الخميس 11 كانون الثاني 2024
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رئيس الديوان الملكي يشيد بدور المملكة كمحطّة رئيسيّة للصحة العامة إقليميًّا ودوليًّا

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رئيس الديوان الملكي يشيد بدور المملكة كمحطّة رئيسيّة للصحة العامة إقليميًّا ودوليًّا

استقبل رئيس الدّيوان الملكي يوسف العيسوي اليوم الخميس وفدًا من الشبكة
الشّرق أوسطيّة للصحة المجتمعيّة "امفنت"، مكوّن من "رئيس الوفد الدكتور
مهنّد النسور، وبحضور الأعضاء، الدكتور ماجد الجّنيد، والدكتور يوسف خضر،
والدكتور هيثم بشير، والسيّدة إسراء حرب".

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وجاءت الزّيارة؛ للتعريف بمبادرات الشّبكة في الأردنّ، وشرق المتوسّط؛ لتأكيد دور المملكة كمحطّة رئيسيّة للصحة العامة على الساحتين الإقليميّة، والدوليّة.


ويذكر، أن الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (امفنت) تأسست عام 2009؛ لتكون المنظمة الجامعة لبرامج تدريب الوبائيات الميدانية في إقليم شرق المتوسط؛ بهدف ربط، ودعم هذه البرامج في الإقليم، والتي أثبتت أن قدراتها الوبائية ضرورية، لا سيما في سياق ملف الصحة العامة المعقدة في الإقليم، باعتبارها شبكة الصحة العامة الوحيدة في المنطقة.


ويقوم عمل "امفنت" على نهج الصحة العامة، مركزة على السكان، وعوامل الاختطار، بهدف المساهمة في تعزيز الوضع الصحي في المنطقة، من خلال تعزيز قدرات بلدانها في مجال الصحة العامة مع التركيز على الوبائيات التطبيقية.
-(بترا)

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