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الغد الأردني
الأحد 18 حزيران 2023
3:32 م
رفع مخالفة مواكب الاحتفالات من 30 إلى 100 دينار
مخالفة موكب احتفال - (تعبيرية)
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع قانون معدِّل لقانون السَّير لسنة 2023م.
وعالج المشروع موضوع المواكب التي تسير على الطُّرقات أثناء الاحتفالات، إذ تضمَّنت المخالفة غرامة ماليَّة تتراوح ما بين (50) إلى (100) دينار بعدما كانت (30) ديناراً.
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مجلس الوزراء
قانون السير
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