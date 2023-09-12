الأربعاء 13 أيلول 2023
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سارة زكريا ستغني في الأردن بشرطين لا تراجع عنهما

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سارة زكريا
أكد نقيب الفنانين الأردنيين محمد يوسف العبادي بأن النقابة لم تتراجع عن قرار منع الغناء الذي أصدرته على شكل تعميم بحق الفنانة اللبنانية سارة زكريا وأن ما تم تناقله فهم بشكل خاطئ.اضافة اعلان

وأوضح العبادي في تصريح لـ"الغد" بأن ما حصل هو أن النقابة أصدرت تعميمها على المنشآت السياحية ومتعهدي الحفلات بإيقاف الفنانة اللبنانية عن ممارسة كافة المهن الفنية، وأنه بخلاف ذلك ستضطر لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وحسب الأصول نظرا لأن الجهات المنظمة للحفل السابق لم تتحصل على تصريح يسمح لها بإقامة حفلها في الأردن .

ولفت بأن الجهة المنظمة لحفلات سارة زكريا جاءت إلى النقابة وقامت بتصويب كافة الأوضاع الخاصة بتواجد الفنانة اللبنانية بالأردن وحصلت على تصريح للحفل السابق والحفل القادم لها وفق قانون النقابة مما أدى إلى السماح لها بدخول الأردن .

وأكد أنه تم السماح لها بدخول الأردن والغناء وفق شرطين وهما الحصول على تصريح من النقابة وهذا الأمر تم بالفعل وفق العبادي والشرط الثاني أن تقدم الفنانة سارة زكريا فنا لا يخدش الحياء العام ويحترم العادات والتقاليد والقيم الأردنية. 

وأوضح بأن النقابة قامت بمراجعة حفل الفنانة السابق في الأردن وتؤكد على أنه لم يحتوي على أي مظاهر لخدش الحياء العام.  

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