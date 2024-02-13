رد من مدير زراعة الأغوار الجنوبية

أما بالنسبة لأسعار محصولي الثوم والبصل، فإن تكلفة الوحدة الزراعية بمساحة (30) دونما في حدود (22) ألف دينار لوقت النضج مع العلم بأن معظم الوحدات قد ضمنت بحدود (28 – 36) ألف دينار، وبالنسبة لمحاصيل الكوسا والخيار والباذنجان، فقد حافظت على أسعار جيدة خلال الموسم وكان الأعلى مقارنة بالمواسم السابقة.
أما بالنسبة للباعة على جوانب الطرق فذلك يتم لمحاصيل الخضار في المزارع الصغيرة والخضار المصنفة درجة ثالثة حيث تباع بدون تكاليف نقل وعبوات وكمسيون، كما أنه يتم تنظيم وإقامة الأسواق.
الشعبية خلال شهر رمضان المبارك من كل عام من قبل مديرية الزراعة لإتاحة الفرصة للبيع المباشر ما بين المزارع والمستهلك، كما أن ما ورد في تقريركم لم يتم استشارتنا بدقة معلوماته مسبقاً.
واقبلوا احترامي...
مدير مديرية زراعة الأغوار الجنوبية المهندس الزراعي
مــأمـون العضـايلـة