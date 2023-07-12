الأربعاء 12 تموز 2023
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رئيس الوزراء يزور ساحة الثَّورة العربيَّة الكبرى في العقبة

رئيس الوزراء يزور ساحة الثَّورة العربيَّة الكبرى في العقبة
رئيس الوزراء يزور ساحة الثَّورة العربيَّة الكبرى في العقبة
زار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مساء اليوم الأربعاء، ساحة الثورة العربية الكبرى، التي تعد من أبرز معالم مدينة العقبة السياحية والثقافية، وذلك ضمن الجولة الميدانيَّة والزيارات التفقديَّة التي يجريها لمشاريع تنمويَّة وخدميَّة ومؤسَّسات رسميَّة في محافظة العقبة.اضافة اعلان
واستمع رئيس الوزراء، إلى إيجاز قدمه رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز ، حول مشروع تطوير ساحة الثورة العربية الكبرى الذي تم إنجازه قبل عامين، وأهمية هذا المعلم كقيمة تاريخية وسياحية تستقطب الزوار إلى العقبة.
وجال رئيس الوزراء في المرافق التابعة للساحة التي تم تطويرها لتضم مساحات واسعة مخصصة للزوار، ومدرجاً يتسع لـ 800 شخص لإقامة الفعاليات، ومُجمّعين تجاريين يضمان متاحف تحاكي تراث العقبة وتاريخها، إضافة إلى مطاعم ومقاه ومرافق خدمية.
ووجه رئيس الوزراء بإدامة عمل المرافق والخدمات، سيما مع حلول فصل الصيف الذي يشهد حركة سياحية نشطة في العقبة وإقامة الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية والاحتفالات بالمناسبات والأعياد الوطنية.
وتقع ساحة الثورة على مقربة من منزل الشريف الحسين بن علي وقلعة العقبة التاريخية.--(بترا)
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