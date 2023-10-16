"شتوة المسطاع" تعلن بدء الموسم المطري وتفاؤل بكسر حدة الجفاف

إيمان الفارس

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عمان- تتوالى الهطولات المطرية الخريفية منذ مساء أول من أمس، معلنة بدء فصل شتوي يستبشر فيه مواطنون بأن يكون موسما تعمّه أمطار خير، عقب مواسم كادت تقترب من حد الجفاف."شتوة المسطاع" أو شتوة تشرين، كما يطلق عليها المثل الشعبي، جددت التفاؤل بإحياء موسم مطري غنيّ، يعمّ مختلف أنحاء البلاد، فيما كسرت هذه الهطولات المتفرقة الأخيرة من حدة موسم جاف صيفا، سجل درجات حرارة مرتفعة وغير مسبوقة.وفي حين تنامت مخاوف حول تداعيات انحباسات مطرية متكررة خلال المواسم الشتوية الأخيرة، شهد الموسم الحالي أول هطولات مطرية خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، بعد أن كان موعدها يسجل تاريخيا في غضون أيلول (سبتمبر) من كل عام.ورغم ملامح التساقط المطري التي بدت متواضعة تارة وغزيرة تارة أخرى في مختلف مناطق المملكة الوسطى والشمالية، إلا أنه لا توجد أي ارتباطات علمية بين إمكانية التنبؤ بجودة الموسم المطري من عدمها، بناء على توقيت تسجيل "أول" هطولات خريفية، وفق دائرة الأرصاد الجوية الأردنية.وترفع تداعيات عدم مرور أعوام مطرية غنية، من خطورة الأزمة المائية على المملكة، فيما يعول قطاع المياه على هطولات مطرية خريفية، وذلك لدورها المهم ومساهمتها المباشرة في منح "هامش أريحية"، على المياه "المسالة" لمختلف الزراعات في وادي الأردن.وكانت الهطولات المطرية الأخيرة أو أمطار النصف الأول من نيسان (أبريل) الماضي، أحيت الموسم المطري الأخير 2022 – 2023، كما أن العديد من مناطق المملكة أكملت موسمها المطري بشكل مبكر، وفق تصريحات سابقة لمدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب.وفيما حقّق الموسم الشتوي الماضي أداء مطريا ممتازا في بعض مناطق المملكة، إلا أن هذا الأداء ما يزال يواجه مخاوف تحديات تذبذب الهطولات المطرية خلال الأعوام المقبلة، والتي تؤثر بدورها على تغذية المياه الجوفية، في وقت أبدت فيه إستراتيجية المياه الوطنية 2023 – 2040 قلقها إزاءها، حيث توقعت انخفاض تغذية المياه الجوفية إثر هذا التحدي؛ وبنسبة 15 % بحلول العام 2040.وفي هذا السياق، أكد خبير المياه الجوفية د. إلياس سلامة، ضرورة اتخاذ إدارة قطاع المياه؛ الاحتياطات والتدابير اللازمة لتأمين احتياجات المياه على مدار الأعوام المقبلة، مشيرا إلى عدم إمكانية قياس الأداء في تلك الأعوام بناء على أداء الموسم المطري الحالي، سيما في ظل عدم ثبات مؤشرات أنماط الهطل المطري المسجّلة جراء التغيرات المناخية.وتعود عدم إمكانية التنبؤ بجودة الموسم المطري من عدمها، بناء على بدء توقيت تساقط الهطولات المطرية الخريفية أو كميتها، لأسباب تتعلق بفترة الخريف الممتدة من 20 أيلول (سبتمبر) حتى بداية كانون الأول (ديسمبر) سنويا، التي عادة لا تحقق سوى 11 % من الموسم المطري بشكل عام، وفق آل خطاب.وينعكس أي تأخر في الهطل المطري يشهده الموسم الشتوي، على التأثير سلبا بزيادة الضغط على قطاع المياه؛ فكلما كان موسم الهطل المطري مبكرا، قلت الكميات المزودة من مياه الري للمزارعين، وكلما امتدت الفترة الزمنية لتأخر الهطل المطري، ارتفعت الأعباء على مصادر قطاع المياه.ويعتمد تحسين أوضاع مخزون السدود على تحسن الجريان السطحي للمياه، عبر استمرارية هطل الأمطار المتزامن مع انخفاض درجات الحرارة.ووفق إدارة الأرصاد الجوية، فإن المملكة تأثرت بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة حيث سجلت درجات الحرارة أقل من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 3 – 4 درجات مئوية، لتصبح الأجواء غائمة جزئيا تحولت أحيانا إلى غائمة في شمال ووسط المملكة، فيما هطلت الأمطار المتفرقة في مختلف المناطق.