بخاصة في التوجه نحو المهارات، مع إيمانه أيضا بأهمية التعليم المبني على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وجذب اهتمام طلبة المدارس والجامعات العلمية والعملية المطلوبة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وتقديم تعليم يعزز المهارات الأساسية والتخصصات الحيوية المطلوبة.وأشار إلى أن الدعم الكبير الذي يوفره سموه لقطاعات التكنولوجية المختلفة، منها تكنولوجيا المعلومات، تشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الابتكار والتميز في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودعم قطاع الريادة، فسموه دائما يعبر عن فخره واعتزازه بالكفاءات الأردنية القيادية في قطاع تكنولوجيا المعلومات في مختلف أنحاء العالم، بخاصة في مجالات تطوير البرمجيات والشركات الناشئة وهندسة الكمبيوتر وتطور الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وأمن الشبكات والأمن السيبراني، والطاقة المتجددة وأنظمة الاتصالات والبرمجيات المدمجة لصناعة السيارات، والتحول الرقمي وهندسة الحلول السحابية.كما وأن اهتمام سموه بتكنولوجيا المعلومات، يعكس الحرص والاهتمام بدعم ومساندة القطاعات الاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين، ما يسهم بدعم الاقتصاد الوطني بالتحول للاقتصاد الرقمي، وهو ما أكدت عليه رؤية التحديث الاقتصادي، وفق أبو تايه.كما بين أبو تايه، أن سموه يؤكد باستمرار، أهمية الاستثمار في الموارد البشرية، فاستخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بإدارة الموارد البشرية، يمثل فرصة لجني المكاسب والفوائد وزيادة الإنتاجية، والاستفادة القصوى من أحدث التقنيات التكنولوجية كالروبوتات والذكاء الاصطناعي والأجهزة الرقمية بتطوير الكفاءات التقنية والرقمية، ومعرفة أساسيات التعلم الآلي وتحليل البيانات، والإلمام بمهارات استخدام التطبيقات الذكية والواقع الافتراضي.