شباب وسياسيون: الملك ضامن لمشاركة الشباب والمرأة في المرحلة المقبلة

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عمان - وضع جلالة الملك عبدالله الثاني في افتتاحه الدورة العادية الأخيرة من عمر مجلس الأمة الـ19، خريطة طريق للحياة السياسية في الأردن في مستقبلا، بعد أن قطع الأردن شوطا مهما في إقرار التعديلات الدستورية، وإفراز قانوني الانتخاب والأحزاب الجديدين خلال عمر المجلس.وفي جانب التحديث السياسي، ركز جلالته على محوري إفراز القيادات الشبابية، والأحزاب البرامجية، مؤكدا السعي للحفاظ على إرثه الديموقراطي الممتد منذ نشأة الدولة، علاوة على أهمية ضخ دماء جديدة لتنفيذ خريطة التحديث.وأجمع شباب وحزبيون وسياسيون، على أهمية تركيز جلالته على محور التحديث السياسي، بخاصة في شقي الشباب والمرأة، والأحزاب البرامجية.وفي هذا الصدد، قال رئيس قطاع الشباب في حزب الغد الأردني والناشط الشبابي مهدي الشوابكة، إن جلالة الملك، خاطب المؤسسات والقيادات والمجتمع لدعم الشباب، وهو ليس بجديد على جلالته، بخاصة وهو الداعم الأول للشباب، ومَن وضع برؤيته وصولهم إلى القمة.وأضاف، أن الشباب اليوم يستعدون لصناعة تاريخ جديد بعملهم ووصولهم إلى مراكز صنع القرار في الدولة، لا أن يكونوا متلقين ومتفاعلين مع الأحداث والأخبار فقط.وتابع الشوابكة، إن الداعم الأساس للشباب في المرحلة المقبلة، هم أنفسهم بالتقدم والعمل، بالإضافة لأهمية توسيع مداهم الفكري، وغزو آفاق جديدة، تنقل الحياة السياسية والاقتصادية إلى بعدٍ آخر، مضيفا أن الشباب حاليا يمتلكون طاقات ومهارات مميزة، وهم قادرون على إحداث الأثر والتأثير الإيجابي نحو تحقيق الغاية الملكية الأسمى، برسم ملامح المرحلة المقبلة، والتي تقوم على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار.بدورها، قالت النائب الأول للأمين العام في حزب نماء والناشطة الشبابية د. صفاء المومني، إن تأكيد جلالة الملك في خطاب العرش على مشاركة الشباب والمرأة في عملية التحديث السياسي، يحمل رسالة صريحة وواضحة تجسد إيمان قائد البلاد بوعي وقدرات الشباب والمرأة، على إحداث التغيير الإيجابي في التنمية والنهضة بكل مجالات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، إضافة لأهمية انخراط فئات المجتمع، بالحياة العامة من منطلق تحقيق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.وأضافت أن جلالة الملك، أشار الى تعزيز مشاركة المرأة والشباب في العمل السياسي، وضرورة ترجمتها على أرض الواقع؛ ما يستدعي أن نرى الأردن قريبا، مفعما بالعمل الشبابي والنسائي.وأكدت، أهمية إعطاء جلالة الملك ضمانات بإفساح الطريق أمام طموحات وإنجازات الشباب والنساء، وتوجيه تلك الدعوة لمؤسسات وقيادات الدولة لتعزيز هذه الأدوار، مشددة على أنها دلالة على عمق إدراك القيادة الهاشمية، بأن نجاح التحديث السياسي مرهون بمدى مشاركة الفئتين فيها، بخاصة وأن مجتمعنا فتي.من ناحيته، قال أمين عام حزب الاتحاد الوطني رامي شاهين، إن خطاب جلالة الملك، يتوجيه للأردن نحو مستقبل مشرق وأردن جديد.وأضاف شاهين، أن الحديث عن التطور الديمقراطي المستمر ودور الأحزاب ذات البرامج المحددة، يُظهر الرغبة الهاشمية الصادقة في بناء نظام سياسي ناضج، يحترم آراء الجميع ويعزز من مشاركة الشباب والنساء في العملية السياسية.وبين أن الحديث الملكي عن دور الأحزاب، والتأكيد على مشاركة الشباب والمرأة، دعوة لمزيد من التكاتف والعمل المشترك، بخاصة وأن هاتين الفئتين يعتبرون عماد التقدم وعنوان النجاح.الناشط الشبابي والصحفي محمود الشرعان، قال إن خطاب جلالة الملك، جاء للتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وأهميتها، وضرورة التحرك عالميا لإيجاد حل للقضية، في ظل تغول إسرائيل على الحقوق الفلسطينية.وشدد الشرعان، على أن حديث جلالته عن مشاركة الشباب الفاعلة وإيجاد قيادات شبابية ودماء جديدة، دليل واضح على الاهتمام الملكي بفئتي الشباب والمرأة، ما يحتم على الحكومة خلق بيئة تناسب تقدم الشباب وتوارث الخبرات في الإدارة؛ ليتسنى للجيل الجديد وضع نفسه على الخريطة السياسية والإدارية في المرحلة المقبلة، بالإضافة لمكافحة المشاكل الاقتصادية المعقدة التي تعاني منها الحياة الاقتصادية، وإيجاد مزيد من فرص العمل وفتح المجال أمام دخول التكنولوجيا على أيديهم.وشدد على أن الدور، لا يقف عند عتبة الحكومة وحدها، بل إن الشباب مطالبون بمزيد من الجهود، لإثبات قدراتهم على إحداث التغييرفي الحياة السياسية والاقتصادية.واعتبر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الألمانية الأردنية د. بدر الماضي، أن خطاب جلالة الملك، شامل، على كل المستويات الداخلية والإقليمية والدولية.وقال الماضي، إن جلالته أكد أن الحياة الحزبية والسياسية أصبحت البرنامج الحقيقي للدولة، مشددا على أن البرنامج لا يمكن أن يسير للأمام إلا بوجود الروافع الأساسية والعمود الأساسي للحياة الحزبية والسياسية، وهم الشباب.وأكد الماضي أن الشباب يجب عليهم أخذ دورهم، لكن هذا الدور لا يمكن أن يؤخذ إلا بتعاون المؤسسات الرسمية والخاصة لإدماجهم ودفعهم للمشاركة السياسية والحزبية، عبر الثقة بالعملية بشكل عام، وهذان لا يمكن ان يتما إلا بدعم المؤسسات كافة.وقال إن جلالة الملك، يؤكد أن معظم أبناء الشعب من الشباب، لذلك لا بد من الأخذ بالاعتبار هذه الفئة الكبيرة والتي تحتاج لعمل وتطلعات خاصة بها، ولا يمكن حقيقة ان يجري ذلك إلا باشراكهم وشرح وجهة نظرهم ورؤيتهم لمستقبل الحياة السياسية والاقتصادية والعملية في الدولة.أمين عام الحزب الوطني الدستوري د. احمد الشناق، بين أن جلالة الملك أكد في خطابه على مرتكزات للمرحلة المقبلة، وبأن العام المقبل سيشهد إجراء الانتخابات النيابية، مع تأكيد جلالته بأن الأحزاب البرامجية ستكون جزءاً أصيلاً ورئيساً في النظام البرلماني، وفق تشريعات أصبحت نافذة في الحياة الحزبية والبرلمانية، وهي ترجمة لمنظومة التحديث السياسي التي جاءت بإرادة سياسية من جلالته.وأضاف الشناق، أن جلالة الملك أكد ان نجاح هذه المرحلة، يعتمد على المشاركة الفاعلة من أبناء الشعب، وأن يتحمل الجميع مسؤولياته لتعميق مسار الأردن الديمقراطي، مشددا على أن جلالته أكد ان المرحلة المقبلة تستدعي ضخ دماء جديدة، ودعوة مؤسسات الدولة والقيادات للأخذ بيد الشباب لتعزيز دورهم السياسي فعلاً لا قولا.وأشار الشناق الى أن اللافت في خطاب جلالة الملك، التأكيد على الحزبية البرامجية، ما يضع مسؤولية على الأحزاب بأن تطوّر عملها بتقديم برامج وحلول لقضايا المواطنين، وان تكون قابلة للتنفيذ من الواقع، وبما يشجع المواطنين على الذهاب لصناديق الانتخاب وفق البرامج والحلول المطروحة لقضاياهم. وهذا يتطلب البدء بحوارات، لتحدد الناس خيارتها الانتخابية وفق الحلول والبرامج المطروحة.وقال رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بجامعة الزرقاء د. عبد الله الجلابنة "لا بد من الحديث عن التوجهات الملكية للحكومات المتعاقبة وكتاب التكليف السامي والخطابات الملكية والأوراق النقاشية الملكية، التي تدعو دوما لتعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة وتمكينهم من ممارسة دورهم الفاعل في الحياة السياسية".وأضاف الجلابنة، أن توجيهات جلالة الملك دائما تحث على تعزيز دور الشباب بصناعة القرار، وتوسيع مشاركتهم في العمل السياسي وتمكينهم، وتفعيل دورهم في مجتمعهم لزيادة مساهمتهم بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.-(بترا)