 
الثلاثاء 28 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

السفير الأذربيجاني: 60 اتفاقية تعاون موقعة مع الأردن

سليموف: ندعم موقف الأردن بإقامة الدولة الفلسطينية

السفير الأذربيجاني إيلدار سليموف خلال حديثه لـ"بترا"-(بترا)
السفير الأذربيجاني إيلدار سليموف خلال حديثه لـ"بترا"-(بترا)
عمان- أشاد السفير الأذربيجاني في عمان إيلدار سليموف بالدور الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، من خلال الإنزالات الجوية وبرا.اضافة اعلان
وقال بمناسبة العيد الوطني لبلاده، إن العلاقات السياسية بين البلدين تتطور يوما بعد يوم، انطلاقا من علاقات الصداقة بين قيادتي البلدين، مشيرا إلى أن جلالة الملك الحسين والزعيم الراحل حيدر علييف طيب الله ثراهما، وضعا الأسس المتينة للعلاقات الثنائية بين البلدين، وحددا مسارات تطويرها.
وبين أن الفترة الماضية شهدت العديد من الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين، وبحث فرص التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والعلوم والتعليم والثقافة والسياحة والزراعة وكذلك الأساس القانوني لمزيد من تطوير هذه العلاقات.
وأضاف إن البلدين يدعمان بعضهما البعض على المستوى الثنائي وفي المحافل الدولية، معبرا عن تقديره لموقف الأردن الداعم لوحدة أراضي وسيادة أذربيجان استنادا للشرعية الدولية.
وأكد دعم بلاده المستمر لموقف الأردن فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والداعي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران(يونيو) عام 1967.
كما أكد أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وعرض لآليات التعاون المختلفة بين الأردن وأذربيجان، والتي من أبرزها المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية التي عقدت في عمان خلال شهر أيار من العام الماضي، والتخطيط لعقد الجولة المقبلة من المشاورات السياسية قبل نهاية العام الحالي في باكو.
وكشف عن وجود 60 اتفاقية تعاون موقعة بين البلدين في مجالات عديدة، مشيرا إلى أن الآلية الرئيسية للتعاون الاقتصادي بين البلدين هي اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني التي تعمل بين حكومتي البلدين، ومن المقرر عقد الاجتماع الرابع لها هذا العام في باكو.
ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين تراوح بين 4-5 ملايين دولار خلال العامين الماضيين.
وعرض لأهمية زيادة التعاون السياحي بين البلدين خاصة في ظل ما يزخر به البلدان من إرث سياحي وتاريخي متميز، في ظل تزايد اهتمام المواطنين الأردنيين الراغبين بزيارة أذربيجان، وكذلك اهتمام السياح الأذربيجانيين بالوجهة السياحية في الأردن.
وبين أن أذربيجان شاركت في مهرجان جرش للثقافة والفنون عدة مرات، وأقيمت أيام الثقافة الأذربيجانية والأردنية في مدينتي عمان وباكو في الفترة الماضية.
وأكد أن أذربيجان اهتمت باستمرار بالقضية الفلسطينية، وهو ما عبرت عنه نائب رئيس جمهورية أذربيجان، السيدة الأولى مهربان علييفا خلال رسالة الفيديو التي أرسلتها إلى المشاركين في مؤتمر "قلب واحد من أجل فلسطين" الذي انعقد في إسطنبول أخيرا.
وقال إن أذربيجان تدعم دائمًا "حل الدولتين" للقضية الفلسطينية وفقًا للمعايير القانونية الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، واتخذت خطوات عملية في هذا الاتجاه على المستوى الوطني، بما في ذلك خلال فترة رئاسة حركة عدم الانحياز في مجال إزالة آثار الصراع، و انضمت إلى النداءات الداعية إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، ودعوة المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير فورية لوقف الخسائر في صفوف الأبرياء، والتزامها بمبدأ الدولتين على أساس قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكد أن أذربيجان باعتبارها عضوا مسؤولا ونشطا في العالم الإسلامي، ستواصل دعم الحل العادل والمستدام للقضية الفلسطينية ضمن قواعد القانون الدولي ووفقا لروح الأخوة وقيم الدين الإسلامي الحنيف.
ولفت السفير إلى أن أذربيجان خصصت مليوني دولار مساعدات مالية من الحكومة الأذربيجانية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بهدف تمكين الوكالة من تقديم الخدمات للمدنيين والاستمرار بأداء دورها.
وهنأ السفير، جلالة الملك عبدالله الثاني والشعب الأردني والحكومة بالذكرى الــ78 لاستقلال المملكة، متمنياً للأردن والأردنيين السلام والأمن والاستقرار والازدهار.-(بترا)
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