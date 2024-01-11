الخميس 11 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رعد وتساقط للبرد اليوم.. والأرصاد تطلق تحذيراتها

رعد وتساقط للبرد اليوم
رعد وتساقط للبرد (أرشيفية)

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة يوم الخميس وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول الأمطار بين الحين والأخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية وفق نشرة إدارة الارصاد الجوية.

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وأضافت أن الهطولات في شمال ووسط المملكة قد تكون غزيرة أحيانا ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، والرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.


التحذيرات ليوم الخميس: 
- خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة بما فيها منطقة البحر الميت.
- خطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية فوق المرتفعات الجبلية والسهول بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض.
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

أما يوم الجمعة تبقى الأجواء باردة وغائمة جزئيا الى غائمة مع هطول الامطار بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة واجزاء من المنطقة الشرقية، قد تكون الهطولات لفترات محدودة غزيرة احيانا، بينما تهطل زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، والرياح غربية نشطة السرعة، وتدريجياً مع ساعات الليل تضعف فرصة الهطولات، مع بقاء الفرصة لأمطار متقطعة في شمال المملكة، وتتحول الرياح الى جنوبية غربية خفيفة السرعة.


 التحذيرات ليوم الجمعة : 
- خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة بما فيها منطقة البحر الميت.
- خطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية فوق المرتفعات الجبلية والسهول  بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض.
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

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