زلزال يضرب منطقة وادي عربة جنوب الأردن

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تم تسجيل زلزال في منطقة وادي عربة اليوم الثلاثاء في تمام الساعة: 10:26:36 بالتوقيت المحلي.ووثق الزلزال وفق مرصد الزلازل الأردني على عمق 2.3 كيلو متر وبقوة 2.7 على مقياس ريختر .