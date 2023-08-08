سيناريوهات المشهد السياسي الأردني

د. عبد الله محمد القضاة

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د. عبد الله محمد القضاةبعد استكمال المملكة لمثلث تحديث المنظومة السياسية (التعديلات الدستورية والأحزاب والانتخاب)، الهادفة إلى تأسيس نظام سياسي جديد، أساسه الأحزاب البرامجية الفاعلة والقادرة على الوصول إلى البرلمان، وتشكيل الحكومات، باعتماد مبدأ التدرج في زيادة المقاعد الحزبية في البرلمان ابتداء من(30 %) ووصولاً إلى نسبة (65 %)، خلال السنوات العشر المقبلة، وضمن مسار يتوازى مع مسارات الإصلاح الاقتصادي والإداري، والسعي نحو نموذج أردني في الإدارة المحلية.IMG_1038العمر الدستوري لمجلس النواب الحالي اقترب على الانتهاء، حيث تبقى دستوريا من عمره أقل من عام ليكمل المدة المحددة له بالدستور وهي (4) سنوات شمسية، وتنص المادة (68/2) من الدستور على أنه «يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد».وفي ضوء هذه المعطيات ثمة تساؤلات مهمة تحتاج إلى إجابة مقنعة للشارع الأردني؛ وهي: هل سينتهي عمر مجلس النواب بانقضاء مدته الدستورية؛ ويدعو الملك لإجراء انتخابات المجلس العشرين؟ وإذا تم ذلك؛ هل سيتم تعديل على الحكومة الحالية لتستمر مع المجلس الحالي؟ ثم؛ هل سيتم التمديد للمجلس الحالي ضمن المدة التي أجازها الدستور؟ وفي حال تم ذلك؛ ما مصير حكومة الدكتور بشر الخصاونه؟.في الإجابة على هذه التساؤلات يبرز لدينا سيناريوهان اثنان؛ الأول: انتهاء عمر مجلس النواب بانقضاء مدته الدستورية؛ وفي هذه الحالة الحكومة مستمرة لحين انتخاب المجلس القادم؛ والأخذ بهذا السيناريو قد يترتب عليه إجراء تعديل وزاري قد يطال خمس وزراء على الأقل قد يكون من بينهم وزراء الصحة والمياه والأشغال والتنمية الاجتماعية وتعيين وزير للعمل.السيناريو الثاني: وهو ما أرجّحه؛ التمديد للمجلس لمدة سنتين إستنادا للمادة (68/1) من الدستور والتي تجيز للملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين، وربما يسأل البعض لماذا نرجح هذا الخيار؟حسب المعطيات المتوفرة لتاريخه؛ فإن الأحزاب السياسية؛ وبحسب تقريرٍ للمركز الوطني لحقوق الإنسان، فإن عدد المنتسبين لها في الأردن بلغ (34957) منتسبا في العام، بينما لا يتجاوز عدد الشباب المنتسبين للأحزاب في الأردن (12748) شابا، بنسبة (36.47) في المائة من عدد المنتسبين، ووفقا لتصريحات أحد أعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب فإن عدد الحزبيين في الأردن من عام 1993 حتى الآن بلغ (38) ألف حزبي، وهذه مؤشرات خطيرة على مستقبل الانتخابات القادمة ومستقبل التمثيل الحزبي فيها خصوصا في ضوء تخصيص (41) مقعدا في المجلس القادم لهذه الأحزاب.تمديد مجلس النواب التاسع عشر مصلحة وطنية لمنح الأحزاب السياسية فرصة أكبر وأكثر نضجا لهندسة مواقعها ومواقفها وتمكينها من وضع برامج واقعية وأكثر شمولية تتقدم بموجبها لانتخابات البرلمان المقبل؛ إضافة إلى إمكانية رفع نسب التصويت في الانتخابات القادمة وتحفيز المواطنين على المشاركة فيها، وتشجيعهم على الترشح والانتخاب بخاصة الشباب والمرأة.إن الأخذ بالسيناريو الثاني يعني بالضرورة تشكيل حكومة جديدة؛ لأنه لا يوجد عرف دستوري أردني لحكومة تعمر أكثر من ست سنوات؛ فهذه الحكومة تكون قد استوفت المدى الزمني لها بعد فض الدورة الاستثنائية للمجلس الحالي.والسؤال الأخير في مقالنا: من هم الأشخاص الأوفر حظا لتشكيل الحكومة القادمة؟ ولماذا؟ حسب تحليلي للمشهد السياسي الأردني، فإنه من الحكمة تكليف رئيس وزراء سابق لديه خبرة كافية في ضبط إيقاع العلاقة ما بين الشارع والحكومة والأحزاب السياسية ولديه قدرة على تحفيز المواطنين؛ وخاصة الشباب والمرأة؛ على الانخراط بالعمل السياسي وإعطاء دفعة قوية للأحزاب وبالتالي المشاركة الفاعلة في الانتخابات القادمة من خلال رفع قناعة المواطن بأهمية هذه المشاركة ونتائجها عليه من جهة وأثرها في تحديث الدولة من جهة أخرى.أعتقد أن الفرصة مواتية أمام أصحاب الدولة د. عبدالرؤوف الروابدة وفيصل الفايز وطاهر المصري وسمير الرفاعي، لقربهم من الشارع الأردني والمواطن العادي وامتلاكهم أدوات وممكنات تؤهلهم لإنجاح المرحلة القادمة.