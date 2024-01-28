شبكة المياه: توزيع غير متكافئ أم إمدادات مائية لا تلبي الحاجة؟

ايمان الفارس وسماح بيبرس

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عمان– أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، أن شبكة المياه في المملكة تعاني من مشكلة توزيع غير متكافئ، وخصوصاً فيما يتعلق باللاجئين وسكان المجتمعات الريفية.وأوضح في "إستراتيجية تحالف المدن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" والتي صدرت مؤخراً، أن الأردن شهد الأعوام الماضية انخفاضًا كبيرًا في نصيب الفرد من موارد المياه، اذ يعاني أصلاً من ندرتها وتبعتات التغيّر المناخي.وذكرت الإستراتيجية، بأن هناك توزيعا غير متكافئ في شبكة المياه، وهي مشكلة "من المرجح أن تزداد"، اذ وفق وصفها، ان اللاجئين وسكان المجتمعات الريفية يعانون من التهميش المائي.وبينت الإستراتيجية التي أعدها المكتب الأممي بالتعاون مع منظمة "تحالف المدن"، أنّ الأردن حاليا هو خامس أعلى دولة من حيث الإجهاد المائي، وأن توفر المياه غير كاف إلى حد كبير حاليا، وعندما نأخذ في الاعتبار النمو السكاني، فإن نصيب الفرد من المياه سينخفض إلى مستويات حادة. مؤكدة أنّ إمدادات المياه المتجددة لا تلبي سوى حوالي نصف إجمالي استهلاك المياه.وجاءت الإستراتيجية تحت عنوان "مدن مقاومة للمناخ، مدن للناس"، بحيث ركزت على: الأردن وتونس والمغرب، مرجحة أن تزداد تحديات المياه بالنسبة للاجئين في المناطق الحضرية ومخيمات اللاجئين في الأردن، موضحة أن اللاجئين من المجموعات السكانية الضعيفة، لذا عادة ما يواجهون تأثيرات تغير المناخ بصورة أكبر، كسوء نوعية المياه وكمياتها المقننة.ولفتت الى أن هناك أدلة على تصاعد التوترات حول توفر المياه بين الأسر في مخيم الأزرق للاجئين، ومع تفاقم الوضع، يتوقع بأن تؤدي ندرة المياه لزيادة العنف المنزلي، مشيرة إلى أنّ "النساء والفتيات النازحات في الأردن، يتأثّرن على نحو غير متناسب، بآثار تغير المناخ، مثل نقص المياه".ولفتت إلى أنّه وبرغم جهود تعزيز مشاركة الإناث في القوى العاملة، انخفضت المعدلات بشكل "غير متوقع"، بحيث أنّها كانت في العام 2014 نحو 22 % من الأردنيات جزءاً من القوى العاملة، أمّا بحلول 2022، فانخفض هذا الرقم لـ14.3 %، ما يجعل الأردن من بين أكثر دول العالم التي تعاني من عدم المساواة الاقتصادية.وأضافت، أنّ 27 % فقط من الأردنيات لديهن حساب مصرفي، ما يقل 11 نقطة مئوية عن المتوسط الإقليمي للنساء. ويحتمل بأن تتفاقم التحديات الاقتصادية بسبب تأثيرات تغير المناخ، ما يؤثر بشكل أكبر على سبل عيش المرأة والشمول المالي.واقترحت الإستراتيجية، اعتماد الهندسة المعمارية التقليدية الموجودة أصلاً في التراث الأردني، والتي تقترح دمج أساليب ومواد البناء التقليدية المستدامة في الأساليب العمرانية الحديثة.كما أشارت لضرورة إشراك المجتمعات المحلية بإدارة موارد المياه، ودعم مبادرات توفيرها، وممارسات إدارتها التي يقودها المجتمع، وحملات التوعية حول استخدامها، داعية تعزيز قدرات الريفيات بالتدريب على إدارة المياه، والتركيز على كفاءة استخدامها وإعادة تدويرها.وأكدت أهمية تعزيز ممارسات الزراعة الحضرية التي تحافظ على المياه وتعزز الأمن الغذائي، مع الاعتراف بأدوار النساء والرجال، وتشجيع حدائق الأسطح، والزراعة العمودية، والحدائق المجتمعية، لتقليل الاعتماد على مصادر الغذاء كثيفة الاستهلاك للمياه.كما أكدت ضرورة تسهيل دمج مصادر الطاقة المتجددة، كالألواح الشمسية وطاقة الرياح، في البنية التحتية الحضرية للحد من استهلاك الطاقة والغازات الدفيئة، بطريقة تعود بالنفع على المجتمع.ودعت للتعاون مع البلديات لتطوير إستراتيجيات التكيف مع المناخ، ودعم إنشاء الخدمات الأساسية للاجئين، والتخطيط المستدام للمياه والطاقة في المناطق ذات الأعداد الكبيرة من اللاجئين.الناطق الاعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، قال ان مصادر المياه شحيحة في المملكة، بخاصة في ظل التغيرات المناخية والظروف الاقليمية التي تحمل الأردن أعباء مائية متزايدة خلالها، مدللا على ذلك بتراجع حصة المواطن من المياه الى 61 م3 مقارنة بمعدل الفقر المائي للفرد عالميا المقدر بـ1000 م3 سنويا، وفق منظمة الصحة العالمية.واعتبر سلامة، في تصريحات لـ"الغد"، ان أزمة اللجوء السوري تسببت بتأثيرات على هذه النسب، فمأساة اللجوء السوري هي "أكبر كارثة إنسانية بعد الحرب العالمية الثانية"، وقد كان عدد السوريين الموجودين في الأردن قبل الأزمة السورية قد وصل الى نحو 750 ألفا، ثم أضيف إليهم من اضطرتهم الحرب في سورية للجوء الى المملكة، يعيش منهم أكثر من 102 ألف في المخيمات وأكثر من 628 ألفا في المدن والمناطق الحضرية، ليصل إجماليهم في المملكة لأكثر من 1,5 مليون.وأشار الناطق الإعلامي لوجود غالبية اللاجئين في مدن ومجتمعات مستضيفة، ما أدى لرفع نسبة الطلب على المياه لـ21 %، وفيما ترتفع في الشمال لأكثر من 40 %.