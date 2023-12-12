الثلاثاء 12 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

رئيس هيئة الأركان المشتركة يعود مصاب حادثة حرس الحدود

رئيس هيئة الأركان المشتركة يعود مصاب حادثة حرس الحدود
رئيس هيئة الأركان المشتركة يعود مصاب حادثة حرس الحدود
  عاد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف احمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، الوكيل أول سالم مفتن سالم، الذي أصيب فجر اليوم إثر اشتباك مسلّح لقوات حرس الحدود مع عشرات المهربين على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة الأردنية الهاشمية.اضافة اعلان
واطمأن اللواء الركن الحنيطي على الوضع الصحي للمصاب، والتي وصفت حالته العامة بالمستقرة، موجهاً بضرورة تقديم كافة أشكال الرعاية الصحية والعلاجية، متمنياً الشفاء العاجل له.
وقال مدير عام الخدمات الطبية الملكية: “إنه تم نقل المصاب إلى مدينة الحسين الطبية لمتابعة العناية الطبية اللازمة له، بعد تقديم الإسعافات الأولية له في مستشفى الرويشد الحكومي”.
يشار إلى أن عملية الاشتباك وقعت على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة الأردنية الهاشمية، حيث طبقت قوات حرس الحدود قواعد الاشتباك على عشرات المهربين الذين حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة وردت على النار بالمثل.
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