الأربعاء 15 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

سفيرا الاتحاد الأوروبي وبلجيكا يؤكدان أهمية الدور الأردني في استقرار المنطقة

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علما الاتحاد الأوروبي وبلجيكا

 أكد سفيرا الاتحاد الاوروبي  بيير - كريستوف تشاتزيسافاس ومملكة بلجيكا سيرج ديكشن لدى الاردن، أهمية الدور الرئيسي للمملكة في استقرار المنطقة، مشيرين لضرورة ترسيخ السلام وإنفاذ العدالة الدولية.اضافة اعلان

وشدد السفيران، اللذان أقاما فعالية بمناسبة "يوم اوروبا"، بحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، على مساهمة هذا الدور المهم بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني كلاعب أساسي في المنطقة لإحلال السلام والاستقرار، باعتباره شريكا استراتيجيا للاتحاد الاوروبي.

وقال سفير بلجيكا لدى الأردن، والذي تتسلم بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن الأردن يشكل ركيزة أساسية في المنطقة، محذرا من اندلاع أي نزاع إقليمي في المنطقة في حال غياب الاستقرار فيها.

وأضاف ديكشن، خلال الفعالية التي حضرها مدير إدارة المراسم في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سامي غوشة وعدد من المسؤولين والسفراء ورجال الأعمال والصحفيين والمدعوين، أن الجهود هي تلك التي بذلها الأردن بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، وبدعم من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والقوات المسلحة الأردنية، لدعم جهود بلجيكا ودول أخرى من خلال عمليات الإنزال الجوي، مشيرا لأن هذا يذكرنا، إذا لزم الأمر، بمدى بقاء الأردن، الذي يقع على خط المواجهة والذي شعر بشدة بعواقب الحرب، لاعباً أساسياً في المنطقة وشريكاً استراتيجياً للاتحاد الأوروبي.

وأكد أن بلجيكا، تواصل جنبًا إلى جنب مع الدول الأعضاء الأخرى، المطالبة بوقف غير مشروط ومستدام لإطلاق النار، بهدف احياء العملية السياسية، والاحترام الكامل للقانون الدولي، والإفراج عن جميع الرهائن، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وبين انه وبعد مرور سبعة أشهر، لا يزال الوضع قاتماً، والمستقبل لا يزال غير مؤكد، وخطر التصعيد الإقليمي قائم بشكل ينذر بالسوء..

واوضح  أن المأساة الإنسانية التي لا توصف والتي تكشفت في غزة، مع فقدان الآلاف من الأرواح البريئة، وما تلاها من تقلبات في المنطقة، المجاورة لأوروبا، كانت على رأس جدول أعمالنا   اضافة الى الحرب الروسية الاوكرانية.

واستعرض ديكشن ركائز ومحاور  الرئاسة البلجيكية للاتحاد الاوروبي، خاصة ما يتعلق في الانتهاء من أكبر عدد ممكن من الملفات التشريعية قبل حل البرلمان الأوروبي الحالي، والمساعدة في إعداد أوروبا للمستقبل من خلال دعم الدول المرشحة في جهودها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي،.

من ناحيتهما، أكد سفير الاتحاد الأوروبي بيير - كريستوف تشاتزيسافاس ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان أهمية إنفاذ العدالة الدولية، في الوقت الذي أشار فيه سفير الاتحاد الأوروبي لأن الوقت الراهن هو "وقت الدبلوماسية المكثفة.. الوقت للعدالة وترسيخ السلام".
وقال كريستوف إن خطوات الكفاح من أجل تعزيز السلام وترسيخ المضي للأمام مرحلة مهمة جدا إلا أنها طويلة وتعبر مراحل عدة، مشيدا بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني، في المضيّ بكافة جهود تعزيز السلام، ومضيّه وإصراره ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي والسياسي في الأردن.
من جهتها، أشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان لأهمية الشراكة الأردنية - الأوروبية على مختلف الأصعدة، سواء الاستثمارية، أو دعم أزمة اللاجئين في المملكة، مضيفة أن الأردن يتطلع للمضي أيضا في مراحل متقدمة لمواجهة تحدياته.
ولفتت طوقان لأهمية تعزيز الشراكة الثنائية أيضا على صعيد العلاقات التجارية المشتركة، وتحديات المياه، والبنية التحتية، والإدارة المالية والقضايا اللوجستية الأخرى.
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