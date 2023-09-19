الثلاثاء 19 أيلول 2023
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زلزال يضرب منطقة وادي عربة جنوب الأردن

1-08-3
مقياس ريختر
تم تسجيل زلزال في منطقة وادي عربة اليوم الثلاثاء في تمام الساعة: 10:26:36 بالتوقيت المحلي.

ووثق الزلزال وفق مرصد الزلازل الأردني على عمق 2.3 كيلو متر وبقوة 2.7 على مقياس ريختر .اضافة اعلان
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