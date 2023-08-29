الثلاثاء 29 آب 2023
النسخة المطبوعة

سفيرة الأردن بطوكيو تستقبل فريق عمل المخطط الشمولي للعقبة

WhatsApp Image 2023-08-29 at 10.11.40 AM
السفيرة لينا عناب تستقبل فريق عمل مشروع تحديث المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة "رؤية 2040
احمد الرواشدة 
إستقبلت سفيرة المملكة الأردنية الهاشمية في العاصمة اليابانية طوكيو، لينا عناب، فريق عمل مشروع تحديث المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة "رؤية 2040 " برئاسة مفوض المدينة والإقليم عبدالله النجادات وبحضور أعضاء  المكتب الإقليمي لـ "جايكا" في الشرق الأوسط.اضافة اعلان
و رحبت  السفيرة  عناب بالحضور في منزل سفير المملكة الأردنية بطوكيو "بيت الأردنيين"، مؤكدةً اعتزازها بعمق العلاقة التي تربط بين الأردن واليابان والتي عززتها العلاقة الوطيدة التي تجمع بين العائلتين الملكية الأردنية والإمبراطورية اليابانية معبرة عن تطلعها لاحتفال البلدين بذكرى السبعين لإنشاء العلاقات الدبلوماسية العام المقبل، 

وأعربت عناب  عن تقديرها لفريق العمل الأردني وحرصه على الاستفادة من هذا التعاون بما يخدم "رؤية العقبة 2040" مؤكدةً حرص السفارة على تقديم كامل الدعم الممكن من أجل تعظيم المكتسبات المرجوة من التعاون بين الجانبين.

وقالت عناب إن الأردن يقدر الدعم الذي قدمته وتقدمه حكومة اليابان للأردن من أجل تمكين الأردن من تحقيق مسارات إصلاحاته الثلاثة، السياسية والاقتصادية والادارية، ويثمن عالياً التعاون الذي يجمع بين الأردن واليابان في عدة مشاريع إستراتيجية وحيوية ومنها تحديث مخطط العقبة الشمولي بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" التي لم تألو جهداً في دعم المشاريع الأردنية. 

و أكدت عناب التزام الأردن بتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع اليابان بما يؤدي إلى تنسيق أعمق في مختلف القضايا الثقافية والاقتصادية والسياسية وكذلك التحديات الإقليمية والجهود المبذولة لتحقيق السلام ومبادئه التي يجتمع عليها الأردنيين واليابانيين. 

بدوره قال النجادات  نحن نعتز ونفتخر اليوم بزيارتنا للسفارة الأردنية في اليابان، مشيدًا بجهود معالي السفيرة بتذليل كافة الصعاب وتسهيل إجراءات فريق عمل المنطقة الخاصة خلال زيارته لليابان والتأكد من توفير كافة الاحتياجات اللازمة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

واستعرض النجادات برنامج عمل الفريق والزيارات للهيئات والشركات المتخصصة في تخطيط المدن الذكية والتخطيط الحضري ووسائط النقل والسياحة والصناعة والتي تم خلالها تنظيم الجلسات النقاشية الحوارية  مع الخبراء المختصين وأهمية التجارب والممارسات التي يمكن الاستفادة منها في تحديث المخطط الشمولي للعقبة، منوهًا أن الوفد يستكمل برنامج الزيارة إلى مدينة كوبي  ومدينة تاكاماتسو واوكيناوا.
032bde89-a05c-4741-ba5f-d77eb0222f8a

تفاصيل قيام ملثم بالتهجم على محل تجاري في شارع مكة 27 آب 2023

54b7d962-1c16-4067-980b-85607ae33766

توضيح حكومي ردا على ما تم تداوله حول هدم بيوت في عمان 27 آب 2023

Eaj7fI5WsAAbUqw

رصد 100 ألف دينار لتحسين طريق محمية غابات عجلون 27 آب 2023

WhatsApp Image 2023-08-27 at 6.41.25 PM

ابو السمن ومحافظة يبحثان سير العمل في مشاريع أبنية مدرسية 27 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
470849_1_1664920560

كتلة هوائية لطيفة الحرارة قادمة إلى الأردن

26 آب 2023
1692703104663 (1)

الفراية: يجب تفعيل برنامج إعادة توطين اللاجئين

22 آب 2023
WhatsApp Image 2023-08-22 at 2.09.33 PM (1)

الصفدي ينقل رسالة من الملك للسيسي

22 آب 2023
WhatsApp Image 2023-08-12 at 2.05.09 PM (1)

كيف تؤثر الموجة الحارة على سلوك الأردني ونفسيته؟

14 آب 2023
اقرأ أيضا
64ed9cadb0a03

الشبول: نمتلك قوة تفاوضية كبرى مع شركات الإعلام الدولي

منذ2 ساعة
معالجة البيانات الشخصية - (تعبيرية)

الأعيان يعيد "قانون البيانات الشخصية" للنواب

منذ22 ساعة
شرطي سير

انفوغراف "الغد": قانون السير.. غرامات تجاوزت %66

27 آب 2023
مدينة العقبة الصناعية الدولية-(الغد)

العقبة: التحول نحو "الاقتصاد الأخضر" تحت المجهر.. والمصانع في قلب التحدي

27 آب 2023
Cloudy skies - (Archives)

تغير جذري على حالة الطقس الاثنين

27 آب 2023
1626851406484-9

الدباس: تغليظ العقوبات لضبط وتقليل المخالفات والغاية ليست المخالفة

27 آب 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

حتى لا نتورط في التضليل

ماهر أبو طير |اليوم

تخفيض المقاعد الجامعية.. ضربة جديدة للتعليم

محمود الخطاطبة |اليوم

مشكلة الدوام في مدارس التعليم العام

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

ملتقى التحديث في البحر الميت

سلامة الدرعاوي |اليوم

الناتج المحلي الإجمالي: ضرورة الفهم لاتخاذ القرار

رعد التل |اليوم

قانون ريكو

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة "فاغنر"، لقطة من فيديو، حزيران (يونيو) 2023 – (المصدر)

حماقة بريغوجين

ترجمات | منذ14 ساعة
رسم تعبيري للفنان مايك ماكويد - (المصدر)

المهمة البغدادية: من كان وراء أكبر سرقة مصرفية في التاريخ؟ (2-2)

ترجمات |27 آب 2023
1692894349179857100

من المسؤول عن تعثر الهجوم الأوكراني المضاد؟

ترجمات |25 آب 2023
1692894801609865400

انقلاب النيجر يهدد إستراتيجية الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب وروسيا

ترجمات |25 آب 2023
انفجار مرفأ بيروت، آب (أغسطس) 2000 - (المصدر)

المخاطر في مرافئ لبنان.. السفن غير المستوفية للمعايير

ترجمات |23 آب 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
 