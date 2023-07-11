زيادة ساعات التزويد المائي في الأردن لمواجهة موجة الحر

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نتيجة للتوقعات الجوية بتأثر المملكة خلال الايام القادمة بموجة حر تؤدي الى ارتفاع في درجات الحرارة في مختلف المناطق عامة ووادي الاردن خاصةولمواجهة الارتفاع في درجات الحرارة ستعمل سلطة وادي الاردن و بالاضافة لالتزامها في برنامج التوزيع اليومي لمياه الري على تزويد الوحدات الزراعية بكميات اضافية من مياه الري وحسب النمط الزراعي وكميات المياه المتوفرة من المصادرالمائيةعلما بان كافة الكوادر والاليات العاملة في الميدان ستكون في حالة طوارئ لمتابعة التزويد المائي وتلبية احتياجات المزراعين.هذا وتواصل سلطة ووادي الأردن، عملها بشكل مكثف لوضع السيناريوهات والخطط الضرورية لمواجهة الظروف الجوية الاستثنائية بشكل يضمن استمرارالتزويد المائي لمختلف الاغراض الزراعية والصناعية والشرب.