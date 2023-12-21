سانتوس: البرلمان الأوروبي يدعم الجهود الأردنية لمنع التصعيد في غزة

إيمان الفارس

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عمان - أكدت رئيسة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع دول المشرق إيزابيل سانتوس أن زيارة الوفد البرلماني الأوروبي للأردن، شددت على الحاجة الملحة للوقف الفوري للحرب "المدمرة" في غزة.وأشارت سانتوس، في مؤتمر صحافي عقدته مساء أمس، في إطار اختتام زيارة الوفد البرلماني الأوروبي الذي ترأسته، للمملكة، إلى أن زيارة الوفد ركزت على الضرورة القصوى في السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، مشددة على أن "الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صوتت لصالح وقف إطلاق النار الإنساني الفوري في الجمعية العامة للأمم المتحدة".وقالت، خلال المؤتمر الذي حضره سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن كريستوف تشاتزيسافاس، إن كامل أعضاء "البرلماني الأوروبي"، أكدوا دعمهم لجميع الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الأردن من أجل منع المزيد من التصعيد.وشددت على أهمية وقف إطلاق النار لمواجهة الكارثة الإنسانية في القطاع المحاصر، مشيرة إلى أن هذه الحاجة تحظى "بإجماع واسع النطاق" في الوفد الأوروبي، بما يتماشى مع الموقف الذي اتخذته الدول الأعضاء في الدورة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن قرار غير ملزم وافقت عليه أغلبية ساحقة، يدعو إلى وقف الحرب.وأكدت التزام الاتحاد الأوروبي بالحفاظ على الإجماع الدولي بشأن القدس، وثقته في الأردن، باعتباره الوصي الوحيد على الأماكن المقدسة في القدس.وفي الوقت نفسه، أبدت رئيسة الوفد بالغ قلقها إزاء الحرب الدائرة في غزة وتأثيرها على المنطقة بأكملها.واستعرضت سانتوس الأهداف الرئيسية التي ارتكزت عليها زيارة الوفد الأوروبي، مبينة أن أبرزها؛ عقد الاجتماع البرلماني الدولي الحادي عشر مع النظراء الأردنيين وسط الوضع الحرج في المنطقة بسبب الحرب المستمرة في غزة، وذلك توازيا وتقييم أجندة خطة الإصلاحات والتحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي الحالية للبلاد بمختلف جوانبها.وأضافت بهذا الخصوص أنه "تم عقد اجتماعات مع كبار أعضاء السلطة التنفيذية الأردنية وممثلي المجتمع المدني بالإضافة إلى إجراء زيارات ميدانية".وأوضحت أن الوفد البرلماني الأوروبي والبرلمان الأردني، أكدا، ومن خلال حوار صادق، على عمق شراكتهما الثنائية، حيث أعرب الجانبان عن إرادتهما السياسية لمواصلة تعزيز تعاونهما وروابطهما، مما يسمح ببناء جدول أعمال مشترك لحوار شامل على مدار السنوات المقبلة، مؤكدة أنه سيتم تعزيز هذا الحوار مع الأردن خلال الأعوام المقبلة.ولفتت إلى تركيز المناقشات مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية على مختلف المسائل السياسية والمؤسسية والاجتماعية، مجددة التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي بتحقيق السلام في المنطقة، وأن "حل الدولتين يظل هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين".وأشادت بالجهود الجبارة التي يبذلها الأردن في استضافة ومساعدة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين على أراضيه، مؤكدة دعم البرلمان المستمر للأردن في هذا الصدد.وأبدت سانتوس ترحيبها بجدول أعمال التحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي الطموح المستمر في الأردن، مؤكدة أن التركيز على تعزيز الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان له أهمية خاصة بالنسبة للبرلمان الأوروبي.كما عرضت نتائج اجتماعات الوفد مع عدد من المسؤولين الأردنيين وممثلي المجتمع المدني، ومراكز الفكر حول حقوق الإنسان وزيارات ميدانية لمخيمات اللاجئين.وأضافت أن الأردن شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي في المنطقة، مؤكدة الحوار والشراكة الراسخة بين البرلمانين الأوروبي والأردني والحوار الشامل.