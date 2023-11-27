الإثنين 27 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

سفارة سلطنة عُمان في عمان تحتفل بالعيد 53

سفارة سلطنة عُمان في عمان تحتفل بالعيد 53
سفارة سلطنة عُمان في عمان تحتفل بالعيد 53
نظمت سفارة سلطنة عُمان في عمان اليوم حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني العماني الثالث والخمسين.
وحضر الحفل رئيس الوزراء الأسبق رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز والوزير وجيه عزايزة وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة وكبار المسؤولين والأكاديميين ورجال السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي في المملكة.اضافة اعلان
والقى سعادة سفير سلطنة عمان في الأردن الشيخ فهد بن عبد الرحمن بن أحمد العجيلي كلمة أكد فيها عمق العلاقات التي تربط بين مسقط وعمان في ظل قيادة البلدين الشقيقين.
كما أكد على موقف بلاده على دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.
وأكد السفير العجيلي على موقف بلاده الثابت في دعم الحق المشروع للشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة وتقرير المصير.
وقال إن ما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي غاشم وعشواني، ووقوع آلاف الضحايا الأبرياء، والدمار الواسع للبنى الأساسية والمنشآت الخدمية والإنسانية والمساكن، ونزوح مئات الآلاف من مناطق نشأتهم، وفقدانهم لأحبائهم وأقربائهم، قد تجاوز بشكل سافر وصارخ كل المبررات والذرائع والأخلاق والقيم الإنسانية.
وشدد على أن الجميع مطالب اليوم بوقفة صدق مع ضميره الإنساني، والعمل بكل ما بمقدوره لإيقاف فوري لهذه الحرب العبثية، وفتح الممرات الآمنة لدخول المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، وتكثيف العمل السياسي في مناشدة المجتمع الدولي القيام بواجبه الأخلاقي والقانوني.
وتابع: لقد أثبت التاريخ إستحالة وجود حل عسكري للقضية الفلسطينية،‏ فالحل الوحيد يكمن في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع للأراضي في فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ‎4 يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، تطبيقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن، وإرساء لحل الدولتين وكذلك كما نصت عليه مبادرة السلام العربية.
وقال الشيخ فهد بن عبد الرحمن بن أحمد العجيلي: إننا في سلطنة عمان ئؤكد سعينا الدائم بكل طاقاتنا وإمكانياتنا للإسهام في خدمة قضايا الأمن والسلام على المستويات الإقليمية والدولية كافة، مؤمنين بأئنا جزء من هذا العالم المترابط، نتشارك مع شعوبه في المصالح والمصير، وعليه فإن الوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية العادلة قد أصبح فرض عين على كل ذي ضمير حي في عالمنا المعاصر، كما تؤكد سلطنة عمان دائماً على دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.
وقال الشيخ فهد العجيلي في كلمته: لقد دأبت بلادي سلطنة غمان على الاحتفاء بعيدها الوطني عاما بعد عام، إستحضارا للماضي، ومعايشة للحاضر وإستلهاما للمستقبل، وحشدا للهمم
وتخليدا للقيم، وتجديدا للعمل الوطني في مختلف الميادين والمسارات.
وأضاف: تتمتع سلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية بعلاقات تاريخية أخوية عميقة، حيث تتميز هذه العلاقة بين البلدين الشقيقين بالتعاون المشترك في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية
والعسكرية والأمنية، وتسعى سفارة سلطنة عمان في العاصمة الأردنية عمّان إلى تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين من خلال العمل على الاستفادة من الفرص المتاحة في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية وغيرها من القطاعات، كما تحرص السفارة على تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الأكاديمي والتبادل الطلابي، مما جعل الجامعات الأردنية قبلة للعديد من الطلبة العُمانيين والذين تجاوز عددهم 2400 طالب وطالبة ملتحقين بالدراسة النظامية في كافة التخصصات.
وشدد السفير الشيخ فهد بن عبد الرحمن بن أحمد العجيلي على أن البلدين الشقيقين معا يستمران في العمل على تبادل الخبرات في كافة المجالات، وفي تنظيم مختلف الفعاليات الثقافية مثل المعارض والمهرجانات
وغيرها من الأنشطة.
وتحت عنوان تحايا الوفاء ألقى الشاعر العُماني حمود بن علي بن سيف العيسري قصيدة، حملت معاني ودلالات عميقة، وقال فيها:
في حضرة المعنى وقفت طويــــــلا
متحيّرًا متأمــــــلاً مذهــــــولا
**
ماذا أسطِّرُ والشوارد كوثـــــــــــــر
يجري ويستسقي البيانَ هَطولا
**
والواردات من المعاني مــــــــوردٌ
ينثال من سكب الشغاف سيولا
**
لِمْ لا ووجه عُمان يشرق في المدى
شمسًا ويُشرق في الحشا قنديلا
فإذا ذكرتُ عُمان ترقص أحرفـــي
طربًا ونبضي يستحيل هديـــلا
**
وإذا مدحت عُمان أشعـــــــر مُوقِناً
يعْتَمُّ زَهْوًا مِفرقي إكليـــــــــلا
**
يا موطني شــــــــرف عظيم باذخٌ
أن أمتطي خيل القصيد قليـــلا
**
وأصوغ من روحــــي قلائد مِدْحةٍ
لعمانَ كالعقد النظيم جميــــــلا
**
وطني وحبُّك في منابت أضلعـــي
روض نما في الخافقَين خميـلا
وطني وهذي مقلتي أنزل بـــــــها
حَلّق بها عرض السماء وطولا
**
وطني وأنت النبض يخفق في دمي
وأنا المتيم في الهوى متبــــولا
**
ستظل هَمِّي في السماء وهِمّتــــي
في الأرض ما لك يا عُمان مثيلا
**
يا موطني وأنا لسانك شاعــــــر
والشعر أحياناً يكون رســــــــــولا
**
دعني أبوح هنا ببعض مشاعري
(بعض الهوى لا يقبل التأجيـــــلا)
الأردن السامي ولست مبالغــــــاً
بلدي وظلاً في العيون ظليــــــــلا
**
منها نهلت العلم آلافٌ معــــــــي
نهلوا ولا زال الندى موصــــــولا
**
وأقول شكرًا والحناجر كلهـــــــا
بالحمد تجأرُ للعطـــــــــا مبـذولا
**
قابوس والملك الحسين تكاتفـــــا
جعلا جسور العُدْوَتين سبيـــــــلا
**
شكرًا هنا للهاشميين الأولــــــــى
بذلوا وكانوا للفخار دليــــــــــــلا
السابقين إلى المحامـــــد والذّرى
حكمًا رشيدًا عادلاً مســـــــــؤولا
**
الهاشميون الأولى أنسابهـــــــــم
تنمـــــى إلى آل النبــــي قبيــــلا
**
من كابر عن كابر ورثوا العــلا
سيفاً إذا جار الزمان صقيـــــــلا
**
إنَّ (الوصايهْ) موثق ووديعـــــةٌ
والهاشميون الحماة الأولــــــــى
**
صانوا الأمانة مخلصين وقدّموا
من أجلها المرجو والمأمـــــولا
فلهم من الله العظيم مفـــــــــازةً
تُجْزَى وتُتلى بكرةً وأصيــــــلا
**
وأقول قبل الختم يا بلد الوفـــــا
الأردن كف الأمّتين الطولــــى
**
القدس لن تنسى مواقفك التي
سطّرتها ووفاءك المبـــــــذولا
**
واصل مسيرك في الفداء ممجدًا
سترى أمام الركب جبرائيـــلا
**
عما قريب سوف نسمع هاتفــاً
للنصر يستبق المدى تهليـــــلا
أرْدُنَّنَا إنّا نعدُّكَ بزغـــــــــــــة
النصر المبين وصارماً مسلولا
**
هذي التحايا من عُمان تواتـرت
صحفاً وسطّرها الفؤاد فصولا
**
تهدي (لعبدالله) عاهلها المُنــى
والشكرَ فيَّاضَ الثناء جزيـــلا
**
من هيثم السلطان تلك يمينــــه
تلقي التحايا والسلام جليـــــلا
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الصفدي: الحرب الدائرة على غزة مظهر رعب جلبه الاحتلال على الفلسطينيين

الصفدي: الحرب على غزة مظهر من مظاهر الرعب الذي جلبه الاحتلال

منذ 43 دقيقة
ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي

تحقق الأمن للمنطقة.. إيجاد صيغة سلام جديدة تجبر الاحتلال على الالتزام بها

منذ1 ساعة
9

خيارات صعبة للاحتلال بعد الهدنة.. والمقاومة تناور في ورقة الأسرى

منذ1 ساعة
1701105836805273700

تسليم حماس لأسرى الاحتلال وسط غزة.. ارتقاء بمعادلة الردع وإثبات للسيطرة

منذ1 ساعة
خادمة منزل 1

الفاعوري: استعادة أموال نقابة العاملين في المنازل

منذ1 ساعة
1701097088744861100

أجواء باردة وغائمة جزئيا.. ودعوات لتجنب الأودية

منذ1 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

هل انخفضت مخاطر سيناريو التهجير؟

ماهر أبو طير |اليوم
ماهر أبو طير

الحرب في فلسطين والارتداد في الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

هل صحيح أن إسرائيل تحتلنا؟

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

صندوق لإدارة الأزمات

سلامة الدرعاوي |اليوم

الحسين إربد.. هل من خلوة؟

خالد خطاطبة |اليوم

الهدنة في القانون الدولي

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

الأردن.. تغيرات الخريطة الداخلية

سميح المعايطة |اليوم

نكبة إنسانية سياسية..

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 