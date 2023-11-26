سلطة وادي الأردن تعلن الطوارئ المتوسطة استعداداً للمنخفض الجوي

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أعلنت سلطة وادي الأردن العمل بخطة الطوارئ المتوسطة، نظراً لحالة عدم الاستقرار الجوي التي يتوقع دخولها المملكة يوم غد الاثنين.وقالت السلطة، في بيان اليوم الأحد ، إن حالة الطوارئ تأتي نظرا للتوقعات الجوية بتأثر المملكة بمنخفض جوي، وما يرافقه من هطولات للأمطار وتشكل السيول، وارتفاع منسوب المياه في التجمعات المائية.وبينت أنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات والاستعدادات اللازمة من خلال إداراتها في مناطق الأغوار، وتفعيل غرف الطوارئ ورفع جاهزية الكوادر والآليات والمعدات في الأغوار الشمالية والوسطى والجنوبية، وفي جميع مواقع السدود في المملكة.ودعت السلطة المواطنين والمزارعين ومربي المواشي، الى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الممتلكات والأرواح، ومتابعة تطورات الحالة الجوية والابتعاد عن مناطق تجمع المياه والسدود ومجاري الأودية والسيول.وأكدت السلطة أن طواقمها المناوبة في جميع إداراتها، ستعمل على مدار الساعة لتلبية احتياجات المواطنين ضمن أقصى درجات الاستجابة للتعامل مع تطورات الحالة الجوية. - (بترا)