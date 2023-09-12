الثلاثاء 12 أيلول 2023
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زخات مطرية وغبار بتأثير العاصفة دانيال على الأردن

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زخات مطرية وغبار بتأثير العاصفة دانيال على الأردن
 صرح مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب، انه ومع تحرك العاصفة دانيال وتمركزها الى السواحل الشمالية الشرقية لمصر بدأ تأثيرها يضعف من حيث غزارة الهطول وشدة سرعة الرياح.اضافة اعلان

أما بالنسبة لمدى تأثير هذه العاصفة على الأردن، فقال ال خطاب إن هذا التأثير سيبدأ اعتبارا من اليوم الثلاثاء على شكل غبار مثار بفعل الرياح والتي تنشط على فترات في بعض المناطق والتي قد تصل سرعتها ما بين 30-40كم/ساعة مما يؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية بما فيها محافظة العقبة، كما تتشكل مع الساعات متأخرة من ليلة الثلاثاء على الأربعاء حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي حيث تشير النماذج العددية الى احتمالية تساقط زخات من الامطار في شمال ووسط المملكة.

وأشار الى أن تأثير هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي على المملكة سيستمر ليوم الأربعاء، حيث يتوقع ان تنشط الرياح على فترات مع توقع اثناء النهار الى تساقط زخات متفرقة من المطر بإذن الله في بعض الأجزاء الغربية من المملكة قد يصحبها الرعد.

لذا تحذر إدارة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤيا الافقية ليومي الثلاثاء والأربعاء بسبب الغبار، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري .
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