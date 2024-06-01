ريم علي: أهمية تعلم الصحفيين والعاملين بالإعلام كيفية إتقان استخدام الذكاء الاصطناعي

محمد الكيالي

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عمان– أطلقت سمو الأميرة ريم علي، مؤسسة معهد الإعلام الأردني، أمس، فعاليات أكاديمية الدراية الإعلامية التي ينظمها المعهد بالتعاون مع الجمعية العربية الأوروبية لباحثي الإعلام، ومعهد الصحافة النرويجي، ومنظمة اليونسكو.وفي كلمة لها خلال حفل إطلاق فعاليات الأكاديمية، قالت الأميرة ريم علي إن العالم يعاني اليوم بشكل مباشر أو غير مباشر جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث يبرز السؤال عن ماهية أفضل طريقة لحماية المشاهد من الأخبار الزائفة في أوقات الحرب.وأضافت خلال حفل الافتتاح الذي حضره أعضاء مجلس إدارة المعهد، وسفراء ومسؤولون رسميون ومنظمات المجتمع المدني أنه "بما أن معظم الحرب قائمة على المنصات الإعلامية، فإنه من المهم الحذر كمتلق ومنتج بما يمكن للتكنولوجيا الحالية القيام به، وكيف يتعرض الجميع وحتى الصحفي المتمرس للخداع عبر الأخبار الزائفة".ويشارك في الفعالية 60 أستاذا أكاديميا وصحافيا وطالبا من الأردن، المغرب، تونس، لبنان ، العراق، مصر، فلسطين، ألمانيا.وأكدت سموها، أهمية تعلم الصحفيين والعاملين بالإعلام كيفية إتقان استخدام الذكاء الاصطناعي للحفاظ على مصداقيتهم.وتابعت: "رأينا هذا في الحرب على أوكرانيا ونراه الآن في غزة، إذ اشترت إسرائيل كافة التغطية الدولية للأحداث في غزة عن طريق حظر أغلب الصحافيين، وقتلت أكثر من 90 صحفيا محليا وهذا يفتح الباب للخطأ، والتضليل، وللمعلومات المضللة".وأشارت إلى أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الإسرائيليين أتوا لإنقاذ حكومتهم المحاصرة في دعم حربهم على غزة، والحكومة الإسرائيلية أيضا في يدها أدوات وتكنولوجيا متطورة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي لنشر السردية الخاصة بهم.وقالت سموّها "أنه وبسبب خيبة الأمل من الإعلام التقليدي، فإن المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي يغذّون هواتفهم بقصص يريدون منا تصديقها، وبسرديات مختلفة تدعم معتقداتهم، كصحفيين وتربويين في منطقة تكثر فيها السرديات قبل أن نصل إلى الحقيقة".من جانبها، قالت عميدة معهد الإعلام الأردني ورئيسة أكاديمية الدراية الإعلامية د. ميرنا أبو زيد إنه "منذ 4 سنوات انتقلنا من جائحة المعلومات التي رافقت وباء (كوفيد) إلى حرب المعلومات التي رافقت الحرب الروسية الأوكرانية إلى حرب السرديات والحرب على الحقيقة التي تشنها إسرائيل ومناصروها بالتزامن مع المجازر التي ترتكبها في حربها على غزة".ولفتت أبو زيد إلى أن وسائل إعلام عريقة، وقادة دوليين تبنوا أكاذيب وساهموا في ترويج ودعم الرواية الصادرة عن الاحتلال الإسرائيلي في سعيها لتبرير حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة قبل أن يتراجعوا عنها.وأكدت أن هذا دليل على خطورة تصديق كل ما ينشر على المنصات الرقمية.وشدد أبو زيد على صعوبة اكتشاف التلاعب والتضليل بوجود أدوات تولد صورا وتزيف الأصوات، وفي ظل استنساخ المواقع الإعلامية وانتشار ظاهرة المواقع الفطرية.ولفتت إلى أن مفهوم الدراية الإعلامية والمعلوماتية مجموعة متآلفة من الكفاءات الضرورية للحياة والعمل، وباتت جزءا لا يتجزأ من أدبيات التربية والإعلام والوعي وصناعة السياسات والجاهزية للمستقبل.وقالت إن العالم يعيش اليوم داخل "طوفان معلوماتي" مستمر، ما يُضعف تأثير آليات التحقق والضوابط المهنية.وأوضحت أبو زيد أن المعهد ينظّم للسنة الثانية على التوالي فعاليات الأكاديمية لتزويد طلاب الصحافة وأعضاء هيئة التدريس بالمهارات اللازمة للتعامل مع تعقيدات العصر الرقمي، مشيرة إلى أن "البرنامج الذي يستمر 8 أيام سيمكّن المشاركين من ممارسة الصحافة المسؤولة التي تلتزم الأسس المهنية والاخلاقية والإنسانية وتعمل على توعية المواطنين وإعادة الاعتبار الى المبادئ الاساسية لحقوق الإنسان والعدالة والديمقراطية".فيما أكدت منسقة الجمعية العربية الأوروبية لباحثي الإعلام د. كاترينا نوتسولد، أن الأكاديمية هي مثال مهم على التعليم بين الأساتذة والطلاب وخريجي الصحافة وتجد الأساتذة يتلقون التعليم والتدريب.وشددت نوتسولد على أن الأكاديمية ستلعب دورا مهما وكبيرا في بناء إستراتيجيات التفكير الناقد بين المشاركين ومن عدة دول.