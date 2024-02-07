ربع قرن من الاستثمار في الإنسان بنهج يتجاوز تحدي البطالة

هبة العيساوي

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عمان - تكشف مسيرة الأردن التنموية، عن تنوع مساراتها الحيوية، الساعية للارتقاء بمجالات العمل وسوقه، وقد تجلت ذروة هذا التنوع في الـ25 عاما الماضية، حين بدأ التوجيه الملكي للاعتناء بالأجيال الجديدة، وبخاصة الشباب، وتوسيع دائرة المشاريع التي يتجهون للعمل فيها.وبرغم ما واجهته البلاد خلال مسيرتها من تحديات، لكن مساعي جلالة الملك عبدالله الثاني، أفضت الى فتح آفاق جديدة، نوعت من فرص العمل، وأفضت الى تشغيل عشرات الآلاف من الشبان، وجدد دماء المؤسسات في القطاعين العام والخاص.وفي هذا الصدد، رأى عاملون وخبراء في قطاع العمل أن جلالة الملك منذ توليه السلطات الدستورية قبل 25 عاما، وجه الى تأهيل الشباب لدخول سوق العمل، ومحاربة البطالة وتشجيع الاستثمار لتوفير الوظائف والاعمال للأجيال الجديدة.وأكدوا في تصريحات لـ"الغد" أن انجارات هامة داخل قطاع العمل، بدأت مع تولي جلالته السلطات الدستورية في السابع من شباط (فبراير) 1999 وحتى يومنا هذا، مشيرين إلى أن كتب التكليف السامي للحكومات، لم تخلُ من الدعوات والتوجيهات لتوفير فرص عمل للشباب، وضرورة مواءمة التخصصات الجامعية مع ما يتطلبه سوق العمل.رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة عزام الصمادي، قال إنه منذ اليوم الأول لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية، بدأت مرحلة جديدة في إدارة الدولة، وقيادة مسيرة التنمية الشاملة التي تتطلب اتخاذ خطوات كبيرة وعديدة، من أجل التحديث والتطوير والتغيير.وأضاف الصمادي، لأن الإنسان هو العامل الرئيس في التنمية، وهدفها ووسيلتها، أكد جلالته ضرورة إعادة تأهيل الإنسان عبر إعادة النظر في برامج ومناهج التعليم في مختلف مراحله ومستوياته، ووضع برامج التأهيل والتدريب، التي تؤهله لدخول سوق العمل والاستفادة من ثورة المعلومات والتكنولوجيا التي تميز هذا العصر، وسعى لتطوير الاقتصاد، وحدد جلالته عدة محاور لتحقيق هذه الرؤية، منها: تحرير الاقتصاد وتحديثه ورفع مستوى معيشة، بما في ذلك تخفيض عبء المديونية وتقليص عجز الموازنة وتبني سياسة اقتصادية تحررية، والاندماج في الاقتصاد العالمي وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية ومحاربة البطالة والفقر.وبين أن جلالة الملك عبدالله الثاني يؤكد دوما على أن البطالة تحد كبير أمام الشباب، لذلك أبدى توجيهاته للحكومات للحد منها وتأمين مستقبل أفضل لهم.وجاء في كتاب جلالة الملك لحكومة علي أبو الراغب عام 2001،" الأردن يعاني من مشكلتي الفقر والبطالة، وهما شاغلنا الأكبر منذ تحملنا أمانة المسؤولية الأولى، وما زالتا تشغلان الحيز الأكبر من الاهتمام، وقد دأبنا دون كلل على التفكير في الوسائل التي تحرك النشاط الاقتصادي، وتسهم في زيادة فرص العمل، وصولا لمجتمع الرفاه والرخاء، حيث تم فعلا البدء بعدد كبير من الخطط والبرامج لتحقيق ذلك، وكنا قد تحدثنا منذ فترة وجيزة للإخوة والأخوات المواطنين عن تفاصيل ذلك وعن ارتياحنا للمؤشرات الإيجابية التي نراها من تحقيق نمو في السنتين الماضيتين، وزيادة في الصادرات، فضلا عن توفر احتياطيّ مريح من العملات الأجنبية، وانخفاض عبء الدين العام ".ويرى الصمادي، على أنه بالرغم من التوجيهات الملكية الواضحة للحكومات المتعاقبة إلا أنها لم تنجح بعكس توجيهات جلالته بشكل إيجابي على الواقع، فلقد ارتفعت نسبة البطالة وجيوب الفقر، لأن السياسيات الاقتصادية والاجتماعية للحكومات المتعاقبة ساهمت بشكل كبير بارتفاع نسب البطالة بين المواطنين، حيث سياسات الاستثمار تلعب دوراً رئيسياً في عدم توليد فرص العمل وكذلك ضعف الإرادة في تنظيم سوق العمل، لأن العمالة الوافدة وعدم تنظيم وجودها تساهم بارتفاع البطالة، كذلك تدني الأجور الذي يلعب دوراً مهماً في زيادة هذه النسبة، لأنه لا يمكن الحديث عن الحد الأدنى للأجور260 دينارا، في ظل ظروف معيشية سيئة وأسعار مرتفعة، بحيث لم يعد العمال لا بل معظم المواطنين قادرون على تلبية متطلبات عيشهم الكريم.وأشار إلى أن مشاركة المرأة الاقتصادية ما زالت من أدنى النسب، جراء تدني الأجور وغياب الحمايات الاجتماعية وعدم إعطاء خصوصية لعملها، كتوفر الحضانات في أماكن عملها.وتطرق الصمادي، لغياب التنسيق بين مؤسسات الدولة ووضع خطة إستراتيجية لدراسة احتياجات سوق العمل، وغياب التنسيق ما بين القطاعين العام والخاص، من أجل مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، الذي يعتبر تحدياً رئيسياً أمام القوى العاملة مما يستدعي التغلب عليه.بدوره استعرض رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة، أبرز الإنجازات منذ تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، وأهمها إنشاء صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية عام 2001 للتقليل من مشاكل الفقر والبطالة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.ولفت أبو نجمة، إلى إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتشغيل 2013 ودعم مشاريع وبرامج التشغيل، وتعزيز تدريب الأردنيين وفق احتياجات سوق العمل، ودعم التعليم والتدريب المهني وثقافة العمل الحر، وتعزيز الاستثمار في التشغيل، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتخفيض البطالة الهيكلية، ودعم مشاريع استحداث الفرص في سوق العمل، والحفاظ على حقوق العمال (الضمان الاجتماعي، التأمين، الخ) وتعزيز الحوار ثلاثي الأطراف .وتابع: كما تم إنشاء الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب 2007 بالتعاون بين القوات المسلحة ووزارة العمل، كشركة مساهمة خاصة غير ربحية، تم تأسيسها بأمر من الملك عبد الله الثاني ، وتهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل بالكفاية الكمية والنوعية من القوى المهنية العاملة المتميزة، وتعديل اتجاهات الشباب نحو العمل المهني (إنشاءات، صناعة، حرف)وزاد: إن إنشاء المجلس الإقتصادي والاجتماعي 2007، ساهم بتعزيز مفهوم مشاركة القطاع الخاص والنقابات العمالية وأصحاب العمل ومؤسسات المجتمع المدني مع الحكومة، والذي أثبت نجاعة ملموسة في التقليل من الاختلافات والنزاعات، وإيجاد الحلول لها وفي بناء توافق وطني حول الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية.وتطرق أبو نجمة، إلى إنشاء جائزة ”الملك عبد الله الثاني للعمل الحر والريادة“ عام 2004، حيث تم إنشاء الجائزة بإرادة ملكية سامية، بإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة كمنهج هام لاستثمار الطاقات المعطلة، وإلحاقها بالأيدي المنتجة التي تساهم في البناء والتنمية والاعتماد على الذات في خلق الدخل، والذي يخرجها من دائرة العوز وانتظار الوظيفة، وتشجيع المواطنين على إقامة المشاريع الصغيرة وتطويرها.