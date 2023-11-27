سفارة سلطنة عُمان في عمان تحتفل بالعيد 53

اضافة اعلان

نظمت سفارة سلطنة عُمان في عمان اليوم حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني العماني الثالث والخمسين.وحضر الحفل رئيس الوزراء الأسبق رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز والوزير وجيه عزايزة وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة وكبار المسؤولين والأكاديميين ورجال السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي في المملكة.والقى سعادة سفير سلطنة عمان في الأردن الشيخ فهد بن عبد الرحمن بن أحمد العجيلي كلمة أكد فيها عمق العلاقات التي تربط بين مسقط وعمان في ظل قيادة البلدين الشقيقين.كما أكد على موقف بلاده على دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.وأكد السفير العجيلي على موقف بلاده الثابت في دعم الحق المشروع للشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة وتقرير المصير.وقال إن ما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي غاشم وعشواني، ووقوع آلاف الضحايا الأبرياء، والدمار الواسع للبنى الأساسية والمنشآت الخدمية والإنسانية والمساكن، ونزوح مئات الآلاف من مناطق نشأتهم، وفقدانهم لأحبائهم وأقربائهم، قد تجاوز بشكل سافر وصارخ كل المبررات والذرائع والأخلاق والقيم الإنسانية.وشدد على أن الجميع مطالب اليوم بوقفة صدق مع ضميره الإنساني، والعمل بكل ما بمقدوره لإيقاف فوري لهذه الحرب العبثية، وفتح الممرات الآمنة لدخول المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، وتكثيف العمل السياسي في مناشدة المجتمع الدولي القيام بواجبه الأخلاقي والقانوني.وتابع: لقد أثبت التاريخ إستحالة وجود حل عسكري للقضية الفلسطينية،‏ فالحل الوحيد يكمن في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع للأراضي في فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ‎4 يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، تطبيقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن، وإرساء لحل الدولتين وكذلك كما نصت عليه مبادرة السلام العربية.وقال الشيخ فهد بن عبد الرحمن بن أحمد العجيلي: إننا في سلطنة عمان ئؤكد سعينا الدائم بكل طاقاتنا وإمكانياتنا للإسهام في خدمة قضايا الأمن والسلام على المستويات الإقليمية والدولية كافة، مؤمنين بأئنا جزء من هذا العالم المترابط، نتشارك مع شعوبه في المصالح والمصير، وعليه فإن الوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية العادلة قد أصبح فرض عين على كل ذي ضمير حي في عالمنا المعاصر، كما تؤكد سلطنة عمان دائماً على دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.وقال الشيخ فهد العجيلي في كلمته: لقد دأبت بلادي سلطنة غمان على الاحتفاء بعيدها الوطني عاما بعد عام، إستحضارا للماضي، ومعايشة للحاضر وإستلهاما للمستقبل، وحشدا للهمموتخليدا للقيم، وتجديدا للعمل الوطني في مختلف الميادين والمسارات.وأضاف: تتمتع سلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية بعلاقات تاريخية أخوية عميقة، حيث تتميز هذه العلاقة بين البلدين الشقيقين بالتعاون المشترك في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافيةوالعسكرية والأمنية، وتسعى سفارة سلطنة عمان في العاصمة الأردنية عمّان إلى تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين من خلال العمل على الاستفادة من الفرص المتاحة في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية وغيرها من القطاعات، كما تحرص السفارة على تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الأكاديمي والتبادل الطلابي، مما جعل الجامعات الأردنية قبلة للعديد من الطلبة العُمانيين والذين تجاوز عددهم 2400 طالب وطالبة ملتحقين بالدراسة النظامية في كافة التخصصات.وشدد السفير الشيخ فهد بن عبد الرحمن بن أحمد العجيلي على أن البلدين الشقيقين معا يستمران في العمل على تبادل الخبرات في كافة المجالات، وفي تنظيم مختلف الفعاليات الثقافية مثل المعارض والمهرجاناتوغيرها من الأنشطة.وتحت عنوان تحايا الوفاء ألقى الشاعر العُماني حمود بن علي بن سيف العيسري قصيدة، حملت معاني ودلالات عميقة، وقال فيها:في حضرة المعنى وقفت طويــــــلامتحيّرًا متأمــــــلاً مذهــــــولا**ماذا أسطِّرُ والشوارد كوثـــــــــــــريجري ويستسقي البيانَ هَطولا**والواردات من المعاني مــــــــوردٌينثال من سكب الشغاف سيولا**لِمْ لا ووجه عُمان يشرق في المدىشمسًا ويُشرق في الحشا قنديلافإذا ذكرتُ عُمان ترقص أحرفـــيطربًا ونبضي يستحيل هديـــلا**وإذا مدحت عُمان أشعـــــــر مُوقِناًيعْتَمُّ زَهْوًا مِفرقي إكليـــــــــلا**يا موطني شــــــــرف عظيم باذخٌأن أمتطي خيل القصيد قليـــلا**وأصوغ من روحــــي قلائد مِدْحةٍلعمانَ كالعقد النظيم جميــــــلا**وطني وحبُّك في منابت أضلعـــيروض نما في الخافقَين خميـلاوطني وهذي مقلتي أنزل بـــــــهاحَلّق بها عرض السماء وطولا**وطني وأنت النبض يخفق في دميوأنا المتيم في الهوى متبــــولا**ستظل هَمِّي في السماء وهِمّتــــيفي الأرض ما لك يا عُمان مثيلا**يا موطني وأنا لسانك شاعــــــروالشعر أحياناً يكون رســــــــــولا**دعني أبوح هنا ببعض مشاعري(بعض الهوى لا يقبل التأجيـــــلا)الأردن السامي ولست مبالغــــــاًبلدي وظلاً في العيون ظليــــــــلا**منها نهلت العلم آلافٌ معــــــــينهلوا ولا زال الندى موصــــــولا**وأقول شكرًا والحناجر كلهـــــــابالحمد تجأرُ للعطـــــــــا مبـذولا**قابوس والملك الحسين تكاتفـــــاجعلا جسور العُدْوَتين سبيـــــــلا**شكرًا هنا للهاشميين الأولــــــــىبذلوا وكانوا للفخار دليــــــــــــلاالسابقين إلى المحامـــــد والذّرىحكمًا رشيدًا عادلاً مســـــــــؤولا**الهاشميون الأولى أنسابهـــــــــمتنمـــــى إلى آل النبــــي قبيــــلا**من كابر عن كابر ورثوا العــلاسيفاً إذا جار الزمان صقيـــــــلا**إنَّ (الوصايهْ) موثق ووديعـــــةٌوالهاشميون الحماة الأولــــــــى**صانوا الأمانة مخلصين وقدّموامن أجلها المرجو والمأمـــــولافلهم من الله العظيم مفـــــــــازةًتُجْزَى وتُتلى بكرةً وأصيــــــلا**وأقول قبل الختم يا بلد الوفـــــاالأردن كف الأمّتين الطولــــى**القدس لن تنسى مواقفك التيسطّرتها ووفاءك المبـــــــذولا**واصل مسيرك في الفداء ممجدًاسترى أمام الركب جبرائيـــلا**عما قريب سوف نسمع هاتفــاًللنصر يستبق المدى تهليـــــلاأرْدُنَّنَا إنّا نعدُّكَ بزغـــــــــــــةالنصر المبين وصارماً مسلولا**هذي التحايا من عُمان تواتـرتصحفاً وسطّرها الفؤاد فصولا**تهدي (لعبدالله) عاهلها المُنــىوالشكرَ فيَّاضَ الثناء جزيـــلا**من هيثم السلطان تلك يمينــــهتلقي التحايا والسلام جليـــــلا