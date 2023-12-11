الإثنين 11 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

رئيس النواب يلتقي وزير العمل القطري ويؤكد مهارة وكفاءة العامل الأردني

رئيس النواب يلتقي وزير العمل القطري
رئيس النواب يلتقي وزير العمل القطري
التقى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي اليوم الاثنين، وزير العمل القطري الدكتور علي بن سعيد المري، على هامش زياته الرسمية للدوحة بدعوة من رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبد الله الغانم.اضافة اعلان
وخلال اللقاء، أكد الصفدي، بحضور نائب السفير الأردني دانا خريس، عمق العلاقات التي تريط البلدين بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، مشيراً إلى أهمية انعكاس هذه العلاقة إلى مزيد من التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم البلدين والشعبين الشقيقين.
وثمن الصفدي في بيان صحفي، الخطوات التي تقوم بها الحكومة القطرية بتوجيهات من سمو الشيخ تميم لاستقطاب الكفاءات الأردنية للعمل في قطر، مؤكداً أن الأردنيين العاملين في قطر خير سفراء للوطن ويتمتعون بمهارات وكفاءات في مختلف المجالات، وهم حريصون دوماً على تقديم أفضل المستويات يداً بيد مع الأشقاء القطريين.
من جهته، أكد وزير العمل القطري أن استقطاب الأيدي العاملة الأردنية للعمل في مختلف القطاعات يأتي ضمن توجيهات سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لتوفير 20 ألف فرصة عمل للأردنيين في مختلف مجالات العمل في دولة قطر، معرباً عن تقديره الكبير للأردنين العاملين في قطر وما يتمتعوا به من التزام وكفاءة عالية.
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