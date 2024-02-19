سدود تحت أرضية.. توجه جديد لاستثمار الأمطار الصحراوية

إيمان الفارس

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عمان - تتجه سلطة وادي الأردن الى إجراء دراسات ومشاورات لإنشاء سدود "تحت أرضية"، تتناسب والطبيعة الجغرافية للبوادي، وفق أمينها العام هشام الحيصة.وكشف الحيصة، في تصريحات لـ"الغد"، عن أن هذا التوجه يهدف للاستفادة من أكبر كميات من مياه الأمطار في المناطق الصحراوية، والاستغلال الأمثل للهطولات المطرية، وصولا إلى شحن الأحواض الجوفية.ووفق الأرقام الرسمية، فإن مشاريع الحصاد المائي ازدادت من 42 مشروعا عام 1999، وصولا لأكثر من 420 موقعا حتى الوقت الراهن، وبسعة تخزينية تبلغ أكثر من 122 مليون م3.وتسعى وزارة المياه والري، لتنفيذ إستراتيجية زيادة الطاقة التخزينية في السدود لتصل إلى 400 مليون م3 بحلول العام المقبل، إذ ركزت إستراتيجية قطاع المياه الأردني المحدثة، على التوسع باستخدام المياه غير التقليدية، وتطوير المصادر المائية عبر الحصاد المائي، وتعزيز زيادة تخزين السدود في المملكة.وتعد السدود من أهم المرافق المائية الفاعلة في قطاع المياه، في ظل ما تعانيه المملكة من محدودية الموارد المائية، وشح تغذيتها نتيجة لتناقص وتذبذب معدل هطل الأمطار في الأعوام الأخيرة، وتزايد الطلب على المياه مع الازدياد السكاني المطرد، وانتعاش الحياة الاقتصادية.وعادة، ما يكون تأثير الأمطار الجيد على المياه الجوفية واضحا، في حال استمرار الهطل لتغذية الطبقات الجوفية العميقة، في حين يكون تأثيرها محدودا عند انحباس الأمطار.ويستمر الموسم المطري حتى 10 أيار (مايو)، وسط تفاؤل بأن تشهد الأشهر الثلاثة، شباط (فبراير) وآذار (مارس) ونيسان (إبريل)، أداء مطريا أفضل مقارنة بما سجله الموسم حتى الآن، ويرفع من آمال تعويض مخازين السدود التي بقيت رهينة لانحباس مطري، طال أمده على مدار مواسم مضت. ويعتمد تحسين أوضاع المخزون على تحسن الجريان السطحي للمياه، عبر استمرارية هطل الأمطار المتزامن مع انخفاض درجات الحرارة.ويعتمد الأردن في موارده المائية بشكل رئيس على الأمطار التي تتفاوت من منطقة لأخرى، حيث تلعب التضاريس دورا مهما في توزيع الهطل المطري.وزارة المياه، كشفت أن المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع حتى صباح أمس إلى65 % من المعدل السنوي طويل الأمد البالغ نحو 8.1 مليار م3 سنويا، موضحة في بيان لها، أن نسبة الهطل المطري من المعدل السنوي طويل الأمد في التاريخ نفسه من العام الماضي سجلت 71.8 %.وأضافت، أن كميات المياه التي دخلت السدود خلال الساعات الـ24 الماضية، رفعت التخزين الكلي فيها لـ130 مليون م3 بنسبة تخزين كلية 45 % من طاقتها التخزينية البالغة 288.128 مليون م3، وإن أعلى كمية هطل سجلت كانت في عجلون خلال 24 ساعة وبلغت 16.4ملم.الى ذلك، يطرأ اليوم، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال لهطل زخات خفيفة من المطر في أجزاء من الشمال والوسط، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.كما يطرأ غدا وبحسب التقرير الصادر عن إدارة الأرصاد الجوية، ارتفاع آخر قليل على درجات الحرارة، لتسود أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على أرتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة السرعة.وتكون الأجواء بعد غد، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء قليلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.-(بترا)