رد على مقال "هذه هي نتيجة الإعسار" للكاتب سلامة الدرعاوي

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في مقاله المنشور في "الغد" بتاريخ 2023/6/21، تحت عنوان "هذه هي نتيجة الإعسار"، قدّم الأستاذ سلامة الدرعاوي مرافعة إنشائية يريد من خلالها التأكيد على أهمية قانون الإعسار الذي يقول، إنه بفضل تطبيقه على شركة لافارج ساعدها على "استعادة قوتها الاقتصادية وتحقيق أرباح في عملياتها الاقتصادية".فتشنا في المقال عن رقم واحد فقط يثبت ما يقوله، لكننا لم نجد، وهو الكاتب الاقتصادي والمستشار الإعلامي لشركة لافارج الذي يعرف أكثر من غيره أهمية الأرقام في الاقتصاد؛ فهي "تتكلم" عن الواقع وتحقيق الإنجازات في كثير من الأحيان من دون الحاجة إلى كلمات. ومع ذلك، لم نفقد الأمل، فأخذنا نبحث عن الأرقام إلى أن عثرنا على "التقرير السنوي لشركة لافارج عن سنة 2021"؛ وقرأنا تاريخ "19 آذار 2023" على الصفحة 38 في نهاية تقرير مدقق الحسابات "ديلويت أند توش"، ما يعني أن التقرير السنوي عن 2022 لم يصدر بعد، بحدود تقديراتنا.من يقرأ البيانات المالية الواردة في التقرير يستنتج أن الشركة منيت بخسائر وليس أرباحا، إلّا إذا كان لدى الأستاذ الدرعاوي أرقام أحدث غير منشورة أو محدودة التداول يستند إليها فيما ذهب إليه من تقييم.المشكلة الأكبر في "الأحكام القاطعة" للكاتب تكمن في مكان آخر قفز عنه، أولاً، فيما يتعلق بقانون الإعسار، يتجاهل الكاتب أن طلب شركة لافارج للإعسار في تموز 2020 ووجه باعتراضات كثيرة، ليس رفضاً للقانون، بل لأن الطلب كان مخالفاً للقانون؛ ما استدعى لأن يتنقل ملف القضية على مدى سنتين بين أروقة محكمة بداية السلط ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز، طعناً ورداً (مرّتان من محكمة الاستئناف، ومرتان من محكمة التمييز) إلى أن صدر قرار محكمة التمييز القطعي في نيسان 2022، بينما اضطرت محكمة السلط قبلها إلى إصدار قرار بوقف عملية الإعسار بتاريخ 14 تشرين الأول 2021، بعد أن كانت وافقت عليه في تموز 2020. وفي هذه الأثناء، اضطرت محكمة بداية السلط أيضاً إلى رفض خطة أعدها وكيل الإعسار لإعادة تنظيم الشركة، وذلك نظراً للمخالفات القانونية العديدة التي تضمنتها (وفصلتها محامية بلدية الفحيص في مذكرة لها إلى المحكمة)، إضافة إلى عدم واقعية الخطة المقترحة آنذاك. أي أن الأمر يتعلق بضعف الإعداد، إن لم نقل الجهل، بتطبيق قانون الإعسار؛ وهو ما أشار إليه الكاتب الدرعاوي نفسه في مقاله.وحتى بعد صدور القرار القطعي، تعثّر عقد اجتماع الهيئة العامة للدائنين مرتين بسبب اعتصام عمال وموظفي الشركة، أمام مكان الاجتماع، الذي دعت إليه نقابة عمال البناء. ولولا هرولة وزارة العمل لنجدة شركة لافارج من خلال تغيير النقابة التي تمثل عمال الشركة (من نقابة عمال البناء إلى نقابة عمال المناجم) في تموز 2022 لما كان بالإمكان عقد الاجتماع في آب 2022 الذي وافق على الخطة الجديدة لإعادة تنظيم الشركة.هذا يقودنا للحديث عن التناقض الذي يقع فيه الأستاذ الدرعاوي. فإذا اتفقنا على أن الخطة المذكورة تم إقرارها في آب 2022، فمعنى ذلك بأن عام 2023 الذي يلي الإقرار هو العام الأول لوضع الخطة موضع التنفيذ. وللتذكير، فإن الخطة تستند بشكل رئيس إلى 3 خيارات: 1) تمليك أراضٍ من أراضي الفحيص المقام عليها مصنع الإسمنت إلى البنوك لسداد الديون التي بذمة الشركة تجاهها. 2) رسملة الديون. 3) حصول الشركة على قروض بنكية. فإذا لم تظهر بعد مفاعيل تنفيذ الخطة، فكيف يستنتج الكاتب استعادة الشركة لعافيتها وتحقيقها لأرباح لم يذكر لنا أي رقم او نسبة تتعلق بها؟تقدمت الشركة في أيلول من السنة الماضية 2022 بطلب إلى بلدية الفحيص لتنظيم أراضي الفحيص المقام عليها المصنع؛ وردت البلدية على الشركة في تشرين الثاني 2022 طالبة منها تزويدها بدراسات مسح جيولوجي وطوبوغرافي ودراسات أثر بيئي عن الأراضي التي استغلتها على مدى 65 عاماً في صناعة الإسمنت، لأن قسماً كبيراً منها تعرّض للتجريف والتعدين والمتفجرات بحيث لا تستطيع البلدية السير قدماً في عملية التنظيم دون أن تتوفر لديها الدراسات المذكورة آنفاً. ومع ذلك، ومنذ تشرين الثاني الماضي وحتى اليوم مطلع تموز 2023 لم تزود الشركة البلدية بالدراسات المطلوبة، علما بأن لافارج كانت فعلت الشيء نفسه مع المجلسين البلديين السابقين للفحيص، ما يطرح علامات استفهام كبرى عن الهدف من وراء هذا التجاهل.كيف تغلبت الشركة على الصعوبات التي كانت تواجهها من دون تنفيذ خيارات الخطة الرئيسة لتجاوز الإعسار؟ هل يكفي وقف قيد الفوائد على الديون منذ 26/7/2020 لاستعادة الشركة لعافيتها؟ وهل يكفي بيع خط الإنتاج الثاني لمصنع الفحيص، كما ورد بتقرير 2021، للقول إن الشركة حققت أرباحاً؟ وهل تكفي الأرباح التي حققتها شركة التجهيزات الخراسانية التابعة للافارج لإطلاق الاحكام المتفائلة؟ وهل كان شطب 5 % من إجمالي الديون غير المضمونة، ومجموع ما تم شطبه من ديون إضافة الى الخصومات بحيث اعفيت الشركة من تسديد أكثر من 46 مليون دينار، وراء الامتداح المبالغ فيه لقانون الإعسار؟ وإذا كان هذا الكلام صحيحاً، فلماذا لم تبادر الشركة على الفور للاستجابة لطلبات بلدية الفحيص ما دامت تمتلك الإمكانيات الجيدة الآن؟ لماذا لم تفكك وترحّل المصنع عن الفحيص، وهو المتوقف عن الإنتاج منذ 2013، أي منذ عشر سنوات؟ لماذا لم تبادر إلى إزالة الأبنية السكنية والوظيفية الفارغة المشوّهة لمنظر المدينة، أو على الأقل طلاؤها من الخارج؟، أم أن بيئة الفحيص ومصالح أهلها آخر شيء تفكر فيه لافارج؟ ونقفز بالطبع عن الأسباب التي ذكرها التقرير لتبرير الأداء المتواضع للشركة خلال 2021 وأبرزها اضراب المائة يوم الذي قام به عمال مصنع الرشادية.حسب العديد من المراقبين، هناك فقط بضع خطوات قبل إطلاق الاتهام بأن "عملية إعسار احتيالي" تمت وكان الدائنون أبرز ضحاياها. فقد انخفضت الديون المستحقة من حوالي 150 مليون دينار إلى مائة مليون دينار ونيّف، نصفها سيسدد إلى "الشركة الأم"؛ إذ أن هذه "الأم" مستعدة لاستلام الأرباح التي كانت تورّد إليها من فرعها في الأردن، لكنها غير مستعدة لتحمل أي خسائر أو تسديد ديون! أما الحديث عن تحسين أوضاع الموظفين والمتقاعدين والتأمين الصحي الخاص بهم، فالحقيقة هي أنه تقرر زيادة اشتراكات الموظفين والمتقاعدين من أجل تخفيض "الأعباء" المالية على الشركة ليس أكثر.في ظل غياب أجوبة واضحة على الأسئلة المذكورة أعلاه وغيرها، يظل مقال الأستاذ الدرعاوي عملية "تلميع" إعلامي لشركة لافارج من خلال الإشادة بقانون الإعسار الذي لم تدخل الخطة المقرّة، استناداً اليه، حيّز التنفيذ بعد!! هناك حاجة ماسة لنشر البيانات المالية للشركة عن 2022 حتى يستطيع المراقب الحكم على النتائج؛ أو انتظار البيانات المالية للشركة عن 2023.في جميع الأحوال، إنها مناسبة لكي نقول لشركة لافارج بوضوح: كفى؛ لقد طفح الكيل مع أهالي الفحيص! هل يتوجب عليهم أن ينتظروا عشر سنوات أخرى حتى يتم حل قضية الأراضي المقام عليها المصنع، لا لسبب إلا لأن الحلول القانونية الواضحة والسليمة "لا تعجب" إدارة الشركة، فتظل تراوغ وتناور وتتلكأ، على أمل أن تحقق مآربها بالطرق الملتوية الغامضة المخالفة للقانون التي خبرها أهالي الفحيص طوال العقدين الماضيين؟! في مناطق أخرى من العالم انجزت شركة لافارج عملية ترحيل مصانعها وإعادة تأهيل الأراضي بعد سنتين أو ثلاث بالحد الأقصى بعد توقفها عن الإنتاج؛ فلماذا التباطؤ في الأردن؟ بل وحتى هنا، ها هي أراضي الفوسفات المعدنة في الرصيفة تتحول، بعد إعادة تأهيلها من قبل شركة الفوسفات، إلى حدائق بيئية!آن الأوان لرفع قضايا ضد لافارج أمام القضاء لتعمّدها التلكؤ والمناورة في حل القضية، الأمر الذي تترتب عليه أضرار جسيمة تلحق بالمدينة وواقعها ومستقبلها، وتعرقل تطورها وحل المشاكل التي تعاني منها. إن على بلدية الفحيص التحرك على وجه السرعة، بالتعاون مع مؤسسات وجمعيات المجتمع المحلي والقوى الحيّة على صعيد الوطن، من أجل إنقاذ المدينة من مناورات وأطماع لافارج التي لا نهاية لها، لأن "للصبر حدودا".* اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي الفحيص المقام عليها مصنع الإسمنت.