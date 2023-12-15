زيادة في مخصصات "المحاسبة" و"الأشغال" بموازنة 2024

إيمان الفارس وعبد الله الربيحات

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عمان - خصص مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024 ما مقداره 8.798 مليون دينار لديوان المحاسبة، بارتفاع 10 %، مقارنة مع المعاد تقديره للعام الحالي والبالغ 8.023 مليون دينار.وبرر مشروع قانون الموازنة الزيادة بالمخصصات بزیادة مجموعة تعویضات العاملین بمبلغ 687 ألف دینار، وذلك لتغطیة الزیادة الطبیعیة لمجموعة تعویضات العاملین، وكلفة الشواغر المتبقیة والإحداثات، إضافة لزیادة مجموعة النفقات التشغیلیة بمبلغ 67 ألف دینار تركزت في مواد عدة، أبرزها السفر في المهمات الرسمیة والتنظیفات ولوازمها، منها عقود التنظیفات، وصیانة الآلات والأثاث ولوازمها، إضافة لزیادة مجموعة النفقات الأخرى بمبلغ 11 ألف دینار تركزت الزیادة في مادة البعثات العلمیة والدورات التدریبیة.كما أشار إلى زیادة النفقات الرأسمالیة بمبلغ 10 آلاف دینار لاستدامة عمل الدیوان.وبلغت النفقات الرأسمالية للديوان، بحسب مشروع قانون الموازنة، 210 آلاف دينار للعام المقبل، ارتفاعا من 200 ألف دينار للعام الحالي.وبلغت مخصصات النفقات الجارية للديوان 8.588 مليون دينار، مقارنة مع المعاد تقديره للعام الحالي والبالغ 7.823، بزيادة نسبتها 10 %.وأورد مشروع القانون أهم القضایا والتحدیات التي تواجه الديوان، والمتمثلة بالاستقلالیة المالیة والإداریة والحصانة القانونیة غیر مكتملة وفقا للمعاییر الدولیة للأجهزة العلیا للرقابة، وعدم تمتع الدیوان بصفة الضابطة العدلیة.وفي السياق ذاته، رفعت الحكومة مخصصات وزارة الأشغال العامة والإسكان للعام الحالي، مقارنة بالعام الماضي "إعادة تقدير" بحوالي 8.4 مليون دينار، حيث كانت موازنة 2023 قد خصصت حوالي 128 مليون دينار.وخصص مشروع موازنة 2024 للوزارة 136.448 مليون دينار، منها 43.8 مليون دينار كنفقات جارية و92.5 دينار كنفقات رأسمالية.يأتي هذا في الوقت الذي كانت فيه الوزارة قد حددت مجموعة من التحديات، وأبرزها عدم كفاية المخصصات المالية المرصودة للمشاريع، وخاصة مشاريع الصيانة، وهجرة وتسرب الكوادر البشرية المؤهلة ونقص العمال وارتفاع كلفة الإنشاء والصيانة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة، فضلا عن الأزمات السياسية في المنطقة والهجرات القسرية.وأكدت الموازنة ضرورة توحيد المرجعيات المتعلقة بتطوير وتحديث وتنظيم قطاع الإنشاءات، وخصوصا التشريعات والعقود الإنشائية وتوحيدها بين القطاعين العام والخاص، وربط مخصصات بعض المشاريع مع الوزارة والدوائر الحكومية الأخرى.وذكرت أن من ضمن التحديات عدم ملكية وزارة الأشغال لعدد كاف من الآليات المتخصصة للطوارئ وعدم وجود مخصصات مالية لصيانة وتحديث الآليات والمركبات التابعة للوزارة، وعدم وجود منهجية متكاملة وواضحة من قبل الوزارة والوزارات الشريكة لتحديد وأولويات المشاريع.وكان الوزير أبو السمن، أكد خلال اجتماعات اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، مؤخرا، أهمية وجود مخصصات لصيانة الطرق، والأبنية الحكومية للحفاظ على استدامتها، مبينا أهمية الحرص على ترجمة الخطط الواردة برؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بالوزارة.وقال إنه تم تقديم اقتراحات لمشاريع مستقبلية عدة، إلى جانب المشاريع التي يتم تنفيذها.كما أشار إلى وجود نقص في قواعد البیانات الإحصائیة الدقیقة "التوثیق"، وارتفاع معدل الدوران الوظیفي وتسرب الكفاءات وعدم كفایة الكوادر المؤهلة في بعض الاختصاصات وعدم القدرة على الاحتفاظ بها، وضعف عملیات المتابعة والتقییم لمهام التدقیق وضبط الجودة، ومحدودیة استخدام الأنظمة المؤتمتة في عملیات الرقابة والتدقیق.وتسعى الدائرة، من خلال هذه الميزانية، لتحقیق رقابة فعالة على المال العام وفقا لأفضل الممارسات الرقابیة والمعاییر المهنیة، وذلك من خلال محاربة أشكال الفساد المالي والإداري كافة والمساهمة في إصلاح أنظمة الإدارة المالیة العامة للدولة والمساعدة على تعزیز مبادئ المشروعیة والشفافیة والمساواة في القرار الإداري الذي یتخذ داخل الإدارات الحكومیة والمساعدة على استخدام الموارد المتاحة للدولة بكفاءة وفاعلیة، بحسب بند الرسالة في الميزانية، إضافة للمساعدة على تعزیز القیم المؤسسیة والمبادئ الأخلاقیة في تقدیم الخدمة العامة ومساعدة أجهزة السلطة التنفیذیة على إعادة صیاغة التشریعات والقوانین بما یتفق مع أسس الرقابة على المال العام ومساعدة مجلس النواب للتأكد من مشروعیة أعمال القطاع العام.ويناط بالدائرة مهام عدة منها؛ تقدیم تقریر سنوي عن الحساب الخاص بكل سنة مالیة إلى مجلس النواب یتضمن آراءه وملحوظاته ویبین المخالفات المرتكبة والمسؤولیة المترتبة علیها في بدء كل دورة عادیة أو كلما طلب مجلس النواب منه ذلك.إضافة لمراقبة واردات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها وحسابات الأمانات والسلف والقروض والتسویات والمستودعات، وتقدیم المشورة في المجالات المحاسبیة للجهات الخاضعة لرقابته، والرقابة على الأموال العامة للتأكد من سلامة إنفاقها بصورة قانونیة وفاعلة، والتأكد من سلامة تطبیق التشریعات البیئیة المعمول بها بالتنسیق مع الجهات ذات العلاقة، والتثبت من أن القرارات والإجراءات الإداریة في الجهات الخاضعة لرقابة الدیوان تتم وفقا للتشریعات النافذة.