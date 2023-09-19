الثلاثاء 19 أيلول 2023
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رئيس الوزراء يستقبل وزير الدفاع القبرصي

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رئيس الوزراء ووزير الدفاع القبرصي
  استقبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع القبرصي ميخاليس جور جالاس والوفد المرافق.اضافة اعلان
وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، والسفير القبرصي في الأردن ميخاليس ايوانو، عمق علاقات الصداقة التي تربط البلدين، والحرص على تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.
ولفت رئيس الوزراء إلى العلاقة الوثيقة بين جلالة الملك عبدالله الثاني، ورئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس، مشيرا إلى الزيارة المهمة التي قام بها الرئيس القبرصي إلى الأردن الشهر الماضي والمباحثات المثمرة التي أجراها مع جلالة الملك حول تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد الخصاونة وجود مجالات عديدة لزيادة التعاون بين الأردن وجمهورية قبرص في مجالات الطاقة والمياه والاستثمارات والتغير المناخي فضلا عن مجالات الدفاع والتعاون العسكري والأمني.
وأشاد رئيس الوزراء بجهود جمهورية قبرص ومن خلال عضويتها في الاتحاد الأوروبي لدعم الأردن وخدمة مسيرة التنمية الاقتصادية والتنموية فيه.
من جهته، أكد وزير الدفاع القبرصي الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في ظل توفر الإرادة السياسية لتطويرها وتوسيع مجالات التعاون المشترك في المجالات كافة.
كما أكد حرص جمهورية قبرص على تطوير علاقاتها مع دول المنطقة، لافتا إلى أن الأردن يشكل دعامة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشاد وزير الدفاع القبرصي بالدور الذي قام به الأردن في مساعدة قبرص بجهود إخماد الحرائق في قبرص الشهر الماضي وإرسال 3 طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الاردني للمشاركة في إخماد الحرائق في مدينة ليماسول القبرصية .
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