"سوق سوداء" للمياه الجوفية تهدد بنضوب مصادر التغذية

إيمان الفارس

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عمان - حذرت دراسة دولية متخصصة جرت بالتعاون مع وزارة المياه والري، من تفاقم أزمة الموارد المائية لدى المملكة، نتيجة تهديدات تجابه ما وصفته بالـ "التجارة غير المشروعة للمياه الجوفية".وفي الدراسة التي تم تطوير نموذجها من قبل فريق بحثي في مركز هيلمهولز للأبحاث البيئية بالتعاون مع باحثين من جامعة ستانفورد وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وبدعم من وزارة المياه والري، وحصلت "الغد" على نسخة منها، تحقق الفريق من تقديراته "باستخدام عدة مصادر للبيانات، بما في ذلك عدد صهاريج المياه النشطة المرخصة وكمية تدفق مياه الصرف الصحي".وقالت الدراسة التي نشرها تقرير لـ"نيتشر ميدل إيست"، وحمل عنوان "السوق السوداء في الأردن تهدد أمنها المائي": "استخدمنا النموذج للتنبؤ بكيفية تأثير الطلب المتغير وكميات المياه الجوفية على تطوير أسواق المياه الناقلة في سيناريوهات مختلفة".وفيما كشفت الدراسة التي نشرتها مجلة "نيتشر سستينابيليتي" للمرة الأولى، عن مساهمة النقص الحاد في المياه بالأردن، "في إنشاء سوق سوداء محلية لهذا المورد الثمين"، أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، حرص الوزارة على الاستمرارية بحملة إحكام السيطرة على مصادر المياه، واتخاذ الإجراءات القانونية جرّاء أي اعتداء أو استخدام مخالف لأي مصدر مائي في مختلف مناطق المملكة.وقال سلامة في السياق ذاته، إن أي كميات مياه يتم سحبها بشكل غير قانوني، يتم تقديرها عند ضبطها، وحسب الأغراض المسحوبة إليها، وذلك وفق أحكام القانون، سواء كانت على شكل بئر مخالفة، أو أي شكل من أشكال الاعتداءات الأخرى على مصادر المياه.وعودة لتفاصيل الدراسة، كشف الفريق البحثي أن "بعض شركات القطاع الخاص المرخصة من قبل الحكومة الأردنية لتقديم هذه الخدمة، تقوم بسحب المياه الجوفية بشكل غير قانوني، ما يعرض الأمن المائي في المملكة للخطر".وتهدف هذه الدراسة للتأكد من مدى تأثير مياه الصهاريج التي تباع في المناطق الحضرية بالأردن، على إمدادات المياه الجوفية في البلد الذي يعاني من شح المياه، وفق التقرير.وبناء على تصريحات للباحث في مركز هيلمهولتز للأبحاث البيئية والمشارك في الدراسة كريستيان كلاسيرت، والواردة في التقرير ذاته، "في المجمل، وجدنا أن مبيعات مياه الصهاريج هذه تصل إلى 10.7 أضعاف الكمية المسجلة في السجلات الرسمية، ما يشير إلى عمليات استخراج غير قانونية واسعة النطاق للمياه الجوفية".وأشار كلاسيرت في السياق ذاته، إلى أن شبكات المياه العامة في الأردن توفر المياه لمدة 36 ساعة في المتوسط أسبوعيا، ما دفع 92% من الأسر الأردنية إلى اللجوء إلى شراء مياه الصهاريج.وبين أن "ارتفاع أسعار المياه بالصهاريج يُعزى إلى حد كبير إلى ارتفاع تكلفة نقلها عبر الطرق، بدلا من نقلها بكفاءة عبر شبكات الأنابيب العامة".ووفق الدراسة، فإن "سوق ناقلات المياه يتكبد تكاليف أعلى بمقدار 4.8 مرات من التكاليف المترتبة على شبكات خطوط الأنابيب".وأرجع التقرير نقص المعلومات المتوفرة عن "سوق المياه بالصهاريج"، نتيجة "الطبيعة غير الرسمية وغير المنظمة" لهذا السوق، حيث قام فريق البحث بالتوفيق بين نماذج مختلفة للطلب على المياه الجوفية في المناطق الحضرية، مع مراعاة النقص في إمدادات المياه عبر الأنابيب العامة، واستعداد أصحاب الآبار لبيع المياه، وتكاليف النقل البري للمياه، للتوصل إلى نموذج قابل للتطبيق اقتصاديا للبيع من خلال ناقلات المياه.وأشار كلاسرت إلى التراجع السريع في منسوب المياه الجوفية بالمناطق التي تتزايد فيها أعداد الآبار غير المرخصة، وفي المناطق الحضرية مثل العاصمة عمان، وفي مدينة الزرقاء، حتى إن بعض المناطق شهدت انخفاضا بمقدار 3.5 مليون متر سنويًا في منسوب المياه الجوفية.وفي مواجهة أزمة الاعتداءات على المياه في مختلف مناطق المملكة؛ أكد وزير المياه والري رائد أبو السعود، في تصريحات سابقة، أن الوزارة فعلت خطة حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه، وهي الاعتداءات على هذه المصادر والاستعمالات غير المشروعة.وأوضح حينها، أنه تم ردم 1481 بئرا مخالفة، وضبط 90,254 ألف اعتداء على خطوط رئيسة، وحجز 110 حفارات مخالفة، وأزيل 2678 اعتداء على أراضي وادي الأردن، و31.973 اعتداء عن قناة الملك عبد الله، وإحالة 985 قضية للقضاء، وإزالة 162 اعتداء على أراضي محطة الخربة السمرا.وتتعاظم مخاطر "احتضار" كميات المياه الجوفية من الأحواض المائية المتجددة لاستخدامات الشرب، من الآبار الحكومية والخاصة، وتهديدها بالنضوب بحلول العام 2040، وسط توقعات بانخفاضها من 251 مليون متر مكعب في العام 2018 إلى 73 مليونا حتى العام 2040، بتراجع نسبته 71 %، وفق دراسة رسمية سابقة حول تقييم توافر موارد المياه وقابليتها للاستغلال.وحذرت الدراسة، التي كانت "الغد" انفردت بنشرها وتمحورت حول مصادر المياه القابلة للاستغلال، وأعدتها وزارة المياه والري – سلطة المياه وسلطة وادي الأردن في العام 2020، بالتعاون مع إدارة مشروع الوكالة الألمانية للتعاون الفني (GIZ)، من خطورة استمرارية الانخفاض في إنتاج المياه الجوفية، والناجم "أساسا عن الإفراط في الاستخراج"، مشيرة إلى أن استخراج المياه الجوفية يصل إلى حوالي ثلاثة أضعاف كمية التغذية الطبيعية لها.وأجمع المختصون، في وقت سابق، على أن تحلية مياه البحر من خلال تسريع وتيرة العمل بتنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، هو أمر لا بديل عنه في ظل شح الموارد المائية الأخرى واستنزافها، معتبرين أنها مصدر مستدام لإراحة بعض الطبقات المائية الجوفية المستنزفة وإعادة تأهيلها.