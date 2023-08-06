الأحد 06 آب 2023
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رئيس الوزراء المصري يصل عمان

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وفد مصري يزور الأردن
وصل إلى عمان، مساء اليوم الأحد، رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، على رأس وفد وزاري لترؤس وفد بلاده لاجتماعات الدورة 31 للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، التي ستلتئم غدا الاثنين، ويرأسها عن الجانب الأردني رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.اضافة اعلان

وكان في استقبال رئيس الوزراء المصري لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي ومحافظ العاصمة ياسر العدوان وعدد من المسؤولين.

ويرافق رئيس الوزراء المصري وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والصحة والسكان، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والنقل، والتجارة و الصناعة والعمل وعدد من المسؤولين.

وستبحث اللجنة عددا من الموضوعات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة وزيادة التنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكانت اللجنة التحضيرية للجنة العليا عقدت اجتماعا اليوم برئاسة الشمالي ووزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتور رانيا المشاط بحثت فيه أجندة اجتماعات اللجنة العليا ووقفت على خلاصة أعمال اللجنة الفنية والتوافقات التي تم التوصل إليها لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين حيث عقدت اللجنة الفنية اجتماعاتها على مدى يومين وشارك فيها ممثلون عن جميع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة من الجانبين.

وتتسم اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة بديمومة انعقادها وذلك انعكاسا للحرص المشترك على تطوير مختلف مجالات التعاون بينهما وكذلك التعاون في الإطار الثلاثي الذي يضم العراق أيضا، والشراكة الرباعية التي تضم إلى جانب الأردن ومصر كلا من الإمارات والبحرين.
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