الجمعة 17 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

سلاح الجو الملكي يتسلّم الدفعة الأولى من مروحيات Bell 505

مروحيات BELL 505
مروحيات BELL 505
تسلم سلاح الجو الملكي اليوم الجمعة، الدفعة الأولى المكونة من خمس مروحيات BELL 505، وذلك بهدف دعم عمليات التدريب الأساسية والمتقدِّمة على التحليق بطائرات المروحية في كلّية الملك حسين الجوّية. اضافة اعلان
وقال قائد سلاح الجو الملكي: "يُسعدنا تسلُّم الدفعة الأولى من طائرة BELL 505 لتنضم إلى أسطولنا الجديد، إذ نتطلّع لتوفير واحدة من أفضل منصّات التدريب لصالح طيّارينا، وتشكّل هذه الطائرات جزءً من عملية التطوير والتحديث على العملية التدريبية التي نسعى إليها من خلال توفير أحدث الأنظمة والأسلحة لنواكب الجيوش والأسلحة المتطورة وتنفيذ المهام الموكلة إلينا بمستوى عالٍ من الاحترافية ولتعزير قدرات سلاح الجو الملكي.
يشار إلى أن مروحية BELL 505 مصمَّمة لتتمتّع بالاعتمادية والفعالية ومزودة بأحدث التقنيات وتحتوي على باقة إلكترونيات طيران مدمَجة بالكامل من نوع GARMIN G1000H NXI ومحرّك SAFRAN ARRIUS 2R مع نظام FADEC مزدوج القنوات.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1700238412221106800

استهداف "غزة 76".. هل يعكس غضب الاحتلال من صلابة الموقف الأردني؟

منذأقل من دقيقة
1700231944770900400

مسيرة حاشدة بعمان تضامنا مع غزة وترحيبا بوقف اتفاقية "المياه" مع الاحتلال

منذ 1 دقيقة
1700237748931078400

قاسم: تحركات جادة للترافع أمام "العدل الدولية" للنظر في جرائم الاحتلال

منذ 3 دقيقة
1700237748981078500

متابعة صور الإجرام الصهيوني على الشاشات.. رواية الأجداد للأحفاد

منذ 4 دقيقة
1700238412291107000

دراسة: %41 من اللاجئين في الأردن لا يستطيعون دفع إيجار مساكنهم

منذ 5 دقيقة
1700238412271106900

بمواجهة التذبذب المطري.. "المياه" تتجهز للسيناريوهات كافة

منذ 6 دقيقة
افكار و مواقف
ترجمات
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات | منذ1 ساعة
قصف إسرائيلي عنيف مستمر على غزة في حرب الإبادة منذ 7 أكتوبر 2023

مؤامرة الصمت

ترجمات | منذ1 ساعة
1699779379733193900

من هو أبو عبيدة.. المتحدث العسكري الشهير باسم "القسام"؟

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
رسائل من غزة تحت القصف

رسائل من غزة تحت القصف

ترجمات |14 تشرين الثاني 2023
التهجير القسري في غزة يكرر صورة النكبة الفلسطينية في 1948 - (أرشيفية)

حل إسرائيل النهائي‏ للفلسطينيين

ترجمات |14 تشرين الثاني 2023
مقاتلون من حزب الله في مناورة تدريبية عشية ذكرى يوم التحرير من إسرائيل، 25 أيار (مايو) 2023 - (أرشيفية)

لماذا لا يريد "حزب الله" حربا شاملة.. بعد

ترجمات |13 تشرين الثاني 2023
 