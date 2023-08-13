الإثنين 14 آب 2023
النسخة المطبوعة

شتيوي: لجنة "العنف" هدفها تقييم جميع الجرائم الواقعة في المملكة

العنف
العنف الأسري
عمان - قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الدكتور موسى شتيوي، إن اللجنة التي شكلها مؤخرا من مجموعة من الخبراء والجهات صاحبة الاختصاص لدراسة العنف والجريمة، هي لتقييم الجرائم الواقعة على الإنسان والعنف في المملكة عموما.  اضافة اعلان
وبين شتيوي في تصريحات لـ"الغد" أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار حرص وصلاحيات ودور المجلس في متابعة القضايا الاجتماعية والاقتصادية المجتمعية، وتقييمها منهجيا ومراجعة أسبابها، وتقديم معالجات مقترحة لها.  
وأكد أن اللجنة التي عقدت أول اجتماعاتها الخميس الماضي، ستقيم واقع الجرائم التي تقع على الإنسان ودراسة دوافع وأسباب هذا السلوك الجرمي.  
وعن توقيت تشكيل الجنة، قال إن ذلك يندرج في باب اختصاص عمل المجلس ومتابعة الظواهر الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.  
وأشار إلى أن اللجنة توافقت على آلية عملها لمراجعة السياسات والقوانين للتركيز على "الجانب الوقائي"، الذي من شأنه أن يحد من العنف والجريمة. 
وأكد أن عمل اللجنة في الفترة القليلة المقبلة سيكون تنظيميا، موضحا أنها تضم عددا من أصحاب الخبرة والاختصاص وبعض المؤسسات.  
وتضم اللجنة في عضويتها مدير إدارة حماية الأسرة العميد سائد القطاونة، والأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد المقدادي، والوزيرة السابقة المحامية ريم أبو حسان والرئيسة الفخرية لجمعية حماية ضحايا العنف الأسري الخيرية، ونبيل الشرع من المجلس الاقتصادي والاجتماعي مقررا للجنة، إضافة إلى الدكتور منير كرادشة أستاذ علم الاجتماع في جامعة اليرموك، والدكتور عايد وريكات أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأردنية، والدكتور أمجد جميعان، المستشار الأول في الطب النفسي.
F3a-WNfW8AMuiPV

الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع معدل لنظام رخص البث منذ7 ساعة

WhatsApp Image 2023-08-13 at 2.49.52 PM

الأرصاد: درجات الحرارة المعلنة بعيدة عن التهويل أو المبالغة منذ7 ساعة

0رئاسة_الوزراء (1)

منها الجرائم الإلكترونية والسير.. نشر 6 قوانين في الجريدة الرسمية منذ9 ساعة

main_image5dc3b4cca04f0

الباقورة تسجل أعلى درجة حرارة حتى عصر الأحد منذ9 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
عامل ينقل عبوات المياه خلال الموجة الحارة -(تصوير: أمير خليفه)

"عمال تحت الشمس".. يفتح باب الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية

منذ3 ساعة
المياه- تعبيرية

"الوصول للمياه".. إنجاز في 7 مؤشرات و4 تراوح مكانها

منذ3 ساعة
مبنى وزارة الصحة في عمان-(أرشيفية)

المراكز الصحية.. تجويد الخدمة حلم تؤخره العقبات

منذ3 ساعة
صهريج مياه عادمة في إحدى مناطق العاصمة-(أرشيفية)

طرح المخلفات.. تباين العقوبة بين "النفايات" و"السير"

منذ3 ساعة
لاجئون سوريون في مخيم الزعتري - (الغد)

17 ألف تصريح عمل للاجئين السوريين خلال 5 سنوات

منذ3 ساعة
وزارة التربية والتعليم - (أرشيفية)

"التربية" تنشر أسعار الكتب المدرسية المعتمدة

منذ3 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

منطوق الرئيس في هذا التوقيت

ماهر أبو طير |اليوم

دوائر وناخبون

جهاد المنسي |اليوم

ماذا بعد صدور قانون مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟

أحمد عوض |اليوم

النمو في سيارات الكهرباء وتوسعة المصفاة والتلوث والازدحام: ما السياسة الحكومية المطلوبة؟

جواد عباسي |اليوم

القوانين بين الثقافة والدراية

يعقوب ناصر الدين |اليوم

مراجعة أدوات الدولة

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
مقاتلة روسية تحلق قرب مسيّرة أميركية في الاجواء السورية في 23 تموز (يوليو) - (أرشيفية)

ردع التصعيد الأفقي الروسي في سورية

ترجمات | منذ4 ساعة
الملكة ماري من مودينا مع الأمير جيمس ستيوارت، بريشة بينيديتو جيناري الثاني، 1690 – (المصدر)

‏كيف غيرت نظريات المؤامرة مجرى التاريخ؟‏

ترجمات | منذ5 ساعة
مؤيدون لفلسطين يطالبون بإنهاء الفصل العنصري لإسرائيل - (أرشيفية)

"ديمقراطية" الأبارتايد

ترجمات |12 آب 2023
البروفيسور آفي شلايم أثناء إلقاء محاضرة - (أرشيفية)

مقتطف من كتاب آفي شلايم.. "ثلاثة عوالم، مذكرات عربي يهودي" (2-1)

ترجمات |11 آب 2023
نيجيريون مؤيدون للمجلس العسكري في مظاهرة أمام السفارة الفرنسية في نيامي - (المصدر)

"ليس انقلابا آخر كالمعتاد": ما الذي يحدث في النيجر؟

ترجمات |09 آب 2023
مسؤولون إسرائيليون يتفقدون آثار قرية سوسية في جنوب الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

الضفة الغربية: الضم باسم الأركيولوجيا

ترجمات |07 آب 2023
 