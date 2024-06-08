رهان على ميزات القطاع الزراعي لجعله رائدا في الإقليم والعالم

عبدالله الربيحات ‏

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عمان- أجمع خبراء في الزراعة، على أن القطاع الزراعي يمتلك مقومات وميزات نادرة تجعل منه رائدا في الإقليم والعالم، وهو يحظى باهتمام دائم ومستمر من جلالة الملك عبدالله الثاني، ما يضع المعنيين فيه أمام مسؤوليات تطويره.وبينوا لـ"الغد"، أن التوجيهات الملكية دعت دائما لتحقيق الأمن الغذائي، بالتركيز على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في الزراعة، وإيجاد حلول للتخفيف من آثار شح المياه باستخدام أنظمة زراعة وتقنيات ري حديثة، كأنظمة الهيدروبونيك والاكوابونيك التي تؤدي لإنتاج محاصيل زراعية بكميات وبجودة عاليتين، وترشيد استخدام المياه الذي يشكل التحدي الأكبر أمام القطاع.وقالوا إنه في ظل اشتداد أزمة الجوع ونقص الغذاء عالميا، فإن استكمال القاعدة العريضة لضمان تحقيق الأمن الغذائي مستقبلا، وفي ظل توقعات نقص الغذاء، فقد أصبح الاعتناء بالزراعة وتطويرها ضرورة ملحة، ونحن مطالبون بمراجعة السياسات والبرامج المتعلقة أساساً بالموارد المتاحة وكذلك سياسات الإنتاج والتسويق والاستيراد والتصدير، وسلاسل التزويد والمخزون الإستراتيجي والطاقة التخزينية للمواد الغذائية ولا بد من ربط كل ذلك بالتصنيع الغذائي والطاقة التصنيعية.مساعد الأمين العام الأسبق بوزارة الزراعة د. جمال البطش، بين أن القطاع يمتلك مقومات وميزات نادرة، تجعل منه رائدا في الإقليم والعالم، كما أنه يحظى باهتمام دائم من جلالة الملك، ما يضع المعنيين فيه أمام مسؤوليات تطويره.وأضاف البطش، أن توجيهات جلالة الملك تركز دائما على إبراز أهمية القطاع اجتماعيا، نظرا لما يوفره من فرص عمل، ولدوره المهم في المساهمة بتحقيق الأمن الغذائي وضمان استمراريته.وقال يتضح جلياً وعبر كتب التكليف السامية للحكومات المتعاقبة، أو أي من المبادرات والتوجيهات الملكية السامية، إيلاء ملف الأمن الغذائي الأولوية، وضرورة تأمين رفاهية وجودة الحياة للمواطن، وفق أفضل المعايير الدولية.وأضاف البطش، إن اهتمام الملك بالأمن الغذائي ومخاطبته للعالم في ظل تبعيات جائحة كورونا، يعبر عن وعي حقيقي للقائد في مواجهة مشكلتي الفقر والبطالة عالميا، كما ان تبعات الجائحة فرضت على العالم، إعادة التفكير بالزراعة، ومنحها أولوية قصوى، باعتبارها من أهم ركائز الأمن الغذائي للدول.وأكد أن لجلالة الملك دورا كبيرا في التعامل مع هذه الجائحة، والتي من خلالها دعا الحكومة لضرورة تأمين المتطلبات المعيشية للمواطنين، لضمان صحتهم وسلامتهم، وحماية الاقتصاد الوطني.كما كان لتوجيهات جلالته المستمرة في الجائحة، بأنه لتحقيق الأمن الغذائي، لا بد من التركيز على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في الزراعة، وإيجاد حلول ناجعة للتخفيف من آثار شح المياه، باستخدام أنظمة الزراعة وتقنيات الري الحديثة كأنظمة الهيدروبونيك والاكوابونيك، التي تؤدي لإنتاج محاصيل زراعية بكميات وبجودة عاليتين، وترشيد استخدام المياه الذي يشكل التحدي الأكبر أمام القطاع، والاستفادة من الأسمدة في الأراضي الزراعية، وتخفيض التكاليف، وتقديم المنتجات الزراعية في غير موسمها، واستخدام أفضل التقنيات المتعلقة بالتعبئة والتغليف والتبريد، ما يسهم بزيادة العائد والقيمة المضافة للمنتجات الزراعية، فضلا عن التركيز على زراعة المحاصيل ذات القيمة المضافة ومحاصيل العجز، لتحقيق الاكتفاء الذاتي ما أمكن، لتوفير العملات الصعبة.وبين البطش أنه، لا بد من تسليط الضوء على الاهتمام الملكي الذي يحظى به القطاع، ويتمثل بالتوجيهات الملكية السامية للحكومة لتوفير بيئة استثمارية مناسبة للمزارعين والراغبين بالاستثمار الأمثل، في نطاق الإمكانات المتاحة في القطاع، وبما يتناسب مع المتغيرات المناخية والأزمات، ويعتمد على تحقيق الأمن الغذائي بمفهومه المباشر، ويستثمر الميزة الجغرافية للأردن، لتوفير فرص عمل وتشغيل.كما لفت إلى أن ذلك يدفع إلى تنمية القطاع والحد من الفجوة الغذائية بتعزيز إنتاج محاصيل العجز الوطنية والإقليمية والمحاصيل الإستراتيجية، باستخدام التكنولوجيا والتطبيقات الذكية في الزراعة التي تسهم بتقليل الفاقد من المحصول، وتزيد من جودة المنتج وتنافسيته مقارنة مع الزراعة بالطرق التقليدية، كما وتسهم أيضا بترشيد استخدام المياه والأسمدة، ورفع جودة المنتج.فضلا على توجيهات جلالته المستمرة للحكومة لمساعدة المزارعين والمستثمرين بإيجاد آفاق تسويقية واعدة، لمنتجاتهم وتخفيف كلف الإنتاج عليهم بما يسهم بتحقيق الأمن الغذائي الوطني.وزاد أنه ولتعزيز الأمن الغذائي، فلا بد من استمرار الحكومات بتنفيذ التوجيهات والرؤى الملكية السامية، والتعلم من تجربتنا في الجائحة، وتجارب الدول ذات الظروف المشابهة، كما لا بد من مواكبة التطور والتقدم التكنولوجي، وتطويع سبل التقنيات الحديثة في الزراعة، وصولا للزراعة الذكية، وضرورة تحول المزارعين بالتدريج للزراعات النوعية، والابتعاد عن الزراعات التقليدية التي عانى منها كثير من المزارعين، وهذا بالطبع يتطلب تدريبهم وتمكينهم للتوجه نحو الزراعات ذات المردود الاقتصادي والأقل استهلاكا للمياه.ورأى رئيس جمعية التمور أنور حداد، أنه لتحقيق الأمن الغذائي محليا، فإن ذلك يتطلب عملا دؤوبا، كما لا بد من تحسين أدوات التنسيق لضمان عمل منظومة الأمن الغذائي بتناغم يضمن تحقيق الهدف منها.واضاف، أن الأردن عبر بنجاح امتحانات عسيرة في السنوات العشرين الماضية، ابتداء من الأزمة العراقية والسورية وكورونا والأزمة الأوكرانية والحرب على غزة، وبرغم الحصار البري والبحري الذي تعرض له الأردن، فقد اجتازه بنجاح، ولكن وفي ظل اشتداد أزمة الجوع ونقص الغذاء عالميا، فإن استكمال القاعدة العريضة لضمان تحقيق الأمن الغذائي مستقبلا، وفي ظل توقعات بنقص الغذاء، فإننا مطالبون بمراجعة السياسات والبرامج المتعلقة بالموارد المتاحة وكذلك سياسات الإنتاج والتسويق والاستيراد والتصدير، وسلاسل التزويد والمخزون الإستراتيجي والطاقة التخزينية للمواد الغذائية، وربط كل ذلك بالتصنيع الغذائي والطاقة التصنيعية.وقال حداد، يتوجب وضع خطط بديلة، والأهم من هذا وذاك القوى البشرية المدربة والماهرة اللازمة، لضمان عمل هذه البرامج معاً، وبتنسيق عال وكفاءة، لتحقق المرونة للتنفيذ، مبينا أن كل ذلك يحتاج لجهد وتخطيط وتمويل كاف، وإعداد مسبق لذلك.الباحث والخبير في الشؤون الزراعية والتنموية د. حسان العسوفي، بين أن الأمن الغذائي ركيزة أساسية في رسم سياسات وخطط التنمية لأي دولة، وقد أولى جلالة الملك لهذا الجانب اهتماما كبيرا، مبينا أن ما تحقق من سياسات وخطط التنمية لتحقيق الأمن الغذائي كبير، إذ يسجل الأردن اليوم اكتفاء ذاتياً في إنتاج محاصيل زراعية، ونسبا عالية من الاكتفاء.وبين العسوفي، أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي تنمو بشكل ملحوظ رقمياً، هذا فضلاً عن توفير فرص عمل، وتمكين المجتمعات والأسر المنتجة بتحسين سبل العيش الكريم. كما أن ما أنجز في منظومة الأمن الغذائي، بكل مكوناتها وسبل تطويرها شيء كبير ومقدر، والمأمول مستقبلا أكبر بكثير خاصة في ظل التحديات الطبيعية من تغير في المناخ وشح المياه.. إلخ.