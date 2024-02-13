رد من مدير زراعة الأغوار الجنوبية

اضافة اعلان

إشارة إلى ما ورد في صحيفة الغد بتاريخ 12 /2/ 2024، حول تدني أسعار الخضراوات في منطقة الأغوار الجنوبية حيث ذكر التقرير بأن أسعار المحاصيل الزراعية الجيدة لم تدم سوى أسبوعين فقط، أبين لكم أن أسعار معظم المحاصيل الزراعية من بداية الموسم الزراعي في لواء الأغوار الجنوبية جيدة لغاية تاريخه، ومثال على ذلك صندوق البندورة (8) كغم بلغ سعره في بداية الموسم الزراعي ولغاية تاريخه، ما بين دينار ودينارين ونصف وأقل سعر تم البيع به ( 80 ) قرشا للصندوق لمحصول البندورة في آخر قطفة (القطفة الخامسة) وهي بندورة غير جيدة للتسويق وحسب تواصلنا مع المزارعين فإن مردود أغلبية الوحدات الزراعية الحالية المزروعة بمحصول البندورة، بلغ ما بين (20) ألف دينار الى (30) ألف دينار وهذا يدل على ربح جيد حيث إن تكلفة الوحدة لا تتجاوز (16) ألف دينار مع القطاف.أما بالنسبة لأسعار محصولي الثوم والبصل، فإن تكلفة الوحدة الزراعية بمساحة (30) دونما في حدود (22) ألف دينار لوقت النضج مع العلم بأن معظم الوحدات قد ضمنت بحدود (28 – 36) ألف دينار، وبالنسبة لمحاصيل الكوسا والخيار والباذنجان، فقد حافظت على أسعار جيدة خلال الموسم وكان الأعلى مقارنة بالمواسم السابقة.أما بالنسبة للباعة على جوانب الطرق فذلك يتم لمحاصيل الخضار في المزارع الصغيرة والخضار المصنفة درجة ثالثة حيث تباع بدون تكاليف نقل وعبوات وكمسيون، كما أنه يتم تنظيم وإقامة الأسواق.الشعبية خلال شهر رمضان المبارك من كل عام من قبل مديرية الزراعة لإتاحة الفرصة للبيع المباشر ما بين المزارع والمستهلك، كما أن ما ورد في تقريركم لم يتم استشارتنا بدقة معلوماته مسبقاً.واقبلوا احترامي...مدير مديرية زراعة الأغوار الجنوبية المهندس الزراعيمــأمـون العضـايلـة