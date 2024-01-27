ردا على الاستعراض الرابع لحقوق الإنسان: 290 توصية للأردن منها وقف عقوبة الإعدام

هديل غبّون

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عمّان- تلقت الحكومة الأردنية قرابة 290 توصية، بحسب إحصائية غير رسمية، قدمتها 101 دولة خلال مناقشة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بنسخته الرابعة الخميس الماضي، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.وتصدرت التوصيات قضايا حقوق المرأة وذوي الإعاقة، وإلغاء عقوبة الإعدام، إلى جانب توصيات متعلقة بقانون الجرائم الإلكترونية وحماية حرية التعبير للمجتمع، ورفع القيود عن حرية عمل المنظمات غير الحكومية، خاصة فيما يتعلق بالتمويل، وتشكيل الجمعيات.ولوحظ خلال المناقشة التي رصدتها "الغد"، إشادة واسعة بالتعديلات الدستورية التي أجريت في العام 2022، وحزمة منظومة التحديث السياسي، بما في ذلك قانونا الانتخاب والأحزاب، وتمت الإشارة بشكل صريح في بعض التوصيات إلى أهمية توسيع مشاركة النساء، وإلى أهمية رؤية التحديث الاقتصادي وإنفاذها، وكذلك الإستراتيجية الوطنية لشؤون المرأة.وبدأت المناقشة بكلمة الممثل الدائم للأردن في الأمم المتحدة بجنيف، السفير وليد عبيدات، تبعها مباشرة تقديم التوصيات، حيث اتسمت الغالبية العظمى من التوصيات بصيغ محددة تتعلق بتعديل نصوص تشريعية بعينها أو اتخاذ قرارات بشأن ملفات محددة، من بينها إلغاء عقوبة الإعدام والمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وعلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، إضافة إلى إدراج تعريف واضح للعنف الأسري.وعرض ممثلون في الفريق الحكومي لردود مختلفة على التوصيات أثناء المناقشات، سواء في اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية التي يرأسها السفير ماهر الطراونة، الذي تحدث عن الأسباب الموجبة وراء إقرار قانون الجرائم الإلكترونية كنوع من حماية الخصوصية للأفراد، بحسبه، وكذلك مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء خليل العبداللات، الذي أشار إلى أن الأردن بصدد استقبال المقرر الخاص للحقوق الثقافية، والمقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، فيما كان قد استقبل خلال السنوات الماضية 7 مقررين خواص.ومن المقرر في وقت لاحق، أن تعلن الحكومة عن حجم التوصيات التي ستقبلها المملكة وتلك التي ستبدي علما بها، في الوقت الذي قبل الأردن في الاستعراض الماضي 149 توصية من أصل 226.ومن بين التوصيات خلال الاستعراض، ما تقدمت به إسبانيا التي أشادت بجهود الأردن في تعديلات قانون الأحزاب السياسية، وتضمين الشباب والنساء وذوي الإعاقة فيه، ورؤية التحديث الاقتصادي لزيادة عدد النساء في سوق العمل، ودعت إلى وقف اختياري لعقوبة الإعدام والتصديق على البروتوكول الاختياري لمكافحة جريمة التعذيب، كما دعت إلى مواصلة إقرار التدابير التشريعية لكفالة المساواة بين الجنسين، وتعديل قانون المطبوعات والنشر وتحسين قانون الأحوال الشخصية.كما أشادت سريلانكا بالتدابير المتخذة لحقوق المرأة ومنها الإستراتيجية الوطنية للمرأة، ودعت إلى تصديق اتفاقية حقوق العمال المهاجرين، و"تعزيز حقوق الطفل والمرأة بما في ذلك الحماية من التحرش والعنف الجنساني".ومن التوصيات اللافتة، توصية فلسطين بإدراج بند خاص للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الموازنة العامة للدولة، واستمرار بناء قدرات الحكام الإداريين في وزارة الداخلية بشأن قضايا حقوق الإنسان، مع تقدير موقف الأردن الداعم للقضية الفلسطينية.وأشادت السودان بسن قانون الجرائم الإلكترونية، وأوصت باستمرار تطبيق العقوبات البديلة وتخصيص موازنات لذوي الإعاقة في الموازنة العامة للدولة، وأشادت أيضا بإقرار الإستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال.وأوصت السويد وسويسرا بحماية حرية التعبير مع الترحيب بالتقدم المحرز في حقوق المرأة، وعبّرت السويد عن قلقها من تقلص مساحة حرية التعبير والتضييق على المجتمع المدني وتكوين الجمعيات، وتقلص المساحة المدنية عبر الإنترنت، واستمرار العمل بعقوبة الإعدام، وأوصت بكفالة حرية التعبير وفقا للدستور، وكفالة التمتع الكامل للنساء والفتيات بالحقوق الاقتصادية والحماية المتساوية من خلال تعديل في قانون الأحوال الشخصية.أما سويسرا، فأوصت بكفالة حق حرية التعبير وتعديل كل الأحكام التي تجرم كل الممارسات المشروعة، بما في ذلك ما ورد من تجريم في القانون الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية، ووضع وقف اختياري على عقوبة الإعدام نحو القضاء عليها، ورفع القيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية.وجاءت توصيات الولايات المتحدة الأميركية حول كفالة حرية التعبير وإصلاح قانون الجرائم الإلكترونية.وشاركت في التوصيات نحو 15 دولة عربية.