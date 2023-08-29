سفيرة الأردن بطوكيو تستقبل فريق عمل المخطط الشمولي للعقبة

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إستقبلت سفيرة المملكة الأردنية الهاشمية في العاصمة اليابانية طوكيو، لينا عناب، فريق عمل مشروع تحديث المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة "رؤية 2040 " برئاسة مفوض المدينة والإقليم عبدالله النجادات وبحضور أعضاء المكتب الإقليمي لـ "جايكا" في الشرق الأوسط.و رحبت السفيرة عناب بالحضور في منزل سفير المملكة الأردنية بطوكيو "بيت الأردنيين"، مؤكدةً اعتزازها بعمق العلاقة التي تربط بين الأردن واليابان والتي عززتها العلاقة الوطيدة التي تجمع بين العائلتين الملكية الأردنية والإمبراطورية اليابانية معبرة عن تطلعها لاحتفال البلدين بذكرى السبعين لإنشاء العلاقات الدبلوماسية العام المقبل،وأعربت عناب عن تقديرها لفريق العمل الأردني وحرصه على الاستفادة من هذا التعاون بما يخدم "رؤية العقبة 2040" مؤكدةً حرص السفارة على تقديم كامل الدعم الممكن من أجل تعظيم المكتسبات المرجوة من التعاون بين الجانبين.وقالت عناب إن الأردن يقدر الدعم الذي قدمته وتقدمه حكومة اليابان للأردن من أجل تمكين الأردن من تحقيق مسارات إصلاحاته الثلاثة، السياسية والاقتصادية والادارية، ويثمن عالياً التعاون الذي يجمع بين الأردن واليابان في عدة مشاريع إستراتيجية وحيوية ومنها تحديث مخطط العقبة الشمولي بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" التي لم تألو جهداً في دعم المشاريع الأردنية.و أكدت عناب التزام الأردن بتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع اليابان بما يؤدي إلى تنسيق أعمق في مختلف القضايا الثقافية والاقتصادية والسياسية وكذلك التحديات الإقليمية والجهود المبذولة لتحقيق السلام ومبادئه التي يجتمع عليها الأردنيين واليابانيين.بدوره قال النجادات نحن نعتز ونفتخر اليوم بزيارتنا للسفارة الأردنية في اليابان، مشيدًا بجهود معالي السفيرة بتذليل كافة الصعاب وتسهيل إجراءات فريق عمل المنطقة الخاصة خلال زيارته لليابان والتأكد من توفير كافة الاحتياجات اللازمة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.واستعرض النجادات برنامج عمل الفريق والزيارات للهيئات والشركات المتخصصة في تخطيط المدن الذكية والتخطيط الحضري ووسائط النقل والسياحة والصناعة والتي تم خلالها تنظيم الجلسات النقاشية الحوارية مع الخبراء المختصين وأهمية التجارب والممارسات التي يمكن الاستفادة منها في تحديث المخطط الشمولي للعقبة، منوهًا أن الوفد يستكمل برنامج الزيارة إلى مدينة كوبي ومدينة تاكاماتسو واوكيناوا.