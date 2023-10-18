رئيس مجلس النواب يدين التعدي على رجال الأمن في منطقة الرابية

جهاد المنسي

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دان رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ماحصل في الرابية من التعدي على رجال الأمن العام وحرق الممتلكات الخاصة.وقال الصفدي: لا أحد يزاود على جلالة الملك فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ولا على ولي العهد ولا على الحكومة ولا علي مجلسي النواب والأعيان.وأضاف بأننا نتعامل مع القضية الفلسطينية على أنها قضية محورية لنا جميعاً، مشيراً إلى أن هناك بعض الأشخاص الذين يخاطبون العشائر الأردنية وكأنها ميلشيات.وأكد بأن الأردن لدية عشيرة واحدة وشيخها جلالة الملك .وأكد بأن الجميع خلف جلالة الملك والأجهزة الأمنية، وكل مواطن يتدخل يعتدي على رجال الأمن ويحرق ممتلكات خاصة يجب أن يعاقب فوراً.ووجه الصفدي الشكر لرئيس الوزراء على كلمته التي ألقاها أمام مجلس النواب والتي كانت نابعة من القلب.واكد الصفدي بأن المجلس اعتباراً من اليوم في انعقاد دائم والكتل النيابية ورؤساء اللجان ووضع المجلس في أدق التفاصيل مؤكداً بعدم المزاودة على الأردن حيال القضية الفلسطينية .