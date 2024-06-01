 
السبت 01 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

سفينة مساعدات إماراتية جديدة إلى قطاع غزة

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مساعدات إماراتية في طريقها لغزة-(من المصدر)
أبو ظبي- أعلنت دولة الإمارات العربية، عن إرسال شحنة جديدة من المساعدات إلى قطاع غزة بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، محملة بحوالي 1166 طناً من الإمدادات الغذائية العاجلة والضرورية.اضافة اعلان
وتصل السفينة الجديدة، بعد أسبوعين من إرسال سفينة سابقة، وذلك كنتاج لتعاون تنظيمي مشترك مع الولايات المتحدة وجمهورية قبرص والأمم المتحدة وعدد من الجهات الدولية المانحة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، حيث انطلقت محمّلة بالمساعدات الإغاثية المتكاملة من ميناء لارنكا القبرصي إلى ميناء أسدود، ثم إلى داخل القطاع عبر معبر بيت حانون البري بالتعاون مع الوكالة الأميركية لمساعدة اللاجئين في الشرق الأدنى (أنيرا).
وتواصل دولة الإمارات العمل مع الشركاء الدوليين، وتكثيف الجهود لضمان تدفق ووصول المساعدات، وتوزيعها عبر كافة الوسائل والطرق المتاحة، للإسهام في التخفيف من وطأة الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يواجهها سكان القطاع.
ويأتي إرسال المساعدات الإغاثية بحرا وبرا وجوا تجسيداً لالتزام دولة الإمارات بمساندة الشعب الفلسطيني وتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني لهم.
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