سفير بلغاريا لـ "الغد": حوار سياسي بناء مع الأردن

إيمان الفارس

عمان- أكد سفير جمهورية بلغاريا لدى المملكة ميتين كازاك عمق العلاقات الثنائية الأردنية - البلغارية المشتركة، مشيرا لوجود "حوار سياسي بنّاء مع الأردن".

وقال كازاك، في تصريحات خاصة لـ "الغد"، على هامش فعالية أقامتها سفارة بلغاريا لدى الأردن بمناسبة "يوم الأبجدية والثقافة البلغارية" مساء اليوم، إن سفارة بلاده تحتفل اليوم بمرور 60 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الاردن وبلغاريا، مشددا على أن العلاقات المشتركة بين الجانبين، "ممتازة".

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وأضاف السفير أن الزيارة الرسمية الأخيرة لنائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية البلغارية ماريا غابرييل إلى المملكة، أكدت توافق الطرفين على أصعدة متعددة، وكانت فرصة إيجابية لبحث كيفية البناء على العلاقات الثنائية القوية بين البلدين.

وتابع أن الجهود التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني، تعزز مسيرة الدفع نحو التعاون المشترك والبناء على مختلف الأصعدة، مبديا تطلعه لمزيد من التبادلات ذات المنفعة المشتركة.

وزاد "نتطلع إلى مزيد من التبادلات السياحية بين الجانبين الأردني والبلغاري ونأمل أن يرتفع حجم السياحة الأردنية إلى بلغاريا، وذلك جنبا إلى جنب تعزيز رحلات الطيران المباشرة الى بلغاريا".

وأقامت الجالية البلغارية في الأردن فعالية بمناسبة يوم الأبجدية والثقافة البلغارية في مقرّ سفارة جمهورية بلغاريا في الأردن، في واحد من ألمع الأعياد البلغارية، "يوم الأخوين القديسين سيريل وميثوديوس والأبجدية البلغارية والتنوير والثقافة".

وقال السفير "أود أن أعرب عن خالص تمنياتي لأولئك الذين يعلمون أطفالنا، أعظم كنز على وجه الأرض، أيها المعلمون الأعزاء، أتمنى لكم الصحة الجيدة والإلهام والتفاني في مهمتكم للحفاظ على الثقافة والتاريخ والتقاليد البلغارية".

كما قدم السفير البلغاري خلال الفعالية التي تضمنت أغان وقصائد خلقت أجواء بلغارية فريدة من نوعها، لوحات تذكارية للمعلمين والأشخاص الذين دعموا مدرسة "الأحد البلغارية" في الأردن والتي تم الاحتفال بالذكرى الخامسة لتأسيسها.

ومن القائمين على المدرسة الذين تم تكريمهم؛ كلا من ماريا تشيركيزوفا، وسيكا عباوي وإيلينا جابر، بالإضافة إلى المعلمين د. حيدر علي، علي الفايز، ونبيل البكري.

وأشار المشاركون في الفعالية التي تخللها برنامج ثقافي أعده طلاب مدرسة الأحد البلغارية "القديس كيرلس وميثوديوس" في عمان، مع مديرة المدرسة ماريا شيركيزوفا، وجمع الأطفال وأولياء أمورهم والضيوف الذين استمتعوا بالعطلة الرسمية، إلى أهمية الحفاظ على الثقافة واللغة البلغارية في الخارج.