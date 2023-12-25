رغم تجميده منذ عامين.. رفع موازنة "الصحي العالي" إلى 315 ألف دينار

حنان بشارات

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رفعت الحكومة موازنة المجلس الصحي العالي بمقدار 58 ألف دينار للعام 2024 لترتفع من 257 ألف دينار للعام 2023 إلى 315 ألف دينار، على الرغم من تجميده منذ أكثر من عامين، ومن دون اتخاذ أي خطوات أو الإعلان عن تفعيله.وتعد أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة للعام 2024 والمعاد تقديره من العام 2023 في زيادة مخصصات مجموعة تعويضات العاملين بمقدار (46) ألف دينار، والتي تركزت في الزيادة الطبيعية لرواتب الموظفين وتعبئة الوظائف المحدثة والشاغرة على جدول التشكيلات، إضافة إلى زيادة مخصصات النفقات التشغيلية بمقدار (8) آلاف دينار، وزيادة مخصصات النفقات الأخرى بمقدار (4) آلاف دينار.وكانت "الغد" نشرت تقريرا عن تجميد المجلس الصحي العالي الذي بات حبرا على ورق، فالحكومة لا تستطيع إلغاء المجلس إلا في حال إيجاد خلف قانوني له، لكون نظامي "صندوق الأخطاء الطبية"، و"الاعتمادية"، تتبعان له، وكذلك لوجود أموال عامة والتزامات على جهات صحية.وكان مجلس الوزراء اتخذ في 7/ 11/ 2021 قرارا ألغى فيه "قانون المجلس الصحي العالي رقم (9) لسنة 1999".ويضم المجلس الذي يترأسه رئيس الوزراء، ونائبه وزير الصحة، في عضويته وزراء: العمل والتنمية الاجتماعية والتخطيط والتعاون الدولي، وممثلين عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والخدمات الطبية الملكية، والمستشفيات الجامعية والقطاع الخاص والنقابات المهنية الصحية وأطباء وصيادلة وممرضين.وتأتي موازنته سنويا من المساهمات الوطنية الحكومية، ومشاريع ممولة من المنظمات الدولية، بالإضافة لما تدفعه المستشفيات الخاصة والاعتمادية من رسوم.ويفترض بالمجلس الصحي العالي العمل على رسم السياسات العامة للقطاع الصحي في المملكة، وتشكيل لجان وطنية للسياسات المتعلقة بالقطاع الصحي، القيام بدراسات وطنية لتقييم القطاع الصحي، ورسم السياسات الصحية على المستوى الوطني، بالتشارك مع المؤسسات المعنية مثل وزارة الصحة، والخدمات الطبية، والجامعات الرسمية.ومن المفترض أن يعمل على تزويد صناع القرار بالأدلة والبراهين المبنية على الأسس العلمية لاتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات الصحية الوطنية، وتفعيل البرتوكول الوطني لتقديم الرعاية الطبية الطارئة ما قبل المستشفى، فضلا عن تقديم السياسات والتنسيق النهوض بالقطاع الطبي، ورفع كفاءة العاملين.كما يفترض في المجلس، إصدار التشريعات الناظمة، وتشكيل لجان وطنية للمساهمة في رفع القطاع الطبي، وإعداد نظام تطوير مهني مستمر مبني على أسس علمية يدعم رفع كفاءة العاملين في النظام الصحي، إضافة إلى تقديم تقارير دورية تتعلق بالكوادر البشرية (المرصد الوطني للموارد البشرية الصحية).كما يعمل على تفعيل عمل صندوق التأمين ضد الأخطاء الطبية والسياسات، والتنسيق برسم السياسات الصحية على المستوى الوطني، بالتشارك مع المجلس الأعلى للسكان من خلال الإستراتيجية الوطنية الصحية، إضافة إلى إدراج بند النوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الأسس والمعايير الصادر من المجلس الصحي العالي.كما يفترض بالمجلس المشاركة في اللجان الوطنية المعنية بالتوعية لنظام التطوير المهني المستمر، وإصدار مؤشرات المرصد الوطني حسب النوع الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الصحة، واعتماد أنشطة التطوير المهني المستمر التي تراعي الأشخاص ذوي الإعاقة.كما يعمل، وفقا للخطة المقدمة للحكومة، على إصدار شهادة استيفاء متطلبات التطوير المهني المستمر للمزاولين لجميع المهن الطبية المساندة، واعتماد وتوثيق برامج أنشطة التطوير المهني المستمر، ووضع الأسس والمعايير بشكل دوري، إضافة إلى متابعة وتقييم برامج التطوير المهني المستمر، وتحصيل رسوم اشتراك من أماكن تقديم الخدمة الصحية عن كافة المهن الصحية والطبية.كما يجدر به العمل على ضمان الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية الصادرة بقرار قضائي قطعي من المحكمة المختصة أو التحكيم عن ممارسة مقدم الخدمة للمتضرر أو ورثته المشمولين بأحكام هذا النظام، وتشجيع الدراسات والبحوث العلمية، ودعم البرامج والنشاطات والخدمات بما يحقق أهداف السياسة الصحية العامة، وتنسيق العمل بين المؤسسات والهيئات الصحية المحلية في القطاعين العام والخاص بما يضمن تكامل أعمالها.ومن أبرز مهامه تعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات الصحية المحلية والمؤسسات والهيئات العربية والإقليمية والدولية المعنية بالصحة، ودراسة القضايا التي تواجه القطاع الصحي، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها بما في ذلك إعادة هيكلة القطاع الصحي، فضلا عن دراسة مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالمجلس وبالقطاع الصحي، ورفع التوصيات التي يراها ضرورية بشأنها.