شتيوي: لجنة "العنف" هدفها تقييم جميع الجرائم الواقعة في المملكة

هديل غبون

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عمان - قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الدكتور موسى شتيوي، إن اللجنة التي شكلها مؤخرا من مجموعة من الخبراء والجهات صاحبة الاختصاص لدراسة العنف والجريمة، هي لتقييم الجرائم الواقعة على الإنسان والعنف في المملكة عموما.وبين شتيوي في تصريحات لـ"الغد" أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار حرص وصلاحيات ودور المجلس في متابعة القضايا الاجتماعية والاقتصادية المجتمعية، وتقييمها منهجيا ومراجعة أسبابها، وتقديم معالجات مقترحة لها.وأكد أن اللجنة التي عقدت أول اجتماعاتها الخميس الماضي، ستقيم واقع الجرائم التي تقع على الإنسان ودراسة دوافع وأسباب هذا السلوك الجرمي.وعن توقيت تشكيل الجنة، قال إن ذلك يندرج في باب اختصاص عمل المجلس ومتابعة الظواهر الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.وأشار إلى أن اللجنة توافقت على آلية عملها لمراجعة السياسات والقوانين للتركيز على "الجانب الوقائي"، الذي من شأنه أن يحد من العنف والجريمة.وأكد أن عمل اللجنة في الفترة القليلة المقبلة سيكون تنظيميا، موضحا أنها تضم عددا من أصحاب الخبرة والاختصاص وبعض المؤسسات.وتضم اللجنة في عضويتها مدير إدارة حماية الأسرة العميد سائد القطاونة، والأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد المقدادي، والوزيرة السابقة المحامية ريم أبو حسان والرئيسة الفخرية لجمعية حماية ضحايا العنف الأسري الخيرية، ونبيل الشرع من المجلس الاقتصادي والاجتماعي مقررا للجنة، إضافة إلى الدكتور منير كرادشة أستاذ علم الاجتماع في جامعة اليرموك، والدكتور عايد وريكات أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأردنية، والدكتور أمجد جميعان، المستشار الأول في الطب النفسي.