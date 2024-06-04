"راصد" يوصي بتكثيف الحملات حول أماكن عرض جداول الناخبين

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عمان-الغد - مع بدء عملية عرض جداول الناخبين الأولية عمل فريق راصد لمراقبة الانتخابات على متابعة وتقييم عملية عرض الجداول الأولية، عبر3 نماذج مستوحاة من أفضل الممارسات الدولية ومرتكزة على أهم المعايير الدولية للانتخابات، المرتبطة بعملية عرض جداول الناخبين.وينفذ عملية المراقبة فريق مكون من 50 مراقبا ميدانيا ومراقبة.وبالتوازي مع عملية عرض الجداول عمل راصد على مقارنة أعداد المواطنين الذين يحق لهم الاقتراع وذلك بالاستناد إلى ما ورد في الجداول النهائية لعام 2020 وما ورد في الجداول الأولية لعام 2024 حيث تبين أن عدد المؤهلين للاقتراع في عام 2020 وصل إلى 4.640.643 ناخبة وناخبا، فيما وصل عدد المؤهلين للانتخاب حسب الجداول الأولية المعروضة أمس إلى 5.118.751 ناخبة وناخبا، أي بزيادة مقدارها 478108 منتخبين ومنتخبات.وعلى صعيد الدوائر الانتخابية لوحظ أن معظم الدوائر شهدت زيادة بأعداد الناخبين بنسب متفاوتة، والجدير ذكره أن الأرقام الواردة هي حول أعداد الناخبين لعام 2024 هي أعداد أولية وستتغير بنسب بسيطة بعد انتهاء فترة الاعتراضات وإصدار الجداول النهائية للناخبين.وبينت الجداول، إن دائرة العقبة الأعلى بالزيادة بعدد الناخبين بنسبة بلغت 22 %، تلتها عمان الثانية بنسبة بلغت 16%، ثم عمان الثالثة بنسبة زيادة وصلت لـ 15 %، ثم بدو الشمال 12 %، وبدو الوسط والزرقاء بنسبة متساوية بلغت 11 % لكل دائرة، فيما كانت دوائر الكرك وعجلون ومعان الأقل بنسبة الزيادة والتي بلغت 1 % لكل دائرة، وشهدت دائرة الطفيلة انخفاضا بعدد الناخبين بلغ 179 ناخبا وناخبة بنسبة انخفاض بلغت 0.3 %.يجدر هنا أن تسكين الصوت الذي ورد في قانون الانتخابات رقم 4 لعام 2022 هو العامل الأكبر في انخفاض نسبة الزيادة في الناخبين في بعض الدوائر أو وجود انخفاض بعدد الناخبين بدوائر أخرى.ويطالب راصد الهيئة تكثيف جهودها بما يتعلق بتسكين الأصوات ونشر الأعداد التي تم تسكينها لممارسة الحد الأعلى من الشفافية وتحفيز الناخبين للتحقق من مواقعهم الجديدة.وعلى صعيد متصل أظهرت نتائج المراقبة أن أغلبية مراكز العرض افتتحت في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا، كما كان الإقبال ضعيفاً في أول يوم من الناخبين للاطلاع على معلوماتهم الواردة في الجداول الانتخابية الأولية، حيث لم تشهد المراكز جميعها أي إقبال كثيف من الناخبين للتحقق، ويعزي راصد هذا العزوف لعدم معرفة الناخبين ببداية مرحلة عرض جداول الناخبين أو عدم معرفتهم بمراكز عرض الجداول.ويوصي راصد هنا بضرورة زيادة الجهود لرفع الوعي العام بعرض الجداول الأولية للناخبين وأهمية التحقق من البيانات الانتخابية وآليات تقديم الاعتراضات، عبر تكثيف حملات الوصول عن طريق وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، وتخصيص عدد أكبر من موظفي البحث الإلكتروني في مراكز عرض الجداول الانتخابية في حال زيادة إقبال المواطنين.من جهة أخرى، أشاد راصد في بيانه بالجهد المبذول من الهيئة المستقلة للانتخاب في استحداث برامج ووسائل تسهل على المواطنين عملية الوصول إلى المعلومات التي يريدونها سواء عبر موقع الهيئة الإلكتروني أو عبر الرسائل النصية التي يرسلها للمواطنين للاستعلام عن معلوماتهم، أو الاتصال على الخط الساخن، حيث إن من مثل هذه الوسائل تسهل على المواطنين معرفة دوائرهم الانتخابية بأقل وقت وجهد ممكن مما يساعد على تكريس نهج العدالة الانتخابية بين الناخبين.وفي السياق ذاته، يدعو "راصد" كافة الناخبين للتحقق من دقة بياناتهم الانتخابية بالوسائل التي طورتها الهيئة المستقلة للانتخاب، بخاصة الناخبين لأول مرة، وتقديم الاعتراضات لتصحيح الأخطاء الواقعة على بياناتهم في الجداول الأولية للناخبين قبل انتهاء الفترة القانونية وتثبيتها في الجداول النهائية، يذكر أن راصد سيعمل عبر فريقه على تدقيق على جداول الناخبين الأولية من خلال عدة تقنيات علمية وموضوعية وسيتم نشر نتائج التدقيق بشكل مباشر لتستفيد الإدارة الانتخابية والمواطنين من نتائج التدقيق.