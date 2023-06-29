الجمعة 30 حزيران 2023
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سيدة تقتل أختها في عمان والأمن يحقق

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الشرطة
قال مصدر أمني إن سيدة "من جنسية عربية" أقدمت على قتل اختها بواسطة أداة حادة في منطقة سحاب.

حيث تم نقل الضحية الى مستشفى التوتنجي والطب الشرعي لبيان سبب الوفاة فيما قامت الأجهزة الأمنية بضبط القاتلة وبوشرت التحقيقات. اضافة اعلان
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