رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور سلاح الجو الملكي

اضافة اعلان

زار رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليومالأربعاء، جناح الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للاستطلاع الجوي، وكان فياستقباله قائد سلاح الجو الملكي.واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز عن المهام والواجبات المناطة بالجناح، بما فيها إسناد مرتبات حرس الحدود لمراقبة وضبط محاولات التسلل وتهريب المواد المخدرة على طول حدود المملكة.وفي سياق متصل، زار رئيس هيئة الأركان المشتركة قاعدة الملك عبدالله الثانيالجوية، وسرية العمليات الجوية التابعة لوحدة الدعم الخاصة/51.واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز عن سير العمل في تنفيذ الإنزالات الجويةللمساعدات المقدمة إلى الأهل والأشقاء في قطاع غزة، وآلية تجهيز وإسقاطصناديق المساعدات المتخصصة والمزودة بمظلات متطورة، التي تتطلب فريقاًمتخصصاً بهدف إيصالها في الزمان والمكان المحددين.وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال الزيارة استمرار القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بتطوير منظومة سلاح الجو الملكي بما يعزز قدرة السلاح على حماية سماء الوطن والدفاع عن حدوده، وتنفيذ المهام و الواجبات المناطة به بكل احترافية وتميز. -(بترا)