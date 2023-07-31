الثلاثاء 01 آب 2023
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"شؤون المرأة" تختتم برنامج التوجيه لعضوات المجالس المنتخبة لدورة 2022

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جانب من اجتماع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة امس-(بترا)
عمان - الغد - اختتمت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة برنامج التوجيه لعضوات المجالس المنتخبة لدورة 2022، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، خلال حفل ختامي نظمته أمس بحضور عدد من السفراء ورؤساء البلديات وعضوات وأعضاء المجالس البلدية ومجالس الإدارة المحلية.اضافة اعلان
وهدف البرنامج إلى تمكين النساء من المشاركة الفاعلة في الحياة العامة والسياسية ودعم وصول المرأة الى مواقع صنع القرار، كما سلط البرنامج الضوء على المبادرات الريادية التي نفذت من قبل "الثنائيات" ضمن برنامج التوجيه في مناطقهن والوقوف على أبرز مخرجات وقصص نجاح البرنامج كما تم تنفيذ البرنامج في عدة بلديات في محافظات عمان ومادبا وعجلون وجرش والبلقاء والزرقاء.
وفي كلمتها الافتتاحية أشادت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة المهندسة مها العلي، بالجهود المبذولة التي تقوم بها عضوات مجالس الإدارة المحلية والتي تسهم في الوصول للتنمية المنشودة والاستفادة من عوائدها لمختلف فئات المجتمع. 
وأشارت إلى أهمية تنفيذ إستراتيجة شبكة نشميات والخاصة بعضوات المجالس البلدية ومجالس المحافظات من خلال تنفيذ عدة مشاريع وبرامج مثل مشروع "دعم النساء والشباب في الإدارة المحلية"، والذي تضمن تنفيذ "برنامج التوجيه" على مرحلتين منذ عام 2018 وحتى الآن بهدف زيادة قدرة النساء القياديات على التشبيك وصنع القرار داخل مواقع عملهن، ويسمح بتبادل الخبرات والمعرفة.
وفي المرحلة الثانية من المشروع الذي جاء تحت عنوان "دعم النساء والشباب في الإدارة المحلية" ارتأت شؤون المرأة أن تكرر تجربة برنامج التوجيه للعضوات الجدد في مجالس الإدارة المحلية، لما كان للتجربة الأولى من أثر إيجابي على العضوات وأدائهن في المجالس.
وأطلق برنامج التوجيه للمرة الأولى في عام 2018 بشكل تزامني في ثلاثة دول الأردن ولبنان وفلسطين. واعتبر برنامج ريادي كونه استهدف السيدات في مجال الحكم المحلي في الأردن. ويعتبر البرنامج هو أحد البرامج المقترحة ضمن إستراتيجية نشميات وهي شبكة مخصصة لعضوات المجالس البلدية ومجالس المحافظة أنشأتها شؤون المرأة عام 2008 كما تم تطوير إستراتيجية شبكة نشميات، والتي تتضمن عدة أهداف أهمها زيادة ترابط العضوات ودعمهن لبعضهن البعض ورفع كفائتهن بالإضافة إلى دعم نشوء قياديات جديدات ودعم العضوات في إيجاد فرص وبيئة عمل للمرأة والشباب في مناطقهن.
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