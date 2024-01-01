زيادة موازنة "ذوي الإعاقة" بقيمة 900 ألف دينار

حنان بشارات

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عمان - رفعت الحكومة موازنة المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة للعام الحالي بفارق 919 ألف دينار، لتصبح 5.060 مليون للعام الحالي، بعد ان كانت 4.141 مليون للعام الماضي.وكانت أبرز الفروقات ظهرت بزيادة مجموعة تعويضات العاملين 114 ألفا، لتغطية كلفة الزيادة الطبيعية لرواتب الموظفين والشواغر المتبقية والإحداثات الجديدة، إضافة إلى زيادة مجموعة استخدام السلع والخدمات 59 ألفا، فضلا عن زيادة مجموعة النفقات الأخرى 43 ألفا، لتمكين المجلس من تغطية تكاليف شراء خدمات مترجمي لغة الإشارة، والمتطوعين، وزيادة النفقات الرأسمالية 703 آلاف، لتمكين المجلس من تنفيذ خطته الاستراتيجية.ويعمل المجلس، على تعزيز منظومة العيش المستقل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، وتقديم الدعم لهم (مشورة النظراء)، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لبدائل الإيواء.كما يؤهل الكوادر العاملة بالمراكز النهارية الدامجة بموجب المادة (28) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017، وتطوير مجالات ومعايير الاعتماد، بما يخدم تطبيق أفضل الممارسات.ووفقا لخطة عمله للعام الحالي، سيعمل المجلس على مساندة ودعم شركائه لتعزيز منظومة العيش المستقل، وحقوق ذوي الإعاقة، والتشبيك مع الجهات ذات العلاقة وبناء الشراكات الفاعلة لتمكينهم وتعزيز حقوقهم في مناحي الحياة كافة.كما يقدم الدعم الفني لمؤسسات القطاعين العام والخاص، لتوفير لغة الإشارة للأشخاص الصم، والدعم الفني لوزارة السياحة ودائرة الآثار العامة وهيئة تنشيط السياحة، لتهيئة المواقع السياحية والأثرية، وتدريب العاملين في السياحة، على متطلبات وصول ذوي الإعاقة للمواقع السياحية، بتطوير خطط وبرامج التدريب المتعلقة بحقوق وقضايا ذوي الإعاقة، وتطوير برامج لهم في معاهد التدريب المهني، إلى جانب توفير الترتيبات التيسيرية للصم الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي، وتضمين حقوق ذوي الإعاقة في سياسات وبرامج مؤسسات التعليم العالي، وتطوير 3 مدارس من القطاع الخاص، لتكون ريادية دامجة.وفي الإدارة والخدمات المساندة لحقوق ذوي الإعاقة، يدعم المجلس منظماتهم، ليكونوا قياديين في المجتمع، وتحقيق بيئة دامجة ومعززة لحقوقهم، وإعداد دليل إرشادات حول كيفية معالجة العنف المبني على النوع الاجتماعي.كما ينتج ويطور أفلاما، تراعي النوع الاجتماعي بناء على دليل الإرشادات، ويشكل لجنة من ذوي الإعاقة للمرأة بالمجلس، مختصة بالنظر في قضاياها، وتنفيذ نتائج وتوصيات التقرير السنوي لرصد أوضاع ذوي الإعاقة وحقوقهم الذي يصدره المجلس مع الجهات ذات العلاقة. ويقترح المجلس، وفقا لخطته السنوية، السياسة العامة لحقوق ذوي الإعاقة، ووصولهم للخدمات، ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها بعد موافقته عليها، ووضع خطط وبرامج لتنفيذها، واقتراح قوانين وأنظمة ذات صلة بمهام المجلس، وتقديم الدعم الفني للوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية بوضع استراتيجياتها وخططها وبرامجها، لضمان شمولها لحقوق ذوي الإعاقة.