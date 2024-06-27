رفع أعداد المقبولين في "الجامعات الطبية" وتخفيضها بـ"الحكومية".. هل حقق "التعليم العالي" العدالة؟

حنان بشارات

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عمان- في الوقت الذي واجهت فيه وزارة التعليم العالي انتقادات بزيادة أعداد مقاعد التخصصات الطبية في الجامعات الخاصة على حساب الجامعات الرسمية وتعديل نظام ترخيص الجامعات الخاصة، أكدت الوزارة على لسان الناطق باسمها مهند الخطيب على أن تحديد أعداد الطلبة في كليات الطب وطب الأسنان مربوط بالطاقة الاستيعابية للجامعات.وأشارت في تصريحات لـ "الغد"، إلى أن ضبط الأعداد هو للمحافظة على جودة التعليم لافتا إلى أن الجامعات الرسمية استقبلت زيادة في أعداد الطلبة خلال جائحة كورونا، وأن مجلس التعليم العالي يهدف لضبط الأعداد بهدف الحفاظ على جودة المنتج والتزامها بطاقاتها الاستيعابية وهذا غير مرتبط بالجامعات الخاصة.وشدد على أنه لكون هناك جامعات خاصة لم تتم فيها زيادة الأعداد وربطها بطاقاتها الاستيعابية ومعايير الاعتماد، بحيث سمحت لها استقطاب طلبة أردنيين، ومن جنسيات غير أردنية وهو ما أوصت به مؤسسات وطنية بغية استثمار الجامعات الوطنية الخاصة.وقال إن الأهم أن الطلبة الأردنيين سيجدون الجامعات الطبية الخاصة بديلا عن جامعات الخارج حيث يدرسون تحت رقابة مجلس التعليم العالي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الأردنية ومما يراعي معايير الاعتماد.وختم بالقول علينا أن ننظر نظرة شمولية وأن الهدف ليس دعم الجامعات الخاصة بقدر ما يمكن الحفاظ على المنتج الوطني والاستثمار فيه.بيد أن الحملة الوطنية لحقوق الطلبة ذبحتونا، أكدت أن سياسات مجلس التعليم العالي بحاجة إلى إعادة نظر.وأشارت ذبحتونا إلى أن الحكومة ترفع أعداد المقبولين في الجامعات الطبية الخاصة بنسبة 150 % وتخفضها للجامعات الحكومية بنسبة 70 %، مشيرة إلى زيادة عدد المقبولين في الجامعات الطبية الخاصة بنسبة 150 % جاء بالتزامن مع قرار مجلس التعليم العالي بخفض أعداد المقبولين في الكليات الطبية في الجامعات الرسمية بنسبة تجاوزت الـ 65 % للعام الحالي، و20 % للعام الدراسي القادم، و20 % للعام الدراسي الذي يليه.وأوضحت ذبحتونا أن الجامعات الطبية الخاصة لم تلتزم بنسبة الـ40 %، بل أن نسبة الطلبة الأردنيين في هذه الجامعات للعام الدراسي الحالي 2024/2023 تجاوزت الـ90 % من مجموع الطلبة المقبولين، لافتة إلى أنه إذا كان لدى الحكومة توجه بزيادة عدد المقبولين في الكليات الطبية، فالأولى أن تقوم بتوجيه هذه الزيادة للجامعات الرسمية المثقلة بالديون.وتساءلت بالقول: أين الحديث الحكومي- في سياق تبريرها لخفض أعداد المقبولين في الكليات الطبية- عن ارتفاع نسبة البطالة بين الأطباء ووجوب خفض أعداد المقبولين في الكليات الطبية للحفاظ على قدسية مهنة الطب؟.وكانت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا"، أبدت استياءها من قيام الحكومة بتعديل نظام ترخيص الجامعات الخاصة وذلك عبر تعديل المادة (12/ك) من النظام، لتصبح: "الالتزام بألا تقل نسبة الطلبة الوافدين بعد تخريج دفعتين عن 60 % من الطلبة المسجلين سنويا في كل تخصص"، فيما تنص المادة (12/ك) قبل التعديل على الآتي: "تقديم خطة استقطاب للطلبة الوافدين مقترنة بتعهد خطي بحيث تبين أن عدد الطلبة الوافدين في الجامعة الطبية لا يقل عن 60 % من الطلبة المسجلين سنويًا".وكانت الحكومة قد استخدمت هذه المادة لتبرير التوسع غير المسبوق في ترخيص الجامعات والكليات الطبية، معتبرة أن ترخيص هذه الجامعات جاء لاستقطاب الطلبة الوافدين "غير الأردنيين"، وأنه ذلك لن يؤثر على البطالة في القطاع الطبي، كون 60 % من الطلبة المقبولين في هذه الكليات هم غير أردنيين.وأوضحت أن وزارة التعليم العالي لم تحرك ساكنا تجاه هذه المخالفة الصريحة من الجامعات الطبية، وعالجت هذا الخلل ليس عبر توجيه إنذارات لهذه الجامعات أو اتخاذ أي إجراءات قانونية بحقها، إنما بتعديل نظام ترخيص الجامعات الخاصة ليتوافق مع ما قامت به تلك الجامعات.وقالت إن التعديل جاء بالتزامن مع قرار مجلس التعليم العالي بخفض أعداد المقبولين في الكليات الطبية في الجامعات الرسمية بنسبة تجاوزت الـ 65 % للعام الحالي، و20 % للعام الدراسي القادم، و20 % للعام الدراسي الذي يليه، حيث انخفضت أعداد المقبولين في الكليات الطبية في الجامعات الرسمية من 2170 للعام الدراسي 2023/2022، لتصبح 1000 طالب للعام الحالي، و800 للعام الدراسي القادم، و640 للعام الدراسي 2025/2026.وتساءلت ذبحتونا كيف تقوم الحكومة بزيادة أعداد المقبولين في الجامعات الطبية الخاصة بنسبة 150 % في الوقت الذي تقوم فيه بخفض هذه المقاعد للجامعات الحكومية بنسب تصل إلى الـ80 %.وشددت على أنها ستقوم بمخاطبة النقابات الطبية بضرورة التحرك الفوري لمواجهة التعديلات التي طالت نظام الجامعات الخاصة، والعمل على وقفه فورا، كما طالبت هيئة الاعتماد ومجلس التعليم العالي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاسبة كافة الجامعات الخاصة التي خالفت نسبة الوافدين المقبولين في الكليات الطبية المنصوص عليها في نظام ترخيص الجامعات الخاصة الذي ما زال ساريا حتى اللحظة.وكانت الحكومة أجرت تعديلا ثالثا على نظام ترخيص الجامعات الأردنية الخاصة وإنشائها، فيما شهد هذا النظام، حالة شد وجذب في عام 2019، عندما أصدر ديوان التشريع، فتوى بوجوب ملكية الجامعة الطبية الخاصة للمستشفى التعليمي بشكل كامل وبنسبة 100 %، ما اعتبرته الحكومة معيقا للاستثمار، بخاصة بعد ورود شكاوى بهذا الخصوص من مستثمرين، حصلوا من مجلس التعليم العالي على موافقات مبدئية لترخيص جامعات طبية.وحسب التعديل على الفقرة (أ) من المادة 12 في عام 2020، أصبحت نسبة تملك الجامعة الطبية للمستشفى التعليمي 51 % فأكثر.غير أن التعديلات الحالية الجديدة طفيفة، تتعلق بإضافة علوم جديدة على الطب وطب الأسنان، وإمهال الجامعات الخاصة بأن يكون المستشفى جاهزا للاستخدام للدفعة الثالثة وليست الثانية، كما ورد في النظام السابق للعام 2020.وشمل التعديل، المادة 2 من النظام الأصلي على النحو التالي: بإلغاء كلمة الثانية الواردة في الفقرة (ج) منها، والاستعاضة عنها بكلمة الثالثة، أي الدفعة الثالثة.كما تعدل الفقرة (و) بإضافة عبارة: والصيدلة والتمريض والعلوم الطبية المساندة بعد كلمة الأسنان الواردة فيها، بعد أن كانت الشروط محصورة بكليتي الطب وطب الأسنان.ووفقا للتعديلات الجديدة، تعدل الفقرة (ح)، بإضافة كلمة: والسريرية بعد كلمة الأساسية الواردة فيها، وهو ما كان مطلوبا في العلوم الأساسية لتضاف إليها السريرية.كما تعدل الفقرة (ك) لتصبح على النحو الآتي: "الالتزام بألا تقل نسبة الطلبة الوافدين بعد تخريج دفعتين عن 60 % من الطلبة المسجلين سنويا في كل تخصص".كما كانت الفقرة (ك) من النظام السابق 2020، تنص على "تقديم خطة استقطاب للطلبة الوافدين، مقترنة بتعهد خطي، بحيث تبين أن عدد الطلبة الوافدين في الجامعة الطبية لا يقل عن 60 % من الطلبة المسجلين سنويا".وتنص الفقرة (أ) من المادة 12 من النظام السابق على "أن تمتلك الجامعة المراد إنشاؤها أو مالكوها ما لا يقل عن 51 % من رأس مال مستشفى تعليمي"، بينما تنص الفقرة (ب) على "أن يكون المستشفى التعليمي داخل الحرم الجامعي، أو أن يبعد مسافة لا تزيد على 25 كلم عن الحرم الجامعي".